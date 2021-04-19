«Напал на полицейского, повалил ее на пол»: в Новосибирске застрелили арестанта

В Новосибирске 35-летний мужчина попытался освободиться из-под стражи на территории Центрального районного суда. При попытке задержания сотрудники правоохранительных органов открыли стрельбу, из-за чего обвиняемый скончался до прибытия кареты скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

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Инцидент произошел утром в понедельник, 19 апреля. Известно, что погибший был задержан по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные в особо крупном размере».

Как следует из сообщения пресс-службы районного суда, во время разгрузки автозака у здания суда, где должно было состояться заседание по изменению меры пресечения, обвиняемый в жесткой форме потребовал своего освобождения.

В региональном управлении Следственного комитета заявили, что по факту посягательства на жизнь сотрудника полиции возбуждено уголовное дело.

«Находясь в кузове служебной автомашины УМВД России по городу Новосибирску, припаркованной к служебному входу суда, напал на полицейского, повалил ее на пол, приставил к шее металлический прут и стал высказывать угрозы убийством. Однако злоумышленник не смог довести свой преступный умысел до конца вследствие вмешательства других сотрудников полиции», — уточнила обстоятельства инцидента официальный представитель Управления СК РФ по региону Анастасия Кулешова.

По данным kp.ru, мужчина уже почти год находился в СИЗО. Его задержали еще в мае 2020 года как участника преступной группировки, занимающейся сбытом наркотиков в крупном объеме. В банде, по версии следствия, были четыре человека.

«Подозреваемые через интернет в мессенджере Telegram создали учетную запись под названием «Отдел Кадров» и осуществляли незаконный сбыт наркотических средств на территории Новосибирской области и Красноярского края в крупном и особо крупном размерах», — пояснил источник в правоохранительных органах региона.

В августе 2020 года в квартире одного из участников группы в Красноярске был обнаружен целый склад наркотиков, предназначенных для сбыта. Всего по делу были задержаны несколько человек.

Ранее арестант, погибший 19 апреля, вместе с женой и тремя детьми жил в городе Тогучине. Работал столяром, изготавливал из дерева столы, стулья и прочую утварь под заказ. Однако год назад в семье произошел разлад и пара развелась, после чего мужчина уехал в Новосибирск.

«У него руки золотые. Он строительством занимался, плотничал. Особо не пил, так, иногда выпивал. У нас трое маленьких детей, все сыновья. Но после развода он уехал в город и никак не помогал нам», — рассказала экс-супруга убитого Ирина.

Известно, что мужчина хотел вернуться в Тогучин и в семью, хотя его бывшая жена не собиралась принимать супруга обратно. О том, что он готовит побег из-под стражи, родные не знали.

Напасть с прутом арестант мог из-за невнимательности либо конвоиров, либо сотрудников следственного изолятора, считает адвокат Степан Карамышев. Как объяснил он «Газете.Ru», перед тем, как вывести арестанта из камеры СИЗО, его помещают в отдельный бокс, где тщательно досматривают — это связано с тем, что сотрудники конвоя обычно не носят оружие.

«Соответственно, после досмотра арестанта помещают в автозак и везут в суд, где его должны повторно досмотреть. В случае если он подобрал заточку или прут, как некоторые пишут, на улице, то это недосмотр конвоиров. Если привез с собой, то сотрудников СИЗО», — отметил адвокат.

C ним согласился председатель комиссии по юридической безопасности Ассоциации юристов России Алексей Гавришев. «Закон «О полиции», а также внутренние инструкции МВД России содержат подробное описание порядка применения оружия, поэтому нет оснований сомневаться в законности действий полицейских. Полагаю, что расследование требуется не только по факту убийства, но и по факту наличия у задержанного заточки, потому что этот факт свидетельствует о явной халатности», — сказал юрист.

По словам Гавришева, вооруженное сопротивление сотрудникам полиции задержанные и арестованные оказывают нередко. Но если окажется, что правоохранитель, который выстрелили в новосибирца, нарушил порядок применения оружия, его могут привлечь к ответственности за убийство при превышении пределов обороны — санкция по данной статье до трех лет тюрьмы.

«Кроме как трагедией, случившееся назвать сложно. Однако говорить однозначно о чьей-то виновности не представляется возможным, так как случившееся требует тщательного расследования», — заключил Алексей Гавришев.