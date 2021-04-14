«Воровал у богатых, воровал у бедных»: в США умер «аферист века»

В Федеральном медицинском центре в Батнере, штат Северная Каролина, в возрасте 82 лет умер американский аферист Бернард Мэдофф – создатель крупнейшей финансовой пирамиды в истории.

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Смерть Мэдоффа, отбывающего 150-летний тюремный срок, была подтверждена его адвокатом и Бюро тюрем. Его смерть наступила по естественным причинам, сообщает Associated Press со ссылкой на человека, знакомого с ситуацией.

В июле 2019 года Мэдофф попросил тогдашнего главу Белого дома Дональда Трампа смягчить приговор или вообще помиловать его, однако администрация президента США никак не прокомментировала данное обращение.

В феврале 2020 года его адвокат подал прошение о снисхождении к осужденному и освобождении его из тюрьмы, заявив, что Мэдофф страдает хронической почечной недостаточностью, неизлечимой болезнью, и что ему осталось жить менее 18 месяцев. Запрос был отклонен из-за тяжести преступлений Мэдоффа.

Бернард Мэдофф родился в 1938 году в Нью-Йорке в еврейской семье, в 1956 году окончил престижную Нью-Йоркскую школу Far Rockaway, где не считался особо способным учеником. Увлекался плаванием.

В 1960 году он окончил Колледж Хофстра со степенью бакалавра по политическим наукам. Во время учебы будущий финансист подрабатывал спасателем на пляже и монтажником садовых оросительных установок, накопив $5 тыс. На эти деньги в том же году он основал фирму Madoff Investment Securities.

Спустя 10 лет он привлек к своему делу брата Питера, а впоследствии племянников Роджера и Шану, и обоих своих сыновей: Марка и Эндрю.

Мэдофф принимал участие в создании и входил в совет директоров одной из основных фондовых бирж США NASDAQ. MIS была одним из 25 крупнейших участников торгов этой биржи, ее создателя называли столпом Уолл-стрит и пионером электронной торговли на бирже: он одним из первых в Нью-Йорке полностью компьютеризовал документооборот своей фирмы.

Считается, что мошенничеством он стал заниматься в 1970-х годах, когда стал обещать инвесторам до 46% годовых от игры на фондовом рынке, а в реальности расплачивался со старыми клиентами теми финансовыми поступлениями, которые приходили от новых клиентов.

MIS считался одним из самых надежных и прибыльных инвестиционных фондов США: он приносил инвесторам стабильно высокую прибыль — 12-13% годовых.

Многие инвесторы были убеждены, что фирма Мэдоффа действовала успешно благодаря доступу к инсайдерской информации. Всего в 2008 году в распоряжении MIS находилось $17 млрд. Притоку новых клиентов не мешали опасения некоторых экспертов, которые указывали на нулевую волатильность активов фирмы Мэдоффа.

Стоит отметить, что проверки Комиссии по ценным бумагам и биржам (Securities and exchange commission, SEC) не выявляли значимых нарушений в деятельности компании. MIS считалась одним из ведущих маркетмейкеров фондового рынка.

Считается, что афера Мейдоффа оставалась так долго не разоблаченной, потому что в конце каждого квартала он продавал почти все свои акции на сумму $11 млрд, и мог не отчитываться перед SEC.

На следующий день он возвращал все обратно. Но специалисты отвергают такую теорию, потому что иначе бы на фондовом рынке были заметны колебания. Аудитором Мэдоффа был один-единственный сотрудник.

Аферист привлекал в свою пирамиду всех: от пенсионеров из Флориды до таких знаменитостей, как кинорежиссер Стивен Спилберг, актер Кевин Бейкон, тогдашний мажоритарный владелец команды New York Mets Фред Уилпон.

Также, в сети воротилы попали бывший главный экономист Salomon Brothers Генри Кауфман, две самые богатые женщины Европы: 7-я маркиза де Бельявиста Алисия Копловиц из Испании и Лилиан Бетанкур из Франции, а также многочисленные хедж-фонды, банки, благотворительные организации.

На протяжении десятилетий Мэдофф пользовался имиджем финансового гуру, добившегося успеха самостоятельно, чьи действия расценивались другими игроками, как жесты царя Мидаса – персонажа из древнегреческой мифологии, превращающего все в золото одним прикосновением.

Миллиардер был членом нескольких элитных лыжных и гольф-клубов, владел апартаментами на Манхэттене, домами в Палм-Бич и во Франции. На Багамских островах у него была собственная яхта.

При этом, финансовый воротила также был известен своей благотворительной деятельностью: после смерти своего племянника Роджера от лейкемии в 2006 году миллиардер регулярно совершал пожертвования на исследования способов лечения рака и диабета.

Вместе с супругой он основал семейный фонд Madoff Family Foundation, который жертвовал миллионы долларов на театры, музеи, образовательные учреждения и еврейские благотворительные организации.

Кроме того, Мэдофф был казначеем совета поверенных школы бизнеса еврейского Иешива-университета и членом совета поверенных Университета Хофстра. Помимо этого, финансист совершал пожертвования на избирательные кампании американских политиков, в основном, членов Демократической партии.

Конец наступило 10 декабря 2008 года, когда оба сына Мэдоффа сообщили властям, что их отец признался им в том, что подразделение по управлению активами его фирмы — «одна большая ложь».

На следующий день агенты ФБР арестовали Мэдоффа и предъявили ему обвинение в мошенничестве с ценными бумагами.

После нескольких месяцев проживания под домашним арестом в его пентхаусе на Манхэттене стоимостью $7 млн, он был отправлен в тюрьму в наручниках под аплодисменты разгневанных инвесторов в зале суда.

В том же году он был обвинен в создании крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Сумма, пропавшая на клиентских счетах, составила около $65 млрд, включая сфабрикованную прибыль. Чистая сумма, которую Мэдофф выманил обманом у клиентов, превысила $19 млрд.

По состоянию на конец марта нынешнего года с различных счетов компаний Мэдоффа взыскано более $14,4 млрд, чтобы частично возместить потери пострадавшим клиентам.

«Он воровал у богатых. Он воровал у бедных. Он обкрадывал средний класс. У него не было ценностей. Он обманул своих жертв, чтобы он и его жена могли жить невероятно роскошной жизнью», — сказал на суде инвестор Том Фицморис.

Мэдофф признался по всем пунктам обвинения и настаивал на том, что он один несет полную ответственность за мошенничество.

Экспертами было высказано предположение, что такое поведение финансиста вызвано нежеланием называть имена сообщников, которые были причастны к его схемам.

В итоге 29 июня 2009 года окружной судья США Денни Чин приговорил Мэдоффа к максимально возможному сроку — к 150 годам тюремного заключения.

«Мне очень жаль и стыдно», — сказал аферист.

Марк Мэдофф, один из сыновей Бернарда, 11 декабря 2010 года был найден мертвым в своем доме в Нью-Йорке. Марк проходил свидетелем по делу своего отца, и ему не было предъявлено обвинение как соучастнику.

Однако, в 2009 году ему предъявили обвинения в незаконном приобретении элитного жилья в Нью-Йорке и Коннектикуте, общей стоимостью $66 млн. Второй сын Эндрю умер от лимфомы — злокачественной опухоли клеток иммунитета — в 2014 году, в возрасте 48 лет.