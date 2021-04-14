«Вообще не чувствую»: Путину ввели второй компонент вакцины

Российский лидер Владимир Путин на заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) сообщил, что сделал прививку от коронавируса вторым компонентом препарата.

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«Надеюсь, что все будет хорошо. Даже не то, что надеюсь, уверен в этом», — подчеркнул он. Глава государства также выразил надежду, что остальные участники заседания последуют его примеру ради заботы о себе и своих близких.

Как рассказал президент в эфире телеканала «Россия 24» после заседания попечительского совета РГО, после введения первой дозы вакцины от COVID-19 у него выработался иммунный ответ.

«Кстати говоря, и как врачи сказали, после первой прививки уже такой хороший иммунный ответ есть... Что это такое, вы у них спросите, они лучше меня знают», — отметил Путин.

Как рассказал президент, он сделал вторую прививку за десять минут до того, как началось заседание. «Безо всяких побочных эффектов, каких-то явлений... Я вообще не чувствую, что я сделал какую-то прививку», — отметил он.

Как отметил пресс-секретарь Дмитрий Песков, слова которого приводит радиостанция «Говорит Москва», Владимир Путин сохранил в тайне название вакцины от коронавируса, которой он привился.

Президент России выразил надежду, что пандемия коронавируса скоро пойдет на спад, в частности за счет вакцинации. «Надеюсь, что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе и благодаря вакцинации, которую мы активно распространяем», — отметил он.

Российский лидер и ранее рассказывал о своем самочувствии после введения вакцины от коронавируса. В интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия» (ВГТРК) Павлу Зарубину 28 марта глава государства сообщил, что побочных эффектов от вакцины у него почти не было.

«Сейчас скажу почему почти. Первые часов пять действительно ничего, потом как-то руку поднял — в левую руку делали (укол — «Газета.Ru») — почувствовал не боль, нет, какой-то там дискомфорт такой, ну сейчас нажать на это место, так еще до сих пор немножко чувствуется. Но вот это все побочные явления. Я на всякий случай положил себе на тумбочку, когда спать ложился, градусник. Утром проснулся после прививки, как мне показалось немножко поламывает», — отметил президент.

Вместе с тем он уточнил, что температура у него была в норме.

Как рассказал глава государства, он не занимался спортом после прививки трое суток.

«Ни в хоккей не играл, ни в зал не ходил, ни плавал. Но на следующий день, когда измерил температуру — нормально — все-таки не отказал себе в удовольствии принять контрастные ванны. Я каждый день почти это делаю. Если каких-то ванн рядом нет, то я делаю холодный/горячий душ, кстати говоря, рекомендую», — сказал Путин, отметив, что это самая простая процедура, но очень действенная, «немножко поддерживает иммунитет». «Ну вот, пожалуй, и все», — констатировал он.

Первый компонент вакцины Владимир Путин получил 23 марта, не сообщив, каким из трех существующих российских препаратов была сделана инъекция. В Кремле уверены, что все три отечественные вакцины эффективны и безопасны.

В интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) в конце марта глава государства обратил внимание, что зарегистрированные российские вакцины «примерно по своим качествам одинаковые». «Одна из них держится чуть подольше, у одной чуть поменьше уровень защиты, но примерно одинаковый, зато она помягче», — говорил Путин.

Как отмечал ранее пресс-секретарь президента, после завершения цикла вакцинации и формирования иммунитета Путин расширит географию региональных поездок. «Уже есть наработки по некоторым региональным поездкам на следующий месяц», — говорил Песков в марте.