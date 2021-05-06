Четвертая вакцина: в России зарегистрировали «Спутник Лайт»

В России зарегистрировали еще одну вакцину от коронавируса — «Спутник Лайт». Эффективность этой однокомпонентной вакцины составляет 79,4%.

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«Спутник Лайт» является первым компонентом (рекомбинантный аденовирус человека 26 серотипа (rАd26)) вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса», — говорится на сайте вакцины «Спутник V».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) рассказали, что у всех добровольцев. которые испытали на себе «Спутник Лайт» на 10-й день выработался клеточный иммунитет к S-белку SARS-CoV-2.

Как передает РИА «Новости», серьезных нежелательных явлений после иммунизации этим препаратом не зарегистрировано. «Вакцинация лиц с существующим иммунитетом к SARS-CoV-2 препаратом «Спутник Лайт» стимулирует более чем в 40 раз рост титра IgG-антител у 100% добровольцев на 10 день после иммунизации», — подчеркнули в РФПИ.

Специалисты обратили внимание на показатели заболеваемости. По данным РФПИ, среди привитых она составила 0,277% (начиная с 28 дня с даты иммунизации). При этом среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период этот показатель был равен 1,349%.

Фаза I/II исследования безопасности и иммуногенности однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» началась в январе этого года. Уже 10 марта были получены промежуточные результаты. Было установлено, что на 28 день после получения иммунизации вырабатываются антиген-специфические IgG антитела у 96,9% добровольцев. Вируснейтрализующие антитела вырабатываются у 91,67% добровольцев в тот же период, пишет РИА «Новости».

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, этот препарат будет применяться для пациентов от 18 до 60 лет. Ожидается, что цена инъекции за рубежом не превысит $10. Голикова отметила, что вакцина поступит в гражданский оборот после регистрации цены и других необходимых согласований.

В свою очередь глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что применение «Спутника Лайт» ускорит формирование популяционного иммунитета к коронавирусу.

Министр отмечал, что препарат не является альтернативой «Спутнику V», так как был создал «для решения других задач». Например, его можно использовать «для быстрого формирования популяционного иммунитета в условиях неблагоприятного развития эпидпроцесса», а также для вакцинации уже переболевших.

На сайте вакцины подтверждается: «Схема применения с одним уколом позволяет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количества людей и сбивать эпидемиологические пики».

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее обращал внимание, что регистрация «Спутника Лайт» в России не означает, что его начнут вводить в массовое применение. По его словам, препарат прежде всего будет поставляться за рубеж, а «Спутник V» так и останется основным препаратом для вакцинации россиян.

«Спутник Лайт» — это четвертая зарегистрированная в России отечественная вакцина от коронавируса, который появился в конце декабря 2019 года. Помимо этого препарата и «Спутника V», в стране зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона» центра «Вектор» и «КовиВак» Центра имени Чумакова.

«Спутник Лайт» можно хранить как в замороженном виде (полгода), так и в жидком (один месяц). В замороженном виде вакцину стоит хранить при температуре не выше -18℃, а в жидком — +2…+8℃. Место хранения должно быть защищено от света.