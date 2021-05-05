Индия в огне. На улицах продолжают сжигать тысячи умерших от COVID-19

В Индии за сутки от COVID-19 умерло 3,7 тыс. человек. Заразились коронавирусом за эти же 24 часа более 382 тыс. индусов, сообщает агентство Reuters.

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Всего с начала пандемии коронавируса в Индии умерло от самого заболевания и связанных с ним причин более 226 тыс. человек. За эти же сутки там выявили 382 тыс. новых случаев заражения, общее число заболевших в стране стало больше 20 млн.

Индия вышла на второе место в мире после США по числу заболевших коронавирусом. Журналисты Reuters полагают, что вспышка заболеваемости в Индии могла быть вызвана новым штаммом коронавируса – индийской мутацией.

Местные врачи называют ситуацию критической – на улицах городов жгут погребальные костры, в больницах и моргах давно не хватает мест, чтобы принять всех пациентов.

«Коварный вирус обходит все: даже лекарства, которые были очень эффективны в прошлую волну, сейчас, похоже, не работают», — заявил врач отделения интенсивной терапии Викрамджит Сингх, его слова передает телеканал НТВ. Сообщается регулярно о грубейших нарушениях санитарного режима, постоянно проводятся массовые религиозные мероприятия, праздники и фестивали.

Оппозиция требует ввести новый общенациональный локдаун, однако власти Индии пока не спешат предпринимать такие жесткие меры. По мнению премьер-министра страны Нарендры Моди, эта мера окажется губительной для экономики, поэтому предпринимать ее стоит лишь в самом крайнем случае. Решения о локдаунах и карантинах власти штатов должны предпринимать самостоятельно. Часть из них уже решили ввести ограничения различной степени жесткости.

Индийский штамм уже обнаружили в Китае и десятке стран Евросоюза. По словам итальянского микробиолога Тицианы Ландзаротто, мутировать в этом случае мог участок с антирецептором вируса – то есть измениться могла зона, с которой работают антитела. Это ставит под угрозу эффективность вакцин.

1 мая в России коронавирус нашли у 42 студентов из Индии, прилетевших учиться в Псковский государственный университет. Всех их изолировали в инфекционной больнице. В тот же день первая партия российской вакцины «Спутник V» была доставлена в Индию. Вскоре там должна начаться массовая вакцинация этим препаратом, ожидается уже вторая поставка.

Добавим, что с конца апреля в России проверяют на коронавирус всех, кто прибывает из Индии — экспресс-тесты и ПЦР нужно сдавать непосредственно в аэропортах.

Газета.ру писала, что Россия отправила два борта МЧС Ил-76 в Индию с медикаментами и оборудованием для помощи в борьбе с коронавирусом. Гуманитарную помощь в Индию отправляла и Великобритания: Лондон передал кислородные генераторы, концентраторы и вентиляторы. Намерены британские власти отправить индийским врачам и тысячу аппаратов искусственной вентиляции легких. Индия при этом производит огромные объемы вакцины – лицензированной AstraZeneca, отправлявшейся ранее на экспорт. Медицинская система была подготовлена к крупной вспышке вируса, но никто не ожидал, что новая мутация окажется настолько опасной. Кроме того, подкидывают дров в огонь и сами индусы – очень многие не хотят прививаться из религиозных соображений.

«Индусы верят в перерождение, в то, что их ждет другая жизнь и эта новая жизнь зависит от поступков в жизни нынешней, сейчас. И если они не будут выполнять определенные религиозные действия, то не видать вам хорошего перерождения. <…> Что такое вакцина? Это же некий вирус, который ослабленный, который подвергся какой-то обработке, и поэтому он действует не в полную силу, но это же вирус! А что такое вирус? Живое существо. Можем ли мы вкалывать в себя живое существо, если мы не должны наносить вреда никакому живому существу?»

— попробовал объяснить логику местного индуистского населения индолог Евгений Пахомов в разговоре с телеканалом «Настоящее время» (признан иностранным агентом).

Влияет на темпы вакцинации, которую поддерживают власти Индии, и распространение в соцсетях фейков о коронавирусe. И, хотя привились от COVID-19 в стране «циклопические» 150 млн человек, это капля в море – население страны составляет 1,3 млрд, а коллективный иммунитет выработается при вакцинации 600-900 млн.

Ранее сообщалось, что на саммите G7 у ряда индийских гостей обнаружен коронавирус.