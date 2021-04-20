Борьба с пандемией: Собянин предложил ввести льготы за прививку

В Москве ситуация с распространением коронавируса ухудшается, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, негативная тенденция наблюдается в течение последних двух-трех недель.

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В связи с ухудшением ситуации власти города хотят поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей, заявил Сергей Собянин в своем блоге.

Он отметил, что Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила ввести льготы для москвичей старше 60 лет, которые прошли вакцинацию от коронавируса. Среди таких поощрений — скидки в магазинах, аптеках и т.д. Но мэр города считает, что необходимо дополнить систему скидок финансовой поддержкой.

«Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — отметил градоначальник.

Средства на финансирование этой программы, по словам мэра Москвы, можно было бы собрать за счет пожертвований со стороны актива МТПП и других представителей социально ответственного бизнеса. В своем блоге Собянин разместил информацию о счете автономной некоммерческой организации «Мой район», на который можно перечислить пожертвования на программу поощрения старшего поколения.

Правительство города, по его словам, займется организационными вопросами такой поддержки пожилых москвичей: «Используем для этого инфраструктуру, созданную в прошлом году, когда город успешно реализовал программу стимулирования потребительского спроса «Миллион призов».

Глава города заранее поблагодарил всех, кто примет участие «в акции, которая спасет жизнь многим москвичам», подчеркнув, что о запуске программы московские власти сообщат дополнительно.

Он отметил, что МТПП предложил такую систему поощрений для того, чтобы избежать жесткого локдауна из-за возможного повышения уровня распространения коронавируса и смертности за счет заболевания пожилых людей.

Ранее главный внештатный гериатр [специалист в области оказания помощи людям пожилого возраста] департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина сообщила РИА «Новости», что пожилые люди легко заражаются коронавирусом и тяжелее его переносят по сравнению с другими возрастными группами.

Врач отметила, что среди пожилых самые высокие показатели смертности от COVID-19. В то же время людям пенсионного возраста тяжело восстановиться после заболевания.

«Если пожилой человек перенес COVID-19 не в тяжелой форме, период восстановления достаточно длительный, он сомнительный по исходам, и, как правило, ослабленные пожилые пациенты, если они перенесли коронавирус, они не возвращаются к своему исходному доковидному состоянию здоровья. Если до этого человек мог сам ходить в магазин и многое делал до дому, то после коронавируса состояние здоровья значительно ухудшается», — сказала она в разговоре с агентством.

В то же время вакцинация от коронавируса «не ухудшает состояние здоровья, не вызывает обострения основных заболеваний, не влияет на прогрессирование старческой астении», заметила специалист. Рунихина подчеркнула, что «вакцинация защищает пожилого человека от коронавируса».

В России вакцинация началась в декабре. Тогда прививку могли сделать только определенные категории россиян, которые формировались по профессиям. С 18 января процедура стала массовой. По словам главы Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александра Гинцбурга, от инфекции привились 10-11 россиян.

Тем не менее до создания популяционного иммунитета еще далеко. Как отмечают российские специалисты, он будет сформирован, когда у 60-70% взрослого населения страны будут антитела к этому вирусу.

Для профилактики COVID-19 россияне могут выбрать один из трех отечественных препаратов: «Спутник V», «ЭпиВакКорону» и «КовиВак». Первые две вакцины одобрены для пожилых людей, «КовиВак» пока разрешен только лицам от 18 до 60 лет.