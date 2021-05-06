«Выглядела как живой труп»: главврача уволили на из-за пролежней у пациентки

В городе Георгиевске Ставропольского края уволили главного врача районной больницы Альберта Каспарова. К этому привел скандал с пациенткой, у которой за месяц в реанимации образовались огромные пролежни.

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«В результате проверки выявлены дефекты в организации медпомощи в больнице. 4 мая расторгнут договор с главврачом медорганизации. Сегодня по итогам проверок намечен ряд мероприятий. Все выявленные в результате работы комиссии недостатки обязательно будут устранены», — заявил на брифинге замминистра здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов.

Чиновник также добавил, что во время проверки специалисты министерства здравоохранения края встретились с семьей пациентки, о которой шла речь в публикациях СМИ.

«Сейчас женщина переведена в профильное отделение, необходимую медицинскую помощь ей оказывают в полном объеме. Министерство здравоохранения края полностью контролирует лечебный процесс и другие направления деятельности Георгиевской городской больницы», — заявил замминистра.

Ранее в следственном управлении СК РФ по региону сообщили, что 59-летняя женщина с 16 марта по 27 апреля находилась в реанимационном отделении больницы. Из-за того, что она долгое время находилась в одном положении, на отдельных участках ее тела образовался некроз мягких тканей (то есть пролежни). Следователи назначили судебные экспертизы, допрашивают родственников потерпевшей и медиков.

Об инциденте стало известно в начале мая 2021 года. Как рассказал Telegram-канал Mash, 59-летняя Любовь Гладкова — бывшая санитарка, выхаживавшая больных, — попала в больницу после инсульта и пролежала 25 дней без должного ухода. Ее дочь Изета Шаламова рассказала каналу, что инсульт матери вылечили, однако теперь ее не могут выписать из-за многочисленных пролежней, ран и даже дыр в теле.

По словам Шаламовой, женщина пролежала в реанимации около месяца — у родных не было возможности попасть к ней из-за карантина по коронавирусу. В результате ответственность за уходом лежачей больной полностью была на медперсонале, который не выполнял свои обязанности.

Дочь пострадавшей пациентки рассказала, что на одиннадцатые сутки санитары попросили родственников купить противопролежневый крем, потому что в районе копчика появилось пятно. По ее словам, мама и сама стала ощущать неладное: она позвонила и рассказала, что ее матрас сдулся, и она лежала «как на булыжниках».

Когда Изете Шаламовой удалось увидеть мать, она пришла в ужас — по ее словам, это был «живой труп». На теле женщины были глубокие язвы и пролежни.

Дочери пациентки сотрудники медицинского учреждения посоветовали «не тратиться на лечение», поскольку шансов ее спасти — довольно мало.

Позже СМИ опубликовали официальный комментарий заместителя главного врача Георгиевской районной больницы Анастаса Соколова. Он рассказал телеканалу «360», что нарушения кожного покрова — частое явление после длительного отсутствия двигательной активности пациента даже при наличии специального матраса. А противопролежневая терапия, которая состоит из обработки кожных покровов специальными средствами, по его словам, часто становится причиной появления трофических ожогов и язвенных повреждений.

Заместитель главного врача также пояснил, что отрицательную роль могли сыграть сопутствующие патологии и лишний вес больной. Все санитарно-эпидемиологические нормы, по его словам, соблюдались: за пациенткой осуществлялся контроль хирургов, то есть все «нежизнеспособные», пораженные некрозом, ткани вовремя иссекались хирургическим путем.

Бывшие пациенты Георгиевской больницы рассказали «Газете.Ru», что условия в медучреждении не хуже, чем в других, и санитарки по возможности уделяют каждому пациенту достаточно времени.

«Ничего плохого сказать не могу. Обычная больница, нормальные врачи, ничего такого. Конечно, если «хорошо» попросить санитарку пристальней присматривать за пациентом, то они это будут делать», — пояснила экс-пациентка Алена.

Впрочем, и проблемы в медучреждении также есть, но дело не в халатности врачей или руководства больницы, а в финансовых возможностях, считает бывший пациент Сергей. «Ну да, не новая больница. Старые койки, где-то обшарпанные стены. Но, если есть в чем-то потребность, то персонал сразу просит об этом пациентов или родственников. Они предпринимают все попытки помочь», — заключил он.