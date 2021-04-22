«Две проблемы: недолюбленность и перелюбленность». Почему тиктокеры впадают в депрессию

21-летняя российская блогерша-миллионница Дина Саева призналась, что пребывает в тяжелом психологическом состоянии и принимает антидепрессанты. Причиной стала травля в сети.

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«Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния. <...> Я не хочу убегать от самого себя! Пора заканчивать!» — сказала Дина Саева на днях в ходе прямого эфира в Instagram. После этого она удалила свой аккаунт в соцсети, а затем скрыла все ранее опубликованные видео в TikTok-блоге, за которым следят более 20 млн человек.

С массовой атакой хейтеров Саева столкнулась зимой этого года — после того, как опубликовала обнаженную фотографию за подписью «Сестра, где хиджаб?» Ей стали поступать угрозы — Дина публиковала их в Stories, опасаясь за свою жизнь. После этого девушка сообщила, что устала от хейта и отправляется на детокс в санаторий.

Саева — самая популярная русскоязычная TikTok-блогерша. Уроженка Душанбе имеет контракты с Coca-Cola, Dolce & Gabbana и Dior, является лицом Paco Rabanne. По данным Forbes, ее официальный ежемесячный доход превышает 800 тыс. рублей. В списке 10 богатейших блогеров России по версии журнала Саева занимает вторую строчку.

В похожую ситуацию попала 16-летняя Чарли Д'Амелио из США, которая стала первым пользователем TikTok, набравшим 100 млн подписчиков.

Спустя два года ведения блога она пожаловалась на травлю в интернете — школьница получала сотни тысяч критических комментариев в неделю, многие из них касались ее внешности. У Чарли ухудшилось ментальное состояние, ей пришлось пройти терапию.

Получив доступ к многомиллионной аудитории, блогеры пытаются понравиться каждому — когда же они не получают должного внимания, то впадают в депрессию и начинают совершать импульсивные поступки, в частности удалять свои аккаунты, объясняет «Газете.Ru» клинический психолог Инна Попова.

«Все блогеры, особенно те, кто начал вести страницы с раннего возраста, решают две проблемы: недолюбленности и перелюбленности. В первом случае мы получаем эпатаж и стремление сделать качественный контент, во втором — съемки жизни или каких-то увлечений без цели донести что-то. Но в обоих ситуациях, если нет положительной отдачи от аудитории, у блогера может развиться депрессия.

К тому же большое количество подписчиков не говорит о том, что человек не одинок. Если у него есть много времени на блог, значит нет личной жизни в том объеме, который необходим для поддержания ментального здоровья», — сказала медик.

С ней соглашается психолог Надежда Шукшина: «Жизнь на камеру — это все-таки роль, часть личности. Жизнь личности отличается от роли, она шире и разнообразнее. И по функционалу, и по эмоциям. Если блогер перестает чувствовать границы, неизбежно наступает кризис, непонимание «Кто я?», «Что я делаю, хочу, и кому это нужно?»

Если человек различает роль и личность, дает себе время отдохнуть от блога — хотя бы два дня в неделю — то он в относительной безопасности, считает эксперт.

«У многих блогеров нет навыка рефлексии. Не анализируя свои действия, эмоции, обратную связь от аудитории, человек перестает понимать, кто он и что с ним происходит. Наиболее сообразительные на постоянной основе работают с психологами, которые помогают разобраться с происходящим, ценностями и стремлениями блогера. Эта работа позволяет оставаться стабильным и устойчивым без препаратов», — рассказала Шукшина «Газете.Ru».

Родителям подростков, которые увлеклись блогерством, психологи советуют прислушиваться к детям, когда они рассказывают о кибербуллинге или других проблемах. «Основная идея — быть другом ребенку. Задавать вопросы: для чего это тебе? Какие эмоции испытываешь, когда ведешь свой блог? Как на тебя это влияет?» — пояснила Шукшина.

«В случае если ребенок демонстрирует тревожность или много говорит о хейте, недостаточно качественном контенте или маленьком количестве подписчиков, стоит аккуратно предложить сходить к психологу и начать терапию», — заключила Попова.