«Водитель был той еще оторвой»: что привело к ДТП с подростками в Новочеркасске

Подростки, погибшие в крупном ДТП в Новочеркасске, не впервые катались на машине и употребляли алкоголь. Об этом рассказали «Газете.Ru» их знакомые.

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Одноклассник одного из пассажиров разбившегося автомобиля сообщил, что часто подросток прогуливал школу и никто не знал, где он. «Он был очень грубым мальчиком и невоспитанным. Рос без отца, только с мамой, которая чем-то болеет. Часто употреблял алкоголь. На машине они тоже не первый раз катались», — отметил школьник.

Знакомый Андрея (имя изменено), мальчика, который был за рулем, уточнил, что тот также часто выпивал. Управлять машиной Андрея учил отец с раннего возраста.

«Ему нравилась скорость, ему нравился алкоголь и чувствовать себя взрослым — вот итог, к чему это привело. В целом неудивительно, что так произошло. Он был той еще оторвой», — подчеркнул друг несовершеннолетнего водителя.

То, что Андрей умел водить, рассказали и другие знакомые участников ДТП изданию «Подъем». По их словам, мальчик неоднократно садился за руль, но впервые выехал на городские улицы. «Садился за руль. На скутере катался, машины никогда не задевал. А вот что он ночью катался где-то по городу — это в первый раз. По характеру мальчик очень хороший», — сказала одна из подруг.

«Насколько я знаю, он умел водить машину и не раз на ней катался. Он был очень веселым, отзывчивым, всегда мог поддержать. Насчет учебы — у него 50/50, тройки есть. Очень больно осознавать, что его нет. По такой глупой ошибке», — добавила приятельница.

При этом РИА «Новости» знакомая Андрея сообщила, что он «в прошлом году только один раз сел за руль». Она же подтвердила, что по городу он никогда раньше не ездил.

Соседи назвали родителей Андрея «крутыми» и заявили, что те его баловали. «Они крутые, они ему все позволяли», — отозвались они в беседе с «Подъемом». Другие местные жители это подтвердили, но отметили, что семья подростка была благополучной и хорошей.

Погибших в аварии девочек соседи характеризуют исключительно положительно. По их словам, одна из школьниц «двух братиков вырастила, в детсад водила», а другая «хорошая девочка, спортсменка была».

ДТП произошло в Новочеркасске в 04.36 18 апреля 2021 года. Ночью компания из шести подростков отправилась кататься по городу на автомобиле. Как писал Telegram-канал «Life Shot», накануне подростки ходили на квест по случаю дня рождения одного из них и к полуночи вернулись домой. Позже, когда родители уснули, виновник торжества взял ключи от родительского автомобиля и позвал своих друзей кататься. Как рассказала полицейским мама единственного выжившего в ДТП подростка, сын вернулся домой около полуночи и был трезв.

Ролик своей поездки школьники выкладывали в соцсети примерно в 03.00. Компания каталась по улицам ночного Новочеркасска как минимум два часа, грубо нарушая правила дорожного движения. Одно из них — проезд на красный свет — попало на видео.

Как писал портал Donday-Novocherkassk, ДТП случилось, когда ребята уже возвращались домой. На повороте водитель потерял управление машиной, двигавшейся на высокой скорости, и протаранил дерево. Стрелка спидометра застыла на отметке 100 километров в час.

Единственный выживший в аварии — 15-летний мальчик. Он попал в реанимацию, врачи решают, позволяет ли его состояние транспортировать пациента в Ростов-на-Дону. Знакомая мальчика уточнила «Газете.Ru», что у него тяжелые травмы, в частности, разорвано легкое. Его поместили в медикаментозную кому.

Как передавал «Life Shot», перед поездкой неизвестный купил для компании пиво. Позже стало известно, что по подозрению в этом был задержан 22-летний Евгений Хайменов.

Мужчина сознался, что купил детям спиртное в «Пятерочке». По словам задержанного, он не смог отказать 15-летней девочке, попросившей о «помощи». Хайменова привлекли к административной ответственности за вовлечение несовершеннолетних в употребление алкоголя.

По факту аварии полиция возбудила уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц» — материалы дела переданы в СКР. Похороны погибших пройдут 20 апреля. Власти Новочеркасска объявили этот день траурным.

Трагедии могло бы не произойти, если бы в России были введены в массовое использование алкозамки на автомобилях, считает председатель волгоградского отделения МРОО «Движение автомобилистов» Армен Оганесян.

«Такие случаи, к сожалению, происходят в разных уголках нашей страны и показывают несовершенство нашего законодательства. У нас уже долгое время муссируется то, что нужно ввести алкозамки в автомобили. Это даст возможность предотвратить много трагедий. В данном случае подростки сели бы, а машина бы не завелась», — сказал в беседе с «Газетой.Ru» Оганесян.