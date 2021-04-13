Росгидромет сообщил об ускорении климатических изменений в России

Директор Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Росгидромета Владимир Катцов сообщил о необычном изменении темпов прироста температуры в России.

Если среднемировой уровень находится на уровне 0,18°C за минувшие 10 лет, то в РФ температура изменилась на 0,51°C.

Данные изменения вполне могут быть частью собственных, неглобальных колебаний климата, отметил Катцов. Он добавил, что есть большая вероятность того, что климат в России будет стремительно изменяться и впредь.

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Директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин ранее заявлял, что в России глобальное потепление наступает в два раза быстрее, чем в мире. И приводит оно к увеличению количества и мощности опасных природных катаклизмов.

Климатолог Константин Грибанов ранее также отмечал, что изменение климата в России приведет к учащению опасных погодных явлений — «усилится хаос». Его коллега Екатерина Пестрякова в свою очередь указала на риски смерчей, шквального ветра и сильных морозов.

«Меняется подстилающая поверхность: сводятся леса, становится больше распаханности, опустынивания», — подчеркнула климатолог в разговоре с порталом URA.ru.

Грибанов напомнил, что потепление климата происходит на фоне накопления парникового эффекта. Также температура постепенно растет из-за тепловых волн, которые идут через европейскую часть страны.

В конце марта руководитель прогностического центра «МЕТЕО ТВ» Александр Шувалов заявил, что если среднегодовая температура увеличится на пять градусов, в мире сложится критическая ситуация. Субтропические и пустынные регионы столкнутся с небывалым голодом, что приведет к массовой миграции на север.

Он напомнил, что в России глобальное потепление опережает аналогичный процесс в Северном полушарии. «Мы опережаем соседей где-то на полградуса, и это значительная величина», — констатировал Шувалов.

Научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев пояснил, что в России климат теплеет в разы быстрее из-за того, что в средних широтах Северного полушария площадь суши больше, чем площадь океана.

«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу», — сказал ученый.

Киселев добавил, что у данных изменений есть как положительные, так и отрицательные стороны. Повышение температуры будет способствовать выращиванию новых сельскохозяйственных культур, однако в них будет появляться больше вредителей. Самой серьезной угрозой он назвал таяние вечной мерзлоты. Из-за деградации этого слоя может произойти множество катастроф.