«Сэкономить пытаются»: как в Иркутске появилась свалка человеческих органов

В Госдуме назвали «попыткой сэкономить» организованный в Иркутске склад человеческих органов – ранее его обнаружили местные жители, которые заметили сочившуюся из проезжавших мимо грузовиков кровь. Позже выяснилось, что на местной промзоне хранились медицинские отходы класса «Б», к которым относятся ампутированные конечности, органы и ткани, удаленные во время операций в местных медицинских учреждениях. Как объяснил «Газете.Ru» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, такого рода отходы должны были сразу отправиться на утилизацию в паталогоанатомические службы, а не лежать, ожидая переработки.

«Почему это случилось, для меня загадка. Явное нарушение существующих правил. Такие случаи встречаются редко, поскольку система отлажена годами. Скорее всего, предприятию, которое должно было переработать эти отходы, денег не хватает, сэкономить пытаются», — отметил Алексей Куринный.

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Депутат также призвал немедленно наказать виновников организации такой свалки – по его словам, вероятнее всего, ответственными за случившееся стоит считать должностные лица, которые «не заключили соответствующие договоры с перерабатывающими предприятиями и не привели все в соответствие с законодательством».

«Скорее всего, это главные врачи местных медучреждений», — назвал Куринный предполагаемых виновников.

Сейчас с необычным складом в Иркутске уже разбирается местная прокуратура. Как сообщается на сайте ведомства, причины подобного способа хранения биологических отходов будут установлены в ходе проверки. Сейчас уже известно, что останки должна была утилизировать одна из местных компаний.

«Указанные объекты находятся на хранении перед утилизацией одной из коммерческих фирм города, которая осуществляет свою деятельность на договорной основе», — указали в прокуратуре.

Ранее, летом 2020 года нелегальное место утилизации медицинских отходов класса «Б» нашли в Южно-Сахалинске. Как сообщал сайт Sakhalin.info, отходы со шприцами, катетерами, перчатками и другими материалами сжигались либо в печах, либо в железных бочках непосредственно рядом с жилыми домами и гаражами.

В мае 2020 не менее неприятную находку сделал один из жителей Кирова: он нашел у прибрежья реки Вятки выброшенные использованные пробирки из-под крови, мочи и кала, перчатки и различные средства защиты. Как сообщил мужчина в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте», часть мусора плавала в речной воде, в то время как в 30-40 метрах от этого места рыбачили и отдыхали люди.

Зимой того же года бесхозную свалку медицинских отходов класса «Б» обнаружили и под Рязанью, сообщали в местной прокуратуре. «Указанные медицинские отходы класса «Б» не имеют маркировки (информации) об их обеззараживании; на упаковке отходов отсутствует информация о названии организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица», — уточняли в прокуратуре.

В результате специалисты пришли к выводу, что найденные отходы относятся к бактериологическим и химическим и могут причинить существенный вред природе и здоровью людей.

Согласно нормам СанПиНа «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно профилактических учреждений», «медицинские отхода класса Б», к которым относят органы и ткани, удаленные при операциях, а также ампутированные конечности, после обязательной дезинфекции методом погружения в дезинфицирующий раствор собираются в одноразовую герметичную упаковку, после чего утилизируются специальным образом в печах. В противном случае, такого рода «свалка» может угрожать здоровью населения близлежащих населенных пунктов.

«Таких проблем вообще не должно быть в больницах. Все эти отходы, начиная с класса «Б», опасны для жизни и здоровья людей. Они могут быть заражены различными болезнями, и, в случае попадания в руки людей, могут привести к быстрому распространению заболеваний», — объяснила «Газете.Ru» инфекционист Лилия Баранова.

При этом доставлять к месту переработки такие отходы также должен специально оборудованный транспорт.

«Для перевозки медицинских отходов требуется специализированный транспорт. Обязательно наличие опознавательных знаков, то есть должно быть на кузове написано «Медицинские отходы», и знаки эпидемиологической опасности. Сотрудники, которые задействованы в перевозке отходов, должны быть обеспечены средствами защиты, у них должна быть специальная униформа», — пояснил генеральный директор компании по утилизации медицинских отходов Алексей Чарцев «Вести Иркутск».