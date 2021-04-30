Специалист по делам о госизмене: чем известен задержанный адвокат Ивана Сафронова

Кремль осведомлен о том, что адвокат Иван Павлов задержан силовиками в Москве, однако не в курсе подробностей ситуации, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Реклама

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим за этим, поскольку не обладаем информацией. Мы не знаем ни причины задержания, ни того, каким образом это произошло, ни того, что вменяется адвокату. Это не наша прерогатива», сказал Песков.

Сегодня утром Павлов должен был ехать в суд, чтобы поучаствовать в заседании по делу журналиста Ивана Сафронова. Однако к нему в гостиницу пришли с обыском, а сам он был задержан. Ему вменяют статью 310 УК РФ (разглашение данных предварительного расследования), заявили в возглавляемом юристом првозащитном объединении «Команда 29».

Вскоре там также назвали вероятную причину задержания. Павлов «без согласия следователя» передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого, сообщается в Telegram-канале «Команды 29».

Сам Павлов вину в разглашении данных не признаёт.

«Признаки того, что следователь, хотел меня задержать, были. Несколько раз из его уст вылетело слово задержания»,

— цитирует его ТАСС.

Представители Адвокатской палаты Санкт-Петербурга заявили о готовности защищать Ивана Павлова, задержанного в Москве, как сообщает агентство «Интерфакс».

«У нас есть целый аппарат уполномоченных представителей палаты, которые сразу же выступают в защиту того или иного адвоката. Это происходит почти автоматически», — сказал представитель палаты. Он подчеркнул, что Павлов будет обеспечен «не одним защитником».

Павлов в основном отстаивает права обвиняемых в преступлениях против государственной безопасности, в числе которых – дела о госизмене и шпионаже. Кроме Ивана Сафронова, он также представляет интересы экс-топ-менеджера «Интер РАО» Карины Цуркан и основанных Алексеем Навальным организаций: сети его региональных штабов, а также Фонда борьбы с коррупцией (организация включена Минюстом в список иноагентов) и Фонда защиты прав граждан (обе организации включены Минюстом в реестр иноагентов).

Павлов известен также как сторонник реформирования института гостайны. В 2004 году он учредил Фонд свободы информации, защищавший права граждан в делах, связанных с доступом к данным. В 2014 году ФСИ внесли в реестр иностранных агентов. В 2015 году Павлов возглавил «Команду 29», неформальный союз журналистов и юристов, занявшись также защитой права граждан на информацию в судах.

В 2006 году Иван Павлов стал инициатором дела о доступе к текстам ГОСТов. В результате суд обязал Ростехрегулирование опубликовать эти тексты бесплатно. После разбирательств на него напали неизвестные, адвокат был госпитализирован с травмами головы. Дело до сих пор не закрыто.

Более 20 лет Павлов выступает защитником людей, обвиненных в госизмене или разглашении гостайны. Среди резонансных дел – дело эколога Александра Никитина, обвиненного в измене за подготовку доклада о рисках радиоактивного загрязнения, которые, по его мнению, создает Северный флот РФ. В 2000 году после доследствия и апелляций Верховный суд оправдал эколога.

Кроме того, Павлов представлял в суде интересы многодетной матери Светланы Давыдовой. Ее обвинили в госизмене за звонок в посольство Украины после начала вооруженного конфликта в Донбассе. По версии следствия, она сообщила дипломатам о том, что солдат из близлежащей воинской части отправляют в командировку. Показания, по словам Давыдовой, она дала под давлением. Спустя некоторое время следователь прекратил ее уголовное дело за отсутствием состава преступления.

Кроме того, Павлов выступал защитником людей, арестованных за эсэмэски родственникам о передвижении военной техники РФ на Северном Кавказе в 2008 году, когда Грузия напала на российских миротворцев в Южной Осетии.

Защищал Павлов, среди прочих, и историка Михаила Супруна. Его обвинили по ст. 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни) из-за подготовки книги памяти о репрессированных в СССР немецких переселенцах. Деньги на исследование он получал от немецкого Красного Креста, заявляли следователи, для книги обрабатывал данные Архангельского архива.