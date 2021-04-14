— Объективно ли отражает заголовок ваши ответы в интервью?

— Заголовок и сам текст, это спрессованные мысли, вырванные из общей картины и целого разговора. Я за то, чтобы иметь право на свою точку зрения и не бояться ее высказывать. Но я против вырывания из контекста и препарирования в угоду кому либо и использования моих слов в своих целях. Выборочная публикация цитат просто бесит.

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— Насколько точно приведены ваши слова о различии Путина «того» (раннего?) и этого («нынешнего»)?

— Моя мысль заключалась в следующем, что я разделяю слова Путина, который в своё время высказывался против несменяемости власти.

— Верно ли переданы ваши слова, что вы рядом с Путиным почувствовали себя «некомфортно»?

— Слова верные, но абсолютно вырваны из контекста. Я всегда себя чувствую некомфортно на подобных встречах. Так как, это глава государства и совершено объяснимо волнение и дискомфорт.

— Вы говорили, что не поддерживаете несанкционированные акции?

Что касается митингов и привлечения несовершеннолетних. Я за то, чтобы люди выходили и высказывали свою позицию, в рамках закона.

Но что касается несовершеннолетних, то безотносительно официального подтверждения этой информации, я в принципе, против привлечения несовершеннолетних людей в митингах.