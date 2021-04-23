Миллион рублей и тюремный срок: доцента МАИ признали виновным в госизмене

Доцент кафедры ракетных двигателей Московского авиационного института (МАИ) Алексей Воробьев ближайшие 20 лет проведет в колонии.

Реклама

К такому сроку его приговорил Мосгорсуд. Кроме того, ученому назначено дальнейшее ограничение свободы на полтора года. В течение этого времени он должен соблюдать установленные судом ограничения, а также являться по вызову в уголовно-исполнительную инспекцию. Воробьев также обязали выплатить штраф в размере 1 млн рублей.

Ученого признали виновным по нескольким статьям: ст. 275 «Государственная измена», ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 189 УК РФ «Незаконные экспорт из РФ или передача сырья, научно-технической информации, незаконное выполнение работ, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения», ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия».

Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, материалы уголовного дела засекречены.

Воробьев — кандидат технических наук. На сайте МАИ есть ссылки на его научные статьи — в основном они посвящены ракетным двигателям.

Воробьев не единственный преподаватель столичного университета, который стал фигурантом уголовного дела по 275-й статье УК РФ. В апреле этого года был арестован профессор Московского физико-технического института (МФТИ) Валерий Голубкин. Его обвиняют в госизмене, сам ученый вину не признает. Помимо работы в одном из ведущих технических вузов России, он преподавал и в Центральном аэрогидродинамическом институте имени Н. Е. Жуковского (ЦАГИ).

69-летнего ученого арестовали до 12 июня. По словам пресс-секретаря Лефортовского суда Дарьи Розмаховой, дело не маркировали грифом «секретно».

Профессор, который занимался проблематикой гиперзвуковых технологий и читал курс аэродинамики больших скоростей, не имел доступа к гостайне, отмечали ранее в МФТИ.

«В МФТИ преподает у студентов четвертого курса в качестве внешнего совместителя и не участвует в научной работе. К сведениям, составляющим государственную тайну, допуска в МФТИ не имел», — приводил ТАСС сообщение пресс-службы учебного заведения. В институте уточнили, что «на Физтехе он читал только лекции раз или два в месяц на три сотых ставки».

ТАСС со ссылкой на источник отмечал, что Голубкин является коллегой и соавтором научной статьи физика Губанова, которого тоже обвиняют в госизмене. Но, по словам собеседника агентства, они проходят по разным уголовным делам.

Физик Анатолий Губанов так же, как и Голубкин, является сотрудником МФТИ и ЦАГИ. Этого преподавателя арестовали за несколько месяцев до Голубкина. Источники РИА «Новости» сообщали, что, по версии следствия, Губанов передал одной из европейских стран секретные сведения о сверхзвуковом гражданском летательном аппарате. 29 января Лефортовский суд продлил его арест до 3 мая. Заседания по этому делу проходят в закрытом режиме.

Адвокат обвиняемого физика Ольга Динзе ранее рассказала, что во время допроса Губанов частично признал вину в госизмене, но потом отказался от показаний. Юрист считает, что ее подзащитного могли ввести в заблуждение в ходе допроса ФСБ.

Тесть Анатолия Губанова — Леонид Шкадов — был одним из руководителей авиационной промышленности в Советском Союзе. Сам Губанов работает в ЦАГИ с 1979 года. Ученый специализируется на высокоскоростных летательных аппаратах. Трое из пяти детей обвиняемого в госизмене физика пошли по его стопам отца — они работают в авиационной сфере.

Отметим, что по статистике судебного департамента при Верховном суде ежегодное число осужденных по статье о госизмене в России — четыре-шесть человек.