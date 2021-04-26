«Не дают спокойно жить»: жители Елабуги воюют с нелегальным приютом для собак

В Республике Татарстан жителю поселка Микулино Александру Платонову отказали в возбуждении уголовного дела за клевету — он обращался в правоохранительные органы после того, как местная жительница Варвара Астафьева обвинила его в поедании собак. «Пришло письмо о том, что по моему обращению была проведена проверка о просьбе возбудить уголовное дело по 128 статье «Клевета». Там было написано, что отказано за отсутствием состава преступления. Завтра планируем отправить заявление в прокуратуру на бездействие полиции», — рассказал мужчина «Газете.Ru».

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Сама Варвара Астафьева, по словам Платонова, связаться с ним и урегулировать конфликт не пыталась — на странице в соцсети «ВКонтакте» не удалила пост, где опубликовала адрес, номер телефона и фотографии мужчины. «Ночью пьяный мужик позвонил с вопросом, что у нас там с собаками. Потом бросил трубку, — рассказывает Платонов. — Люди ходят, смотрят на нас косо. Жена наплакалась. Мы очень устали от всего этого».

Жалуется на Варвару Астафьеву называющую себя зоозащитницей, не только Александр Платонов. Вот уже два года лишены покоя жители района Елабуги, где расположен ее приют для собак — его Астафьева держит в частном доме вместе со своей знакомой, Светланой Граховой. Сейчас с ними борются официальные зоозащитники и соседи — дело в том, что передержка нелегальна, а собаки, которые содержатся там в плохих условиях, бесконечно воют на всю округу.

Жить по соседству с пространством, где содержатся голодные агрессивные животные, страшно. «Пожилые люди, которые живут рядом с ее участком, говорят, что боятся. Такой вой стоит. Но они ведь не пойдут никуда обращаться», — жалуется «Газете.Ru» Наталья, живущая по соседству с незаконным приютом. «Когда много собак, они же сидят в вольерах — воют. Собаки безнадзорные, они приезжают один раз и все», — подтверждает ее слова соседка Людмила.

В прошлом году местные жители обратились в благотворительный фонд защиты природы и животных «Ангел Бережет» с просьбой отловить агрессивных животных.

«В 2020 году я заключила муниципальный контракт на отлов собак с исполкомом Елабужского района. Ко мне поступила заявка от жителей на отлов агрессивных собак по адресу Большая Покровская, 64, где, как оказалось, находилась передержка животных группой волонтеров — Варвары Астафьевой и Светланы Граховой», — рассказывает Эльвира Кутуева, учредительница фонда. На месте она обнаружила, что в доме, где расположен приют, никто не проживает — местные жители рассказали, что «волонтеры» приезжают кормить собак только раз в три дня. «Стоит невыносимый шум, лай, визги, собаки дерутся между собой, бросаются через забор, соседи вынужденно подкармливают животных», — рассказывает Кутуева о своих впечатлениях.

Поскольку отлову подлежат только безнадзорные собаки, и на частную территорию пройти нельзя, Эльвира Кутуева обратилась за разрешением в Елабужский исполком. Однако реакции не последовало.

Попытки местных жителей самостоятельно договориться с Варварой Астафьевой и Светланой Граховой, организовавшими передержку, результатов тоже не давали. «На просьбы жителей дать объяснение девушки реагировали очень агрессивно, не считая нужным что-либо объяснять», — говорит Кутуева. Не добившись ответа от владелиц приюта, люди вновь обратились к ней — за время жесткого карантина весной 2020 года жители особенно настрадались от воя собак.

С тех пор и местные жители, и сама зоозащитница подают жалобы во все инстанции — однако результата до сих пор нет.

Правоохранительные органы навести порядок не помогли. «Осенью я обратилась в полицию, они направили в исполком — и спустя 30 дней мне приходит письмо, что гражданка Грахова им объяснила, что жители все довольны и на собак не жалуются. Меня никто не опрашивал, спросили только у нее, а она даже там не проживает», — поясняет Наталья.

По словам женщины, муниципалитет должен был создать комиссию, пригласить соседей и владелиц приюта и провести проверку в их присутствии. Однако приглашение жителям пришло только спустя три дня после даты проведенной проверки.

Страдающие от воя собак люди обращались и в управление ветеринарии. Однако проверяющим Грахова заявила, что собаки ее личные и приюта или передержки у нее нет. Соответствующий протокол проверки имеется в распоряжении «Газеты.Ru»

По словам Эльвиры Кутуевой, в соцсетях владелицы незаконного приюта собирают средства на содержание собак. «В группе в соцсетях Светлана Грахова выкладывает посты о сборе денежных средств на тех же собак, представляя их безнадзорными, указывая платежные реквизиты Варвары Астафьевой. То есть девушки собирают деньги на личных собак и вводят людей в заблуждение», — поясняет она.

Сама Варвара Астафьева обсуждать с «Газетой.Ru» сложившуюся ситуацию отказалась.