Отличник и активист: подросток сбил в Нижнем Новгороде сотрудника ДПС

В Нижнем Новгороде на скамье подсудимых по обвинению в насилии в отношении полицейского окажется 16-летний подросток-автолюбитель. У мальчика, который сбил сотрудника ДПС, хорошая репутация и успеваемость — как рассказала «Газете.Ru» его знакомая, в школе он был круглым отличником.

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«Он был таким активистом, лучший в школе, на олимпиадах и так далее. Не так давно ему в голову пришла маниакальная идея купить «Жигуль» и самому его восстановить. Так и вышло», — говорит девушка.

Автомобиль юноша купил за 17 тыс. рублей, которые накопил, откладывая из карманных денег — он был не на ходу и школьник на протяжении некоторого времени реставрировал машину: покупал запчасти, сам проводил ремонт. «Он очень хорошо разбирался в устройстве и починке машины. Придет со школы — и сразу за ремонт. А в тот день он захотел протестировать то, над чем так долго корпел. И вот попался, с ним еще были наши друзья, но насколько мне известно, одна девочка убежала», — добавляет подруга.

Инцидент произошел вечером 21 апреля 2021 года в Нижегородском районе на пересечении улиц Большой Покровской и Октябрьской. Сотрудник ДПС увидел, как по дороге движется машина марки «Жигули», которую периодически вело из стороны в сторону. Инспектор решил остановить неуверенного водителя для проверки документов и оценки его состояния, но когда он потребовал, чтобы машина затормозила, водитель, пытаясь скрыться, нажал на газ и протащил полицейского на капоте около 500 метров.

Когда подросток, находившийся за рулем, понял, что дальше ехать некуда, он остановился, и все его друзья, находившиеся в машине, бросились врассыпную.

Но их задержали и доставили в отдел полиции, где выяснилось, что автомобилем управлял юноша, проживающий в Канавинском районе, а водительских прав у него нет.

Как сообщало издание «Блокнот», в результате наезда правоохранитель не пострадал. Подросток объяснил, что был в шоковом состоянии из-за чего и не смог сразу же остановиться.

Инцидентом заинтересовался и Следственный комитет. В отношении юного нижегородца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». Молодой человек признал свою вину. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ответственность за применение насилия в отношении представителей власти и аварию с пострадавшими наступает с 16 лет, объясняет адвокат Виктория Данильченко.

«За насилие, не опасное для жизни или здоровья, либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти молодому человеку может грозить от штрафа в 200 тыс. рублей до принудительных работ, ареста до 6 месяцев и до 5 лет колонии. Если же речь идет о насилии, опасном для жизни или здоровья, то максимальное наказание — 10 лет лишения свободы. Однако судебная практика складывается более лояльно в отношении несовершеннолетних», — пояснила она «Газете.Ru».

При вынесении решения на него большое влияние оказывает позиция обвиняемого, продолжает юрист. «Искреннее раскаяние и добровольное возмещение вреда потерпевшему, отсутствие претензий со стороны пострадавших лиц дают возможность изменить меру ответственности на более щадящую. Чаще всего подростки, обвиняемые в преступлениях, не повлекших тяжкого вреда здоровья потерпевшего, отделываются штрафом», — сказала Данильченко. Наказать его могут и за другое правонарушение — управление автомобилем без прав: согласно ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ, за это полагается штраф в размере от 5 до 15 тыс. рублей. «Вероятнее всего, он будет взиматься с его родителей или иных законных представителей», — уточняет адвокат.

При этом родителей мальчика могут привлечь к ответственности за неисполнение обязательств по воспитанию ребенка. «Согласно ст. 5.35 ч.1. КоАП РФ, им может быть вынесено предупреждение либо штраф в размере от 100 до 500 рублей», — заключает Виктория Данильченко.