«Работа иностранных спецслужб»: в Москве и Минске сообщили о предотвращении покушения на Лукашенко

ФСБ России совместно с КГБ Белоруссии заявили, что провели спецоперацию и предотвратили покушение на белорусского президента Александра Лукашенко. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ, по подозрению в преступлении задержали Юрия Зянковича, имеющего двойное гражданство США и Белоруссии, и белоруса Александра Федуту.

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По версии силовиков, Зянкович и Федута готовили «военный переворот в Белоруссии по отработанному сценарию «цветных революций» с привлечением местных и украинских националистов, а также физическое устранение Лукашенко».

Российские правоохранители вышли на след подозреваемых с подачи белорусских коллег, выяснивших планы Зянковича и Федуты из их общения в приватных чатах одного из интернет-мессенджеров.

Для обсуждения покушения двое белорусов решили встретиться Москве и пригласить к беседе также «оппозиционно настроенных генералов» Вооруженных сил Белоруссии, заявили в ФСБ.

Перед этим с Зянковичем якобы провели консультации в США и Польше. Сама встреча прошла в отдельном помещении одного из московских ресторанов. В беседе Зянкович и Федута рассказали белорусским военным про план убийства Лукашенко и большинства других высших руководителей республики, отметили в спецслужбе.

«Они подробно изложили план военного переворота, в частности включающий, захват радио и телецентров для трансляции их обращения к народу, блокирование в столице республики лояльных действующей власти подразделений внутренних войск и ОМОНа», — сообщает ФСБ.

Революционеры также планировали полностью отключить работу энергосистемы Белоруссии для воспрепятствования правоохранителям, которые будут защищать госстрой, добавили в пресс-службе ведомства.

«Предполагалось, что активную фазу начнут некие вооруженные формирования («партизаны»), находящиеся на т.н. «скрытых базах». Конечной целью являлось изменение конституционного строя с упразднением поста президента и возложением руководства страной на «Комитет национального примирения», — указывается в сообщении российской спецслужбы.

Итогом революции Зянкович видел себя на посту руководителя парламента Белоруссии, а Федута планировал заниматься политическими реформами и идеологической работой. Все это мятежники хотели провернуть на День Победы в Минске 9 мая нынешнего года, продолжили в ФСБ.

«После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнерам», — пояснили в федеральной службе.

На Зянковича и Федуты в Белоруссии завели уголовное дело по статье 357 УК РБ (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти).

Сам Лукашенко рассказал подробности этого дела журналистам в субботу, 17 апреля, во время пресс-подхода после посадки деревьев на субботнике в агрогородке Александрия Могилёвской области.

«Это напрямую касается меня и моих детей.

Если вы заметили, я часто говорил: нас будут качать, это вдолгую, они от нас не отстанут, мы еще многого не знаем. Сейчас мы знаем больше, но не знаем все. Но я предполагал», — признался глава государства.

По его словам, злоумышленники хотели захватить одного или всех его сыновей и посадить в погреб в Гомельской области, это он назвал «вообще недопустимым» действием.

«Мы задержали группу, они провели, показали, как это все планировали. Затем мы обнаружили работу явно иностранных спецслужб. Скорее всего, Центрального разведывательного управления, ФБР, не знаю, кто там из американцев работал… Мы обнаружили их желание явиться в Минск и уже заняться организацией покушения на президента и детей», — пояснил глава государства.

Другая группа заговорщиков, по его словам, уже набила полные тайники оружием в Белоруссии, однако была поймана силовиками.

Операция же по поимке революционеров в Москве была согласована с президентом России Владимиром Путиным, а также на уровне контактов директора ФСБ Александра Бортникова и председателя КГБ Белоруссии Ивана Тертеля.

«Я попросил президента России, и Тертель — своего коллегу Александра Бортникова, ФСБ. И мы их там взяли. Выехала наша группа захвата, 11-12 человек», — описал операцию белорусский президент.

При этом он предупредил, что «если такое западным разведчикам все-таки удастся осуществить», то «ответ будет жесточайшим».

«Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется», — пригрозил Лукашенко.

Отдельно он коснулся участия в этом деле американской стороны, предположив, что здесь замешаны первые лица государства.

«Меня удивляет другое: почему американцы себя так ведут. Ведь поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — подчеркнул президент Белоруссии.

По его словам, эту тему в телефонной беседе Путин поднимал с главой Белого дома Джо Байденом.

«Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и ни одного ответа! Владимир Владимирович мне позвонил, об этом сказал, когда я из Азербайджана прибыл», — детализировал Лукашенко.

В связи с произошедшим он сказал, что принял важнейшее решение за все свое президентство.

«В ближайшее время, я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьезно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, «только через мой труп», у них ничего не получится», — пообещал политик.