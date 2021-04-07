«Мы не едим собак»: татарстанец будет судиться с зоозащитницей за клевету

В Республике Татарстан 31-летний житель поселка Микулино Азнакаевского района Александр Платонов будет судиться с зоозащитниками, которые обвинили его в убийстве и поедании собак. Об этом он сам рассказал «Газете.Ru».

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Накануне зоозащитница Варвара Астафьева выложила пост на странице приюта «Твори добро» в соцсети «ВКонтакте» о том, что у Платонова пропадают собаки — она обвинила его в том, что он их съел.

«Не всегда добрые ручки оказываются «добрыми». Есть люди, которые едят мясо собак. И им не интересны худые дворняги с глистами. А вот упитанные и привитые здоровые собаки — другое дело», — написала она и добавила, что пожаловалась на Платонова в полицию за халатное отношение к животным.

Об ее заявлении написали СМИ — в частности Znak.com и KazanFirst.

Сам Платонов переехал в Микулино еще месяц назад вместе с женой и двумя детьми. Он решил найти собаку для охраны участка. Однако в день, когда ее привезли из приюта «Твори добро», она сбежала.

«Она пробыла у меня один день — в обед ее привезли, вечером она убежала. Я за ней бегал два дня, жена ее в итоге поймала. Хотел ее в дом забрать, но она стала бросаться на меня, ну я ее и отпустил», — пояснил мужчина.

Спустя несколько дней он решил снова взять питомца: щенка, которого просила дочь, и породистую овчарку, чтобы в дальнейшем заняться разведением.

«Пишет мне Варвара из приюта, который в итоге меня оклеветал, и спрашивает, нужна ли мне собака. Она предложила мне взрослых алабаев. Я отказался, собака то опасная. Она предложила овчарку породистую», — продолжает Платонов.

Вскоре Астафьева узнала о пропаже первой собаки: она позвонила мужчине и устроила скандал из-за того, что тот не рассказал ей об инциденте. Через некоторое время и появился скандальный пост.

Платонову публикацию показал глава сельсовета — он специально приехал к нему домой. «Я сразу вызвал участкового, дал показания. И написал заявление на эту Варвару за клевету — буду судиться. Я любые проверки пройду, хоть детектор лжи: мы не едим собак. Я спросил у полицейских об их якобы заявлении в мой адрес — они сказали, что такого не поступало. Я позвонил Варваре и спросил, зачем она такое выложила — это позор. А она заявила, что ей ничего за это не будет», — сказал Платонов.

Участковый ОМВД России по Азнакаевскому району Алексей Ибаев подтвердил его слова. «Мы его обращение 6 апреля зарегистрировали в книге учета обращений и преступлений. В ходе проверки не было видно, что там якобы едят собак. Ни запаха собачатины, ничего. Со стороны Варвары это клевета, публикация недостоверной информации в отношении Платонова, — сказал он «Газете.Ru». — Взрослая собака из приюта вполне могла убежать: ей долго нужно привыкать к чужому человеку. Я тоже брал охотничью собаку и она также через какое-то время убежала.

Здесь нет халатного отношения, любая скотина может сбежать, даже корова. Публично обвинить человека в собакоедстве — это некрасиво».

Сама Астафьева в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнула, что не боится иска со стороны Платонова. Она убеждена: клеветы в ее словах нет.

«Собаки исчезают, написано заявление кто и кого ест — пусть полиция разбирается. К его заявлению о клевете отношусь абсолютно лояльно. В чем клевета, собственно? Я сообщила людям, что данный человек в приюте взял собаку, клеветы здесь нет. Я просто об этом и сообщила людям, чтобы туда собак не отдавали», — заключила она.