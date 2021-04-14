«Никто не расскажет нам о самих себе лучше, чем события 1917 года»

Вышедшая в эфир 14 апреля заключительная 18-я серия называется «Святая Псалтырь: «Даст тебе Господь по сердцу твоему».

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Части фильма по мере их выхода в эфир выкладывались на портале «Смотрим».

Правительство Российской империи явно не смогло обезвредить революционную эпидемию, констатирует автор фильма в начале последней серии.

«Не был найден доходчивый язык с обществом», — подчеркнул он.

В итоге, конечно, Россия воспряла, в том числе и за счет тех ресурсов и наработок, которые достались Стране советов от императорского режима, уверен митрополит Тихон. «В итоге наш народ, с большим энтузиазмом, начал заниматься строительством новой империи, в данном случае, советской», — отметил митрополит Тихон.

«Если человек или общность людей уж очень на чем-то настаивает, даже если желание это идет во вред им, Господь всячески отвращает человека или народ от этого пагубного пути. Однако, если народ не отступает от своего намерения, то Господь отходит в сторону, и дает «по сердцу» народа: «Ну смотрите, делайте как вам нравится и сами потом разберетесь!». Таким образом, Господь не отнимает свободу у людей», — напомнил автор фильма.

Почти все слои общества, и даже простые люди, приветствовали февральскую революцию, свидетельствовал он.

«Почти все — в ответ на расстрел Николая Второго и членов его семьи в июле 1918 года — абсолютно равнодушно восприняли это событие, а некоторые, по воспоминаниям современников, даже со злорадством отреагировали на него», — вспоминает митрополит Тихон.

Россию захлестнули в последующие после революции годы красный террор, белый террор, сталинский террор. «А откуда они взялись, все эти виды террора? — задается вопросом митрополит Тихон. — Мы часто забывает о том, что было в ноябре 1917 года — когда завершились выборы во Всероссийское учредительное собрание, были объявлены их результаты, и по итогам оказалось, что 91% мандатов получили террористические партии, в уставах которых терроризм был обозначен как инструмент политики».

В итоге, конечно, Учредительное собрание было разогнано большевиками, а Россия превратилась в конце 1917 года в одно бушующее, кровавое, анархическое, революционное, бушующее море.

«Надо делать все, чтобы излечить ситуацию и искать те средства, которые необходимы для такого излечения, — говорит митрополит Тихон об изъянах Российской империи. — Но, как известно, гильотина при все желании не может быть средством от головной боли. А гильотина — это известный символ революции».

«Быть может, никто не расскажет нам, русским людям, о самих себе больше, нежели чем события 1917 года», — так завершает свой фильм митрополит Тихон.

Предваряя показ своего фильма его автор говорил, что ему «меньше всего мне хотелось бы что-либо навязывать зрителям».

«Информация, ставшая важной для меня в процессе изучения обстоятельств, связанных с февральскими событиями 1917 года, полагаю, могла бы стать весьма интересной и для других. Во всяком случае, она может заставить задуматься, может быть, даже подвигнет проверить, изучить те факты, которые представлены в фильме, даст пищу для размышлений. Если хотите, это и можно назвать моей сверхзадачей», — убеждал он в интервью РИА «Новости».

«Я хотел бы поблагодарить зрителей фильма «Гибель империи. Российский урок» за многочисленные отзывы», — отметил митрополит Тихон.

«Самое важное, что зрителей искренне заинтересовали темы, поднятые в фильме. Есть среди отзывов и критические. Безусловно, таковые еще будут, и в немалом числе, поэтому считаю важным также поблагодарить и за уже высказанную, и за будущую критику», — обратился автор фильма к его зрителям.