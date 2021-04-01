«Иск отклонить»: россияне продолжат носить маски

Обязательный масочный режим, который был введен по всей России из-за распространения коронавируса, отменен не будет. Такое решение вынес Верховный суд страны в ответ на коллективный иск почти 1,5 тыс. человек из разных регионов.

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«В удовлетворении исковых требований отказать», — постановила судья Анна Назарова, передает РИА «Новости».

Истцы требовали отменить общероссийскую норму. Как отметил представитель заявителей Александр Саверский, маски наносят вред людям с когнитивными нарушениями и тем людям, кто пережил операцию на лице.

«Глухие люди читают по губам — мы лишили их такой возможности», — добавил юрист.

Также ношение индивидуального средства защиты от инфекции, по его словам, негативно влияет на астматиков. Именно по этой причине многие истцы не пришли в суд — без маски их не пустили, а долгое время находиться в СИЗ им сложно.

«Мы просили разрешить участвовать в процессе без масок, но определением суда нам было отказано... Тем самым ограничено право истцов, которые не смогли явиться в суд, так как не могут находиться в масках продолжительное время», — отметил представитель истцов.

Из-за этого юрист объявил судье отвод, заявив, что, запрещая нахождение в зале суда без маски, она показала свою позицию по этому вопросу. Но Назарова отвод отклонила, подчеркнув, что доводы Саверского не указывают на ее пристрастность.

Юрист пожаловался, что сам вынужден находиться в маске, из-за которой его очки постоянно потеют. Он также предположил, что именно из-за маски судья тяжело дышит: «Оглашая материалы дела, она сделала несколько тяжелых вздохов из-за маски», — отметил он.

Саверский также заявил, что из-за долгого нахождения в масках посетители ТЦ нередко падают в обморок. «От свободного дыхания человека зависит его жизнь и здоровье. В уголовном праве удушение считается причинением смерти», — утверждает Саверский.

Он выразил мнение, что благодаря маскам у россиян выработалось якобы ложное чувство безопасности. Из-за этого, считает Саверский, люди могут пренебрегать другими средствами профилактики. Представитель истцов даже заявил о «медицинской диктатуре, где право на здоровье подавляет остальные гражданские права».

Истцы подали свое заявление в феврале. Они потребовали признать недействительным пункт 4.4 Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». В нем прописано обязательное «соблюдение всеми физическими лицами правил личной гигиены (мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок, перчаток), соблюдение социальной дистанции от 1,5 до 2 метров».

Ответчиком по этому иску выступает Роспотребнадзор. Представитель ведомства указала, что иск не следует удовлетворять, потому что оспариваемые нормы входят в компетенцию Главного санитарного врача РФ и не нарушают прав граждан. Доказательства истцов она назвала субъективными, основанными на эмоциях.

«Не указан нормативно-правовой акт, который имеет большую силу и который данные правила нарушает», — отметили в Роспотребнадзоре.

В судебном процессе также принимала участие представитель Генпрокуратуры. Она представляла собой независимую сторону, но поддержала Роспотребнадзор, подчеркнув, что иск следует отклонить, так как он основан на ложном толковании закона.

«Доводы искового заявления основаны на неверном толковании законодательства, в связи с этим удовлетворению оно не подлежит», — сказала представитель ведомства.

Вопрос мер профилактики коронавируса, которые по-прежнему остаются обязательными, неоднократно поднимался специалистами. Российские эксперты придерживаются мнения, что маски необходимо носить, пока продолжается распространение коронавируса. Например, главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава РФ, академик РАН Николай Брико месяцем ранее обратился к россиянам с призывом соблюдать меры профилактики.

«Пандемия, к сожалению, продолжается, и как-то внимание нельзя снижать к обычным, таким проверенным уже мерам профилактики, как физическое дистанцирование и маски. Это очень важная вещь. И даже привитые, они тоже могут быть в какой-то мере источником инфекции», — предупредил он.