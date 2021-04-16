«В списке 31 ребенок»: Каабак заявил, что его пациенты в смертельной опасности

«Это отделение скоро закроют»

В НМИЦ здоровья детей не соблюдают указы Минздрава РФ, сообщил «Газете.Ru» трансплантолог Михаил Каабак – единственный в России врач, оперирующий детей весом меньше 10 кг. По его словам, это не только приносит дискомфорт пациентам, но и ставит их жизнь под прямую угрозу.

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«Так, в Центре не используются нефрологические и урологические койки для размещения детей, готовящихся к трансплантации и получающих лечение после трансплантации. Всего в отделении восемь коек, но размещены на них 25 детей. Это не значит, что детям и их мамам негде спать. Место есть — мы расставили достаточное количество кроватей.

Однако персонал, который работает в отделении, рассчитан только на восемь коек — врачей и медсестер в отделении по нормативам должно быть в два раза больше. Мы работаем так уже полтора года. Это истощает физически и морально медицинский персонал и ставит под угрозу благополучие наших пациентов»,

— рассказал медик.

Он уверяет: много врачей и медсестер хотят прийти работать в отделе трансплантации, но в НМИЦ им отказывают. «На сайте Центра есть несколько десятков заявок на прием на работу врачей и медсестер и нет ни одной вакансии для нашего отделения. Когда звонят и говорят, что мы хотим работать в этом отделении, им отвечают: «Это отделение скоро закроют», — рассказал Каабак.

Кроме того, отдел постоянно сталкивается с бюрократическими трудностями, из-за которых дети месяцами ждут пересадки – для многих это ожидание может стать смертельным.

«Чтобы ребенок получил доступ к трансплантации, ему нужно очно пройти три врачебных комиссии и получить формальное разрешение консилиума врачей, среди которых, к слову, ни одного трансплантолога кроме меня. Пациенты из Волгограда, Екатеринбурга, Перми, Дальнего Востока, Мурманска в отчаянии от того, что им нужно приезжать в Москву на эти консилиумы, чтобы получить разрешение. Всего в списке на оформление документов на пересадку сегодня 31 ребенок. В хирургии вообще, в трансплантации в частности, в интенсивной терапии, вопросы таким образом решать невозможно. Быстро меняющиеся обстоятельства требуют быстрых, иногда мгновенных решений», — возмущается Каабак.

Причину такого отношения к отделению врач видит в истории 2019 года – тогда Михаила Каабака увольняли из НМИЦ здоровья детей из-за того, что он и его команда применяли не одобренный Минздравом препарат. Тем не менее позже Минздрав вернул трансплантолога на работу.

«Однако руководству мы все еще не нравимся. И если мы им не нравимся, пусть они нас мучают, но не надо мучить наших пациентов, оставьте пациентов в покое, занимайтесь нами. Пациентам нужно просто создавать условия для того, чтобы их оперировали. Не препятствуйте этому», — сказал Каабак.

«Администрация центра считает трансплантацию нецелесообразной»

Родители детей, ожидающих трансплантацию, также рассказали «Газете.Ru» об ужасных условиях в НМИЦ здоровья детей – вместе с пациентской организацией «Темида» они создали петицию с требованием отправить в отставку директора НМИЦ Андрея Фисенко.

Один из родителей Антон Антонов рассказал, что у его дочери в связи с серьезной болезнью не осталось ни одной почки – ребенок находится в крайне тяжелом состоянии. «Дочь к полутора годам самостоятельно не сидит, у нее сильное отставание в развитии. Все усугубляется тем, что изо дня в день у нас ведется ежедневный контроль в НМИЦ, и через день жена с дочерью ездят туда на процедуры и на контроль анализов», — уточнил он.

Дочь Антонова попала в лист ожидания 25 января 2021 года. «Врачи сказали, что ожидание трупного органа может занять довольно долгое время и предложили нам найти донора самостоятельно. Старшее поколение семьи согласились.

Позже в центре нам сказали, что проводить обследование доноров мы должны за свои средства, а когда я направил запрос на проведение бесплатного осмотра, им не стал никто заниматься.

9 апреля пришел ответ, что на данный момент администрация центра вообще считает трансплантацию нецелесообразной, поскольку не было консилиума», — сообщил собеседник издания. Консилиум до сих пор не провели, а когда его дочь смогут прооперировать — неизвестно.

Другой ребенок — сын Юлии Глебовой на перитонеальном диализе (терапия очищения крови при неправильной работе почек) находится с рождения. «Каабак в кратчайшие сроки изучил нашу историю болезни и ответил о необходимости срочной пересадки, нас быстро взял фонд для покупки необходимых лекарств, но серьезную проблему создавала комиссия врачей из НМИЦ.

Первое заключение комиссии было с рекомендациями обратиться в другие центры, что меня повергло в шок, ведь Каабак единственный оперирует детей с таким весом. Я попросила повторную комиссию, но ее постоянно переносили»,

— рассказала женщина.

В итоге ее ребенка все-таки прооперировали, однако после трансплантации у мальчика начались осложнения – организм стал отторгать пересаженную почку. «Все силы и знания были предприняты нашими врачами, но трансплантат не удалось спасти. Сейчас мы с декабря 2020 вновь встали в лист ожидания, на днях мне лечащий врач сообщил, что руководство центра создали новые правила и теперь решать, нужна ли пересадка, будет не Каабак, а комиссия врачей. Нас убрали из листа ожидания, а как долго придется ждать нам эту комиссию — не знаю», — сообщила Глебова.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в 2019 году, когда Михаила Каабака отстранили от работы, из 17 детей, находящихся в списке на трансплантацию, двое скончались, так и не дождавшись операции.

«Обязаны принимать меры»

Тем временем в НМИЦ здоровья детей заявили, что отделение трансплантации функционирует в обычном режиме и вопрос об увольнении кого-либо из сотрудников, а также закрытия целого отделения не стоит.

«При обнаружении фактов незаконного обращения лекарственных средств, которое может повлечь за собой вред их здоровью (например, использование препаратов с нарушением правил их хранения и транспортировки, в отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность препаратов), мы обязаны принимать меры по недопущению подобных случаев. В том числе меры дисциплинарного характера, предусмотренные Трудовым кодексом в отношении сотрудников, допустивших нарушение действующего законодательства», — отмечается в сообщении центра в соцсети Instagram.

Так, Михаил Каабак получил уже два выговора из-за применения препарата, купленного родителями, – трансплантолог планирует оспаривать их в суде. «Врачам объявляют выговоры за препараты, которые покупают родители. Дело в том, что за средствами для этого они обращаются к благотворительному фонду не из официального перечня фондов, с которыми сотрудничает НМИЦ.

Руководство центра упирает на то, что лекарства, закупленные другими фондами и принесенные в клинику родителями, могли неправильно храниться. Сам центр необходимых лекарств не покупает, а выговор за «не тот» препарат объявляется врачу»,

— пояснила Русфонду глава пациентской организации «Темида» Марина Десятская, сына которой после долгого ожидание оперировал Каабак.

«Газета.Ru» отправила запрос в Минздрав РФ — на момент публикации материала ответа от ведомства получено не было.