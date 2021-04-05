«Леша, у тебя все в порядке?»: экс-полицейского осудили за расстрел коллег в метро

В Москве приговорили к 19 годам заключения 36-летнего экс-полицейского Алексея Смирнова, расстрелявшего сотрудников отдела собственной безопасности МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве в сентябре 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

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Прокурор просил посадить его на 22 года с последующим ограничением свободы на срок два года. В итоге 9 лет экс-полицейский проведет в тюрьме, а остальные 10 лет — в колонии строго режима.

Ранее, 11 февраля, виновным в посягательстве на жизнь двух сотрудников правоохранительных органов Смирнова признали присяжные. Однако они оправдали его за третье покушение и получение взяток. Также они сочли, что экс-полицейский заслуживает снисхождения, а значит, не может получить пожизненный срок.

В 2019 году именно в поборах с пассажиров прапорщика Алексея Смирнова заподозрили сотрудники правоохранительных органов — предполагалось, что с людей, попадавшихся на мелких нарушениях, он собирал 10 тысяч рублей ежедневно. За ним установили наблюдение, а 18 сентября 2019 года его попытались задержать за получение взятки в 2 тыс. рублей от нелегального мигранта.

Telegram-канал «Baza» со ссылкой на очевидцев сообщал, что при задержании прапорщик Алексей Смирнов поначалу вел себя спокойно. Он рассказал дежурному, что к нему пришли с проверкой сотрудники ОСБ, на что дежурный ответил: «Принято, если что нужно будет, сообщай». После этого Смирнов попрощался. Спустя 13 минут он открыл стрельбу по коллегам, ранив их обоих.

Камера видеонаблюдения, установленная в комнате полиции, запечатлела, как сотрудник правоохранительных органов в форме резко выхватывает из кобуры оружие, перезаряжает и, направив в сторону людей в штатском, открывает огонь.

После этого из помещения выскочил раненый оперуполномоченный по особо важным делам отдела собственной безопасности УВД на метрополитене, старший лейтенант полиции 39-летний Максим Веялко.

От полученных ранений Максим Веялко скончался: он выбрался на улицу, сделал несколько десятков шагов и упал. В комнате полиции в это время находился второй пострадавший силовик, подполковник из этого же подразделения Алексей Лимонов. Его впоследствии доставили в больницу и прооперировали — из его тела извлекли шесть пуль.

В то же время дежурившие сотрудники старались убедить Смирнова, внезапно открывшего огонь, сдаться. Тот в итоге положил табельное оружие на стол и сам зашел в клетку, куда обычно помещают задержанных за административные правонарушения. Вскоре к месту происшествия приехали начальник столичного ГУВД, усиленная следственно-оперативная группа, а также несколько реанимобилей.

В Следственном комитете России заявляли, что незадолго до случившегося, в мае 2019 года, Смирнов вымогал и получил взятку в 20 тыс. рублей от некоей иностранки за то, чтобы ее не привлекали к административной ответственности.

Смирнову было предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, получении взятки с вымогательством и получении взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб. После происшествия на станции «Рязанский проспект» начальника управления внутренних дел на московском метрополитене Николая Савченко отправили в отставку.

Позже был опубликован фрагмент переписки Алексея Смирнова с подругой, которую он вел после совершения преступления, передавал Telegram-канал Baza. Он также успел позвонить родственникам в течение двух часов после перестрелки.

Согласно опубликованному фрагменту, девушка написала ему в 19.44, примерно через два часа после произошедшего: «Леша, у тебя все в порядке??» Смирнов ей не ответил.

Спустя час в 20.37 она снова написала: «Я тебя люблю. Как к тебе приехать?» На что Алексей Смирнов ответил, что все плохо, рассказал о том, что убил одного из сотрудников ОСБ, а другого — ранил.

Женщина поинтересовалась, может ли чем-то помочь, на что Смирнов заявил: «Ничем». Подруга еще долго пыталась связаться с полицейским, писала, как сильно любит его и что нашла адвокатов, но эти сообщения остались без ответа.

После начала процесса защитники прапорщика Смирнова уверяли, что никаких взяток силовик не брал, а остановленный им мужчина насильно вложил в его руку платок с деньгами.

«Причем камеры видеонаблюдения сняли, как незадолго до этого его возле станции метро сопровождал некто Калиничев, который сейчас служит в ОСБ, но на тот момент в уголовном деле почему-то не фигурировал. На наш взгляд, была провокация взятки, а сам Смирнов не знал, что в платке — деньги», — говорил один из юристов.

Также, по мнению адвоката, сотрудники ОСБ не имели полномочий самостоятельно разоружать подозреваемого, поскольку он был таким же представителем власти, как и они. Сделать это могли лишь его непосредственные руководители, работавшие на станции метро «Таганская».

По словам оперативников, они не пытались разоружить полицейского самостоятельно, а как раз собирались дождаться его руководителей.

«Пока шло следствие, Смирнов стоял на том, что никаких взяток не брал, поэтому виновным себя в этом не признал. Что касается покушения на жизнь полицейских, то в этом случае Алексей не может дать категоричный ответ, потому что расценивал действия оперативников как незаконные», — пояснял РИА «Новости» адвокат со стороны потерпевшего.