«Разрушений на земле нет»: в авиакатастрофе в Татарстане разбились два человека

Информация о крушении самолета вблизи села Калейкино в Татарстане поступила 9 мая в 12.54 мск. Прибывшие на место происшествия сотрудники первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-65 11 Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по республике обнаружили, что экстренно приземлился прямо в поле легкомоторный летательный аппарат «Ермак».

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«Разрушений на земле нет, возгорания нет. Для предотвращения возникновения возгорания пожарные подали пенный ствол. Причина происшествия устанавливается», — уточнили в ведомстве.

В результате авиакатастрофы погибли два человека, рассказали ТАСС в пресс-службе российского МЧС.

При этом в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ агентству сообщили, что самолет мог самовольно взлететь при проведении ремонтных работ.

«Отрабатывается версия, что погибший мужчина, управлявший самолетом, прибыл на аэродром для проведения ремонтных работ. В его задачу входила прокачка шасси, поэтому он совершал передвижение на самолете по взлетной полосе», — рассказали в ведомстве. При этом там отметили, что причина самовольного взлета неизвестна.

В то же время «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщает, что самолет был учебным, на борту находились инструктор и курсант.

Однако ТАСС со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах передает, что разбившийся в Татарстане самолет был угнан из местного аэроклуба.

«Предварительно, самолет угнали двое человек из Альметьевского аэроклуба, которому принадлежит борт. Оба они погибли», — отметил собеседник агентства.

По информации «Пятого канала», один из погибших — 56-летний летчик Валерий Полонский, житель Сызрани. Он решил прокатить на самолете свою подругу, при этом их вылет не был заявлен и санкционирован. По предварительным данным, и мужчина, и женщина были в состоянии алкогольного опьянения. Они взлетели в воздух и пролетели 1,5 км, однако не справились с управлением и упали вниз.

При этом источники портала Life.ru сообщают, что Полонский не должен был взлетать — мужчина лишь собирался прокатить девушку по взлетной полосе.

Знакомые погибшего рассказали, что он работал пилотом вахтовым методом, а за время службы зарекомендовал себя как ответственный и очень умный работник. Поэтому он должен был осознавать опасность взлета. На местности, где произошло крушение, практически невозможно посадить самолет из-за расположенных рядом линий электропередачи и деревьев.

На месте крушения работают два автомобиля скорой помощи и пожарная машина, а также сотрудники альметьевского отдела СК по РТ. Причины катастрофы уточняются, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Всего для ликвидации происшествия привлечено от РСЧС 18 человек и 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 12 человек и 3 единиц техники.

Возможной причиной трагедии, по мнению источника ФАН могло стать то, что пилот при прогоне самолета по земле набрал взлетную скорость, в результате чего образовалась подъемная сила и воздушное судно оторвалось от земли.

«Но тяги двигателей на полный взлет не хватило, да еще и пилот попытался на малой высоте разворот сделать»,

— пояснил собеседник издания.

Ранее похожий инцидент произошел в Приангарье. Там 23 апреля 2021 года пилот и пассажир погибли при падении легкомоторного самолета в двух километрах от поселка Рысево Черемховского района. Воздушное судно рухнуло в поле, передавал ТАСС.

По данным СМИ, самодельный летательный аппарат потерпел крушение во время тренировочного полета. Основной версией ЧП стала техническая неисправность судна.

Позже Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК сообщило, что один из погибших был владельцем и пилотом. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

В январе 2021 года недалеко от деревни Гостилицы в Ломоносовском районе Ленинградской области потерпел крушение самолет Piper. Как сообщили ТАСС в МЧС, об инциденте экстренным службам стало известно в 15.05.

Рухнувший самолет столкнулся с другим легкомоторным судном. Эту версию, в частности, рассматривали в транспортной прокуратуре по СЗФО, где также подтвердили смерть трех человек.

«По предварительным данным, пилот судна Cessna без пассажиров осуществил взлет с посадочной площадки 8 января 2021 года в 13.38 мск, легкомоторный самолет Piper, на борту которого находились пилот и два пассажира, взлетел следом в 13.39 мск», — поясняли в прокуратуре.

В итоге легкомоторный самолет Cessna приземлился с небольшими повреждениями, пилот не пострадал. Однако при падении судна Piper погибли трое — двое мужчин и женщина.