Путин: более 21 млн россиян привились от коронавируса

Промежуточный результат повсеместной вакцинации россиян от коронавируса очень хороший, заявил российский лидер Владимир Путин. Слова президент РФ передает телеканал «Россия 24».

«У нас 21,5 миллиона человек уже получили прививки, результаты очень хорошие по стране. <…> Не теряя время, делайте прививку», — призвал глава государства.

Он отметил, что хотя праздники заканчиваются, опасность коронавируса и необходимость сделать прививку не исчезают. При этом надо без промедления обращаться к врачу, если появились хоть какие-то симптомы COVID-19, добавил Путин.

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Президент также заявил, что сделанная им ранее прививка от коронавируса дала хороший результат. Кроме того, он заявил, что необходимо соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

«Нужно соблюдать правила, которые вырабатывают специалисты в сегодняшних условиях. Ни в коем случае нельзя пренебрегать рекомендациями: нужно соблюдать масочный режим, соблюдать и другие требования. Только в этом случае нас ждет успех, а в том, что он будет, я не сомневаюсь», — заявил Владимир Путин.

Директор центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург вскоре после этого заявил, что президент после вакцинации имеет очень высокий уровень защиты от коронавируса. Фактически, его

иммунитет может выдержать после прививки в 10 раз больший вирусный «удар», чем в среднем нужно для заболевания COVID-19.

Сейчас в стране проходит массовая кампания по вакцинации от коронавируса – прививку можно сделать бесплатно как в районной поликлинике, так и в специальном полевом центре вакцинации. Сформировавшегося после прививки иммунитета должно хватить на несколько лет, утверждают создатели препаратов.

При этом Роспотребнадзор неустанно напоминает — даже привитым гражданам необходимо соблюдать меры профилактики, масочный режим и соцдистанцию. Ограничения снимать пока рано.

Президент РФ Владимир Путин, привившийся от коронавируса двухкомпонентной вакциной (марка ее не называлась), заявил, что одинаково эффективно работают и «Спутник V», и «ЭпиВакКорона», и «КовиВак».

Для формирования популяционного иммунитета, который бы обеспечил всероссийскую защиту от коронавируса, привить необходимо примерно 70 млн россиян. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, ежедневно в РФ прививаются от COVID-19 от 200 до 300 тыс. человек. Порой, добавила вице-премьер, число привившихся бывает и больше.

Таким образом, названная Путиным цифра в 21 млн привившихся позволяет надеяться, что к осени нужный для победы над коронавирусом уровень может быть достигнут. Если каждые сутки в РФ будет прививаться по 300 тыс. человек, то количество привитых через 90 дней составит еще 27 млн человек.