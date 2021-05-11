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Стрельба в казанской школе. ОНЛАЙН

При стрельбе в казанской школе погибли 11 человек

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Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года Ситуация на месте стрельбы в гимназии №175 в Казани, 11 мая 2021 года
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в разделе «ФОТО»
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В казанской школе №175, расположенной на улице Файзи, произошла стрельба: по последним данным, погибли одиннадцать человек. «Газета.Ru» рассказывает о происходящем в режиме онлайн.
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11:39

В российских регионах усиливаются меры безопасности в учебных заведениях. В частности, в Москве в школах и детских садах проводятся профилактические работы по предотвращению терактов, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.

11:34

Информация о взрыве в квартире, где жил 19-летний нападавший, не подтвердилась. Как сообщили РИА «Новости», дом эвакуировали, но взрыва не было.

11:24

Президент Татарстана назвал произошедшее большой трагедией для республики и для всей страны.

11:19

В МВД республики заявили, что после стрельбы в казанской школе введен режим контртеррористической операции.

11:13

Глава Татарстана Рустам Минниханов официально сообщил, что жертвами стрельбы в школе в Казани стали четыре мальчика и три девочки. 16 человек — 12 детей и 4 взрослых, в больнице.

11:11

Его соученики, тем временем, эвакуировались из здания.

11:10

«Хорошо что школу проспал», — написал в комментариях к сообщению о стрельбе один из учащихся школы №175 Казани.

11:07

Telegram-канал «Еду в Татарстан» сообщает, что двое детей погибли, выпрыгнув из окна на третьем этаже.

11:05

Пострадавших при стрельбе — уже 32 человека, их везут в больницы, передает источник ТАСС в Минпросвещения

11:00

Тем временем, президент Татарстана Рустам Минниханов приехал на место происшествия. Источник Telegram-канала «Еду в Татарстан» сообщил, что глава региона вошел в здание учебного заведения.

10:59

Telegram-канал Mash сообщает, что второго стрелка ликвидировали в здании школы.

10:55

А вот, как выглядят классы и коридоры казанской гимназии.

10:45

Личность второго стрелка еще не установлена. Он находится внутри здания гимназии и удерживает около 6-7 человек, пишет Telegram-канал «Life Shot».

10:43

По данным Mash, в квартире одного из нападавших на улице Туганлык произошел взрыв. Сейчас там эвакуация, в жилище находилась его мать.

10:42

«Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба», — рассказал RT о случившемся ученик девятого класса казанской гимназии №175.

10:40

К месту ЧП выехал глава республики Рустам Минниханов. Сообщается, что одному из стрелков 19 лет. Он задержан. Часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду № 181. Списки детей формируются. По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности.

10:36

По информации РИА «Новости», после стрельбы произошел взрыв — по последним данным, погибли девять человек, 10 — ранены.

10:30

В Казани в школе № 175 на улице Джаудата Файзи произошла стрельба. Двое человек зашли в здание с оружием и открыли огонь. Чтобы спастись, дети прыгали из окон третьего этажа и прячутся под партами. На данный момент идет эвакуация учащихся.

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