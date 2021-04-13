Глоток антисептика: москвичка попала в больницу после похода в кофейню

В одной из кофеен сети Cofix, располагающейся на Охотном ряду, 31-летней москвичке продали антисептик для рук вместо воды – информацию «Газете.Ru» подтвердили в пресс-службе компании.

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Девушка успела сделать небольшой глоток и сразу почувствовала себя плохо, после чего ее госпитализировали в НИИ Склифосовского, передает Telegeram-канал Baza. По его данным, потерпевшая провела в больнице несколько дней. Тем не менее в пресс-службе Cofix утверждают: девушка не проглотила антисептик, а, сделав глоток, выплюнула его, что было запечатлено на камерах видеонаблюдения.

«После инцидента девушка оставалась в сознании, покинула кофейню и через какое-то время вернулась, чтобы оставить запись в книге жалоб»,

— рассказали в кофейне.

Там подчеркнули, что инцидент произошел по вине сотрудников заведения. «Из-за эпидемиологической ситуации во всех кофейнях должен находиться антисептик для рук. Если на одной из точек он заканчивается, его могут оперативно доставить туда из других кофеен сети. К сожалению, в этот раз из-за халатности сотрудников антисептик перевозился в таре из-под питьевой воды, что категорически запрещено стандартами работы кофеен Cofix», — пояснили в пресс-службе.

После инцидента виновных сотрудников кофейни отстранили от работы. Кроме того, представители сети связались с девушкой и предложили помощь, в том числе возмещение медицинских расходов, однако, как сообщают в Cofix, пострадавшая от помощи отказалась.

Baza сообщает, что ее сестра написала заявление в полицию. «По факту инцидента в кофейнях сети будет проведена дополнительная проверка выполнения стандартов Cofix Check», — сообщили в свою очередь в компании.

Ранее, в ноябре 2020 года, в результате отравления антисептиком погибли семь жителей Якутии. Об этом сообщало региональное управление Роспотребнадзора. По данному факту Следственный комитет России по республике возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным Роспотребнадзора, 18 ноября компания из девяти жителей села Томтор Таттинского района устроили застолье. Вместо алкогольных напитков якуты решили купить пятилитровую канистру со спиртосодержащим антисептиком для обработки рук. Остаток средства позже был направлен на экспертизу, которая установила содержание 69% метанола.

Позже во время проверок местное управление Роспотребнадзора зафиксировало реализацию данного антисептика в еще двух районах республики — продукция объемом более 200 литров была снята с реализации.

Ранее в американском журнале по тропической медицине и гигиене сообщалось, что только за первые четыре месяца пандемии в мире от употребления антисептиков и дезинфицирующих спиртосодержащих жидкостей скончались около 800 человек, еще 5,8 тыс. попали в больницы, а 60 — потеряли зрение.