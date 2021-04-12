Песков не подтвердил сообщения о выходных с 1 по 10 мая

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил сообщения о том, что майские праздники могут продлиться с 1 по 10 мая. Его слова приводит РИА «Новости».

«Нет, я не могу это подтвердить, у нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время, пока неизвестно о том, чтобы это готовилось», — ответил он на вопрос журналистов в ходе брифинга.

Опровергнуть эти сообщения Песков также затруднился. Он сообщил, что президент России Владимир Путин в эти дни планирует работать.

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Майские праздники в этом году должны продлиться, по официальным данным, шесть дней. Перед Праздником Весны и Труда будет сокращенный рабочий день – пятница, 30 апреля. Кроме того, сокращен будет и последний рабочий день перед праздничными выходными в честь Дня Победы — пятница, 7 мая.

1 мая в этом году выпадает на субботу (кстати, в воскресенье, 2 мая, будет православная Пасха). Понедельник, 3 мая, из-за субботнего Первомая становится также выходным днем.

День Победы празднуется в воскресенье 9 мая, в связи с этим понедельник 10 мая также объявлен выходным днем. Суббота, 8 мая — выходной день.



В ноябре 2019 года Роструд напоминал россиянам об их трудовых правах в связи с нерабочими днями. Работать в выходные сотрудники могут только в исключительных ситуациях, написав письменное согласие. Работа в таких случаях должна оплачиваться по двойной ставке или же возмещаться лишним выходным днем. В нерабочие дни к исполнению служебных обязанностей могут быть привлечены представители творческих профессий.

Выходные не отменяют продолжающуюся пандемию коронавируса. В конце марта заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик Вадим Покровский рассказал, как не заболеть COVID-19 в майские праздники.

«Рекомендация остается такой же: чем меньше контактов, тем меньше вероятность распространения вируса. Исходя из этого надо и планировать времяпровождение», — заявил он.

Академик отметил, что можно провести праздники на природе с семьей, например, в лесу. Он предупредил, что есть риск заболеть COVID-19, если проводить время на природе в большой компании. Однако, по словам Покровского, вероятность заражения COVID-19 на праздниках повысится, если будет дождливая погода и люди будут собираться в закрытых помещениях.

Майские праздники, как отметил ранее ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец, будут относительно прохладными, хотя 9 мая в Москве ожидается благоприятная погода с температурой около +18°С.

«Если предварительно говорить про майские праздники, то в первой их части допустимо традиционное возвращение майских холодов, но оно будет несущественным. Первомайские праздники будут чуть прохладнее, но это вполне комфортные показатели», — сказал он.

«А праздничные дни Дня Победы 9 мая будут благополучные, комфортные по температуре — и даже чуть теплее, чем должно быть. То есть такая скорее всего «качель» на майские праздники будет, в принципе, это всегда так происходит, когда одна половина праздников чуть теплее, другая чуть прохладнее», — резюмировал он.

Традиционный военный парад на День Победы в этом году должен пройти в обычное время. В прошлом году парад был перенесен с 9 мая на 24 июня из-за пандемии. Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, в 2021 году в военном параде будут участвовать свыше 12,5 тыс. человек. Кроме того, он указал, что будут задействованы 190 единиц вооружения и военной техники, а также 76 летательных аппаратов.