МВД назвало основания для лишения гражданства РФ

С прошлого года российское гражданство получили более 656 тыс. человек. Об этом со ссылкой на пресс-центр МВД РФ сообщает ТАСС.

При этом почти 280 россиян лишились гражданства с начала 2020 года, отметили в ведомстве. Они либо предоставили о себе ложные сведения в ФМС, либо же получили паспорт «для осуществления деятельности, угрожающей основам конституционного строя».

«Решение <…> о гражданстве подлежит отмене <…> если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. Там также отметили, что факт подлога документов устанавливается в суде. Гражданства в этом случае не лишают, а аннулируют – оно становится недействительным. Сейчас в РФ по закону можно лишать гражданства только лиц, осужденных за терроризм или экстремизм – причем только в случае, если родились они за пределами России и получили паспорт, подав соответствующее заявление. Лишить урожденного россиянина его гражданства государство не имеет права.

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Пункт о лишении гражданства появился в российском законодательстве в 2017 году. Если суд счел приобретателя гражданства солгавшим при получении паспорта «в отношении обязательства соблюдать Конституцию и законодательство», то в дополнение к уголовному наказанию за основное преступление человек получает и лишение прав. При этом его могут никуда не выдворять.

В феврале 2021 года кинорежиссер Никита Михалков предложил лишать гражданства за призывы к антироссийским санкциям. Тогда подобные идеи муссировались в среде российской оппозиции и сторонников Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя идею Михалкова, что это «весьма актуальная мысль».

«Я не говорю, как следует наказывать за это [призывы к санкциям], лишать гражданство или по-другому - это уже не наша прерогатива, но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления различными рестрикциями, конечно, эта тема весьма актуальна», — пояснил представитель Кремля.

В то же время председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что эта инициатива противоречит Конституции РФ. Граждане России не могут быть лишены своего гражданства, напомнил парламентарий. Идея Михалкова уже не первая среди подобных – в 2014 году в интернете была создана петиция с требованием лишить участниц панк-группы Pussy Riot российских паспортов.

На международном уровне связанные с гражданством вопросы закреплены во Всеобщей декларации прав человека. Она была принята Генассамблеей ООН в 1948 году.

«Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства», — гласит 15-й пункт декларации. Советский Союз в лице РСФСР, Украинской ССР и Белорусской ССР тогда документ поддерживать отказался. Кремль называл его «подрывным» и запрещал распространение текста декларации под угрозой уголовного преследования за антисоветскую агитацию и пропаганду.

После развала СССР в российской Конституции 1993 года был закреплен запрет на лишение гражданства РФ. Советская власть почти семьдесят лет активно использовала лишение гражданства как инструмент политического давления на своих противников. Многие деятели культуры и науки, равно как и менее именитые диссиденты, были высланы из СССР и лишены советского гражданства.