Техника повышенной проходимости, вертолёт и беспилотники: как ищут главу омского Минздрава

В Омской области пропал глава регионального Минздрава Александр Мураховский. Накануне в полицию поступило сообщение, что в пятницу, 7 мая, он уехал на квадроцикле в лес и не вернулся.

«До настоящего времени его местонахождение неизвестно», — сообщили в региональном главке МВД.

Отмечалось, что в лесной массив Мураховский отправился с охотничьей базы в деревне Поспелово Большеуковского района Омской области. Около суток знакомые 49-летнего министра пытались его найти самостоятельно, однако их усилия не увенчались успехом.

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Сейчас к поискам привлечены сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт». Кроме того, в поисках помогают охотинспекторы и местные жители, передает РИА «Новости» со ссылкой на областной главк МВД.

При этом ТАСС приводит цитату пресс-службы регионального УМВД, согласно которой волонтеров-поисковиков привлекут в ближайшие сутки.

«Группировка наращивается, по состоянию на сегодня [в поисках задействованы] порядка 100 человек, это пока сотрудники силовых [структур] — МВД, Росгвардии, МЧС. Завтра группировка будет увеличена, потому что прибывают волонтеры [отрядов] «Лиза Алерт», «Доброспас» — те, кто профессионально занимаются поисками, местные жители, охотинспекторы», — отметили в пресс-службе главка.

При этом поисковая операция не будет остановлена в ночное время — специалисты используют фонари и громкоговорители.

В региональном управлении МВД отметили, что в поисковом районе будет развернут штаб.

«Для исследования труднопроходимых заболоченных участков местности привлечена техника повышенной проходимости. Задействуется вертолет и беспилотные летательные аппараты», — приводит ТАСС слова представителей главка.

Поиски дали результаты: в 6,5 км от охотбазы обнаружен квадроцикл пропавшего Мураховского. При этом недалеко от места, где нашли транспортное средство, с беспилотника были замечены медведи, пишет Telegram-канал Life Shot.

Отмечается, что глава минздрава Омского региона после того, как уехал, связывался по рации с другими охотниками и сообщал, что его квадроцикл застрял. Поэтому он решил дальше пойти пешком, но не мог понять, в какую сторону. Местные СМИ со ссылкой на работников охотхозяйства подчеркивают, что неместному ориентироваться в лесу, куда поехал Мураховский, сложно, потому что там располагаются торфяники.

49-летний Александр Мураховский возглавил минздрав Омской области семь месяцев назад.

До этого он, согласно данным омских СМИ, дважды избирался депутатом в Горсовет от фракции «Единой России» и возглавлял две местные больницы — ГКБ №1 имени Кабанова и ГК БСМП №1, в которую в августе прошлого года экстренно госпитализировали Алексея Навального.

20 августа Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в аэропорту Омска. Оттуда блогера и госпитализировали в омскую больницу. После этого его перевезли в немецкую клинику Шарите. Западные специалисты якобы установили, что Навальный был отравлен. Но российские медики не обнаружили следов отравления и сочли плохое самочувствие Навального следствием нарушения обмена веществ.

Спустя несколько дней после инцидента Навальный поблагодарил российских специалистов за оказанную помощь. В одной из публикаций на своей странице в Instagram он разместил пост, в котором отметил работу пилотов и медиков — тех, кто «сыграл ключевую роль в его судьбе».

«То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни... Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — написал блогер.