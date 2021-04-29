Хрупкое равновесие: Роспотребнадзор встревожен заболеваемостью в Москве

Городское управление Роспотребнадзора по Москве выпустило предупреждение о повышенном риске заразиться коронавирусом на фоне наступающих майских праздников с 1 по 10 мая. Текст сообщения опубликован на сайте ведомства.

«В связи с приближающимися главными для верующих людей религиозными праздниками Святой Пасхи у православных, Ураза-байрам у мусульман, а также продолжительными выходными днями <…> напоминаем о сохраняющихся высоких рисках распространения [COVID-19]», — отметили в управлении.

Жителям столицы рекомендовали проводить время праздников дома, в семейном кругу. Посещение массовых мероприятий москвичам Роспотребнадзор советует по возможности ограничить.

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По случаю Пасхи власти также советуют пожилым людям (старше 65 лет, попадающим в группу риска) принимать участие в богослужениях на открытом воздухе или онлайн. Священнослужителям ведомство рекомендовало носить защитные маски.

«Нужно, чтобы люди носили маски, чтобы была социальная дистанция и чтобы те праздники, которые нам предстоят, мы провели в кругу семьи, отдельно, лучше на свежем воздухе», — сказала ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также отметила, что при соблюдении этих условий через пару недель возможно снижение заболеваемости коронавирусом. Сейчас же ситуация в стране находится в «достаточно хрупком» равновесии.

Ограничивать в Москве работу общепита и торговли на время майских праздников городские власти не планируют. Как заявил вице-мэр, глава департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк, предприниматели «сами определяют свой график работы в эти майские».

Чиновник также призвал горожан соблюдать масочный режим и другие меры профилактики коронавируса – в связи с наплывом посетителей в кафе, летние веранды и торгово-развлекательные центры.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович также обратилась к россиянам в канун майских праздников. Она подчеркнула, что мероприятия лучше проводить на свежем воздухе, также важно носить маски, следить за гигиеной рук.

«Люди могут чувствовать себя неловко из-за необходимости носить маску и соблюдать физическую дистанцию, находясь среди друзей и родственников, но эти меры играют значительную роль в защите здоровья и обеспечении безопасности каждого», — добавила Вуйнович.

Еще в конце марта завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский рассказал, как не заболеть COVID-19 в майские праздники.

«Рекомендация остается такой же: чем меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса. Исходя из этого надо и планировать времяпровождение», — заявил он.

Академик отметил, что можно провести праздники на природе с семьей, например, в лесу. Он предупредил, что есть риск заболеть COVID-19, если проводить время на природе в большой компании. Однако, по словам Покровского, вероятность заражения COVID-19 на праздниках повысится, если будет дождливая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях.

29 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд не исключил снегопадов на майские. «Не нужно удивляться тому, что будет снег в мае. Дело в том, что примерно в 40-45% случаев снег бывает», — сказал он. Пока что в начале месяца ожидаются дожди, будет холоднее климатической нормы – всего около +9…+14°С. Ближе ко Дню Победы потеплеет и распогодится.