«Гарантий нет»: кто отвечает за безопасность в такси

У пассажиров, вызывающих такси при помощи агрегаторов, сейчас нет возможности убедиться в том, что их не повезет человек, имеющий судимость за тяжкое преступление. Как рассказали «Газете.Ru» в сервисах, судимости водителей они не отслеживают.

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«На данный момент в рамках действующих нормативных правовых актов мы не можем дополнительно получать и мониторить информацию о наличии судимостей водителей, работающих у наших партнеров-перевозчиков, так как сейчас нет четких ограничений и запретов по поводу наличия и тяжести судимости для работы в таксомоторной сфере», — сообщили в пресс-службе «Ситимобил». По словам партнера «Яндекс.Такси», владельца таксопарка в Кирове Вячеслава Маркевича, сервис также не мониторит, есть ли у будущего таксиста судимость.

«Криминальная история таксистов не проверяется», — сказал Вячеслав Маркевич.

Ранее издание «Известие» сообщило, что лицам, имеющим непогашенную судимость за тяжкие преступления, могут запретить работать в агрегаторах такси – соответствующие поправки в законодательство готовит Министерство транспорта РФ. Это означает, что за рулем такси того или иного сервиса не окажется бывший заключенный, осужденный по серьезной статье и недавно вышедший на свободу: судимость за тяжкие преступления считается погашенной через шесть лет после отбытия наказания, в течение которых человек не совершил новое преступление.

«Нередки случаи, когда наниматели даже не знают, кто к ним устраивается на работу. Неслучайно сегодня участились случаи нападения водителей на пассажиров, поэтому предлагаемые ограничения очень важны», — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Его поддержал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Если судимость не погашена, то гарантий, что этот человек встал на путь исправления и не совершит повторного преступления, нет», — отметил депутат в беседе с изданием.

Тем не менее в комитете Госдумы по транспорту к законопроекту отнеслись неоднозначно. «На мой взгляд, это вопрос очень дискуссионный. При его обсуждении нельзя не учитывать тот фактор, что на пассажирском транспорте сегодня огромная нехватка кадров, а все крупные транспортные компании испытывают большие проблемы в связи с этим. В глубине души мы зачастую понимаем, что судимый человек не всегда плохой водитель, который готов будет повторно совершить преступление», — заявил «Известиям» зампред данного комитета Александр Старовойтов.

В «Ситимобиле» также отметили, что в случае принятия законопроекта Минтранса необходимо будет сформировать единую процедуру выдачи справок, подтверждающих отсутствие судимости. «Такая система должна быть прозрачной. Как для российских, так и иностранных лиц. Она должна давать возможность работодателям водителей такси проверить действительность данных справок, а водителям получить их в том числе онлайн», — сказали «Газете.Ru» в агрегаторе.

В пресс-службе Минтранса между тем не стали давать развернутых комментариев по поводу выдвинутого предложения. По сообщению источника «Известий», в мае законопроект планируют внести в правительство, а в сентябре — в Госдуму.

Сейчас, согласно решению Верховного суда РФ, единственное, на что может рассчитывать пассажир, который заказывает услугу на информационном сервисе, — это компенсация от данного сервиса, если он вызвал нарекания, объяснил агентству «Риамо» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

«Сейчас требования к таксистам минимальны – возраст и стаж вождения не менее трех лет. Чтобы стать водителем такси, нужно получить специальное разрешение на перевозку. Оно выдается именно на автомобиль, а не на физическое лицо. Однако в реальности большинство таксистов, не получив разрешения, просто подключаются к агрегаторам. А у тех нет технической возможности проверить водителя», – рассказал он.

Единственное, как смогли повысить уровень безопасности в «Яндекс.Такси», — добавить в 2019 году в приложение соответствующую опцию. Теперь, нажав на кнопку с надписью «безопасность», пользователь попадает в раздел, где ему предоставляется несколько функций. Например, прислать близким через приложение ссылку с картой поездки или добавить в систему пять номеров телефонов доверенных людей. В случае необходимости сервис предлагает нажать «Попросить связаться со мной», и родственники или друзья получат sms. Для экстренных ситуаций предусмотрена также кнопка 112 – оперативная связь с полицией и скорой помощью. В этом случае доверенным контактам также придет сообщение.