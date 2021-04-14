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«Выборочная публикация цитат просто бесит»

Данила Козловский дал интервью «Газете.Ru»

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Актер Данила Козловский во время церемонии вручения «Золотой Маски» в Москве, апрель... Актер Данила Козловский во время церемонии вручения «Золотой Маски» в Москве, апрель...
Актер Данила Козловский во время церемонии вручения «Золотой Маски» в Москве, апрель...

Актер Данила Козловский во время церемонии вручения «Золотой Маски» в Москве, апрель 2017 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
Актер Данила Козловский, чей фильм «Чернобыль» выходит на экраны страны, разъяснил «Газете.Ru», что выборочная публикация его цитат в СМИ «просто бесит». В Сети в среду появились новостные сообщения о его интервью об общественной жизни в стране одному из популярных YouTube-каналов, суть которого, по мнению актера, была искажена.
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— Объективно ли отражает заголовок ваши ответы в интервью?

— Заголовок и сам текст, это спрессованные мысли, вырванные из общей картины и целого разговора. Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому либо и использования моих слов в своих целях. Выборочная публикация цитат просто бесит.

— Насколько точно приведены ваши слова о различии Путина «того» (раннего?) и этого («нынешнего»)?

— Моя мысль заключалась в следующем, что я разделяю слова Путина, который в своё время высказывался против несменяемости власти.

— Верно ли переданы ваши слова, что вы рядом с Путиным почувствовали себя «некомфортно»?

— Слова верные, но абсолютно вырваны из контекста. Я всегда себя чувствую некомфортно на подобных встречах. Так как, это глава государства и совершено объяснимо волнение и дискомфорт.

— Вы говорили, что не поддерживаете несанкционированные акции?

Что касается митингов и привлечения несовершеннолетних. Я за то, чтобы люди выходили и высказывали свою позицию, в рамках закона.

Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах.

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