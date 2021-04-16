По воле начальника: как можно продлить майские праздники

Россияне могут получить в мае дополнительные выходные, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

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При этом предоставить выходные в этом случае должен работодатель. Однако дополнительные дни отдыха снижают норму рабочего времени и могут повлечь за собой уменьшение зарплаты.

«Поэтому, если инициатива исходит от работодателя, последний должен решить вопрос об оплате этого выходного дня», — говорится в сообщении, его цитирует «Российская газета».

Для предоставления дополнительных выходных необходим локальный нормативный акт в свободной форме. В акте должно быть прописано, что предоставленный выходной будет оплачиваться.

12 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что майские праздники могут продлиться с 1 по 10 мая.

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — сказал он в ходе брифинга.

Майские праздники в этом году должны составить, по официальным данным, шесть дней. Перед Праздником весны и труда будет сокращенный рабочий день – пятница, 30 апреля. Кроме того, сокращен будет и последний рабочий день перед праздничными выходными в честь Дня Победы — пятница, 7 мая. Кроме того, 1 мая в этом году выпадает на субботу (кстати, в воскресенье, 2 мая, будет православная Пасха). Понедельник, 3 мая, из-за субботнего Первомая становится также выходным днем.

День Победы празднуется в воскресенье 9 мая, в связи с этим понедельник 10 мая также объявлен выходным днем. Суббота, 8 мая — выходной день.

В ноябре 2019 года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах в связи с нерабочими днями. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Работа в таких случаях должна оплачиваться по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем. В нерабочие дни к исполнению служебных обязанностей могут быть привлечены только представители творческих профессий.

Майские праздники, как отметил ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, будут относительно прохладными, хотя 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около +18°С.

«Если предварительно говорить про майские праздники, то в первой их части допустимо традиционное возвращение майских холодов, но оно будет несущественным. Первомайские праздники будут чуть прохладнее, но это вполне комфортные показатели», — говорил он.

12 апреля лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов предложил на постоянной основе сделать выходными днями рабочие дни между майскими праздниками за счет сокращения новогодних каникул. По его мнению, зимой людям делать нечего, а в мае все будут проводить праздники на даче.

Весте с тем зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков заявил, что изменение продолжительности майских праздников в 2021 году невозможно.

«В чем смысл сокращения новогодних праздников совершенно не ясно, потому что, в принципе, здесь уже как-то стандартизировалась их продолжительность, люди вроде бы привыкли к этой длительности», — сказал он.