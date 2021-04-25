Не забыть про Сталинград: в России проверят все школьные учебники

Министерство просвещения РФ проведет проверку всех школьных учебников России после критики президента страны Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию об игнорировании авторами пособий важнейших событий отечественной истории.

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«Мы проведем сейчас полный анализ всех учебников», — пообещал министр просвещения России Сергей Кравцов в интервью Павлу Зарубину в программе «Россия. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

В своей речи 21 апреля Путин напомнил, что одним из важнейших ориентиров для молодых людей в жизни должны быть судьбы и победы выдающихся исторических деятелей нашей страны.

Президент России подчеркнул, что ученики должны иметь возможность в передовых форматах знакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с российскими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства.

«До сих пор ещё, знаете, открываю некоторые школьные учебники, с удивлением смотрю, что там написано, как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие учебные пособия?

Просто удивительно! Всё что угодно там написано, и о «втором фронте», только про Сталинградскую битву ничего не сказано — бывает и такое. Просто удивительно! Просто не знаю, даже не хочу комментировать», — признался Путин.

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский также назвал недопустимым такое искажение истории.

«Президент затронул наиважнейшую тему — преподавание истории, в том числе военной, в школах и вузах. Содержание учебников, издававшихся на гранты иностранных государств, не может не вызывать недоумение. В других российских учебниках по всеобщей истории авторы считали (а кто-то и продолжает так считать), что раз речь идет об истории зарубежных стран, то и о советско-германском фронте, об участии СССР во Второй мировой войне, мол, не нужно ничего писать. Считаю это недопустимым», — пояснил специалист.

Он напомнил, что не так давно комиссией во главе с директором СВР Сергеем Нарышкиным был разработан единый историко-культурный стандарт, и несколько линеек учебников было выпущено в соответствии с ним.

«Историческое образование, как и подготовка учебных пособий по истории — это самая ответственная задача, которую необходимо решать в кратчайшие сроки.

Чтобы не в одной российской школе не было таких прецедентов, таких учебников, о которых сказал президент в своем послании Федеральному собранию», — подчеркнул Мединский.

В сентябре прошлого года Путин в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Помнить – значит знать» для школьников старших классов всех образовательных организаций России и заявил о недопустимости переписывания истории Великой Отечественной войны.

Он подчеркнул, что сомнений в том, кто был агрессором в ходе Великой Отечественной войны, а кто «переломил хребет нацистской военной машине», быть не должно. Президент России назвал освобождение стран Восточной и Центральной Европы большой заслугой Красной армии.

В июле прошлого года стало известно, что Россия выделит средства на программу против искажения истории Второй мировой войны, об этом писали «Известия» со ссылкой на методические материалы Минфина.

Финансовую поддержку получит фонд «История Отечества». Точная сумма не уточнялась, но, по словам главы организации Константина Могилевского, речь может идти о нескольких миллиардах.

Средства будут использоваться для публикации архивных документов и их продвижения, а также оперативного реагирования на попытки исказить историю.