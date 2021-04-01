«Я бы на него не подумала»: врач 11 лет скрывал убийство супруги

«И лишь тебя не хватает чуть-чуть…»

Заведующий отделением диализа Мариинской больницы в Санкт-Петербурге Александр Земченков, которому 1 апреля предъявили обвинение в жестоком убийстве супруги, на протяжении 11 лет принимал активное участие в ее поисках. За «помощью» он даже обращался на телевидение: история с пропажей Ирины Земченковой обсуждалась в программе «Жди меня» на Первом канале.

«Мы очень надеемся, что помощь такой программы, как «Жди меня», даст нам дополнительные шансы, дополнительную веру, что мы получим хоть какую-то информацию, пусть самую незначительную, но дающую нам путь ожидания, путь поиска, путь надежды. Мы очень рассчитываем на любое ваше содействие», — заявлял в эфире от февраля 2010 года Александр Земченков.

На своей странице в соцсети «Вконтакте» мужчина также регулярно выкладывал публикации, в которых признавался, что скучает по «пропавшей» супруге. «И лишь тебя не хватает чуть-чуть…», «…отыскать сумеем мы!», «Я скучаю..», — писал врач на своей странице «Вконтакте».

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На ней также есть записи от новой сожительницы медика, к которой, по данным СМИ, он ушел через несколько месяцев после исчезновения жены. С Анастасией Сабодаш, которая младше его на 16 лет, Земченков жил вплоть до ареста. «Я обожаю, когда ты смеешься! Спасибо за то, что ты есть у меня в этом мире», — писала Сабодаш о своем партнере.

«Не дай бог снова заболею — пойду к нему»

Сам Александр Земченков уже дал следователям признательные показания в убийстве — его задержали 30 марта и сразу же допросили с применением полиграфа. Как сообщается на сайте СК, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство». Согласно основной версии следствия, Земченков убил супругу в ходе ссоры, в процессе которой он сообщил, что уходит к любовнице.

«После этого расчленил ее тело, части которого выбросил в мусорные контейнеры. С целью сокрытия совершенного преступления он обратился в полицию с заявлением о том, что потерпевшая якобы в указанный день ушла из дома на работу и пропала без вести», — сообщили следователи.

Суд над Александром Земченковым должен состояться уже в ближайшее время. По словам отца убитой Геннадия Кононова, он обязательно на него приедет. «Я не хотел ехать, но обязательно я его должен увидеть», — рассказал он «Известиям».

Окружение Земченкова пока не может поверить в случившееся. «Ничего не могу плохого сказать. Ира хороша, и дети дружные. Никаких дрязг, приличные и интеллигентные. Жили, не тужили, детей воспитывали, на работу ходили — все у них было хорошо, замечательно. Как и что произошло — непонятно на самом деле», — рассказала РЕН ТВ соседка семьи.

По словам женщины, Земченкова сложно представить в роли убийцы. «Я бы на него не подумала», — добавила она.

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга сообщили РБК, что пока не располагают информацией о задержании врача, а также о его отношениях с пропавшей женой. Единственное, что смогли отметить коллеги, — профессиональные качества Земченкова.

«Потрясающий специалист, уникальный в городе. Коллеги огорчены, потому что он вносил весомый вклад», — подчеркнули в пресс-службе.

О популярности Земченкова в медицинских кругах можно сделать вывод и по его профилю в Facebook. У него в «друзьях» много заслуженных врачей из разных городов РФ, которые отказались комментировать арест коллеги.

Исключительно положительные отзывы о Земченкове оставляли и его пациенты на всех медицинских форумах Санкт-Петербурга.

«Давно не встречала таких профессиональных врачей, которые с таким вниманием относятся к пациентам. Выслушал мои симптомы, внимательно провел осмотр, выписал препараты и совершенно нормально ответил на мои вопросы. Опытный и быстрый врач, который любит свою работу и не тратит лишнего времени. Атмосфера во время приема очень спокойная. Не дай бог снова заболею — пойду к нему. Всем очень советую», — писала пациентка Мария в 2020 году. Сейчас запись к специалисту закрыта.

«Кто-то очень не хотел искать Иру»

Расследование дела о пропаже Ирины Земченковой возобновили после того, как 92-летний отец пропавшей напрямую обратился к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину в 2020 году. Тогда вновь подняли все материалы дела, и выяснилось, что 23 февраля 2010 года, когда женщина пропала, она даже не выходила из дома, так как у нее был выходной день. Об этом говорили в своих показаниях родственники пропавшей, однако тогда следователи не обратили на это внимания.

«В тот день мама поехала на работу проведать больных, хотя у нее был выходной. Обычно она ездит на машине, но в этот день поехала на метро. Отец просматривал камеру на «Петроградской», я просматривала все близлежащие. Там на входе тоже ее не было. Следовательно, в метро она не входила», — рассказывала дочь Земченко Екатерина в эфире «Жди меня».

Охранник двора, в котором проживали Земченковы, Алимзан Малахов также отмечал, что не видел женщину, хотя знал ее в лицо. «Двор, конечно, здесь большой, но народу мало. Я бы заметил, если бы она стояла на дороге с кем-то. А так никого не было, дорогие пустые», — подчеркивал мужчина.

Одной из последних Ирину Земченкову видела ее подруга Нелли Вараюнь. За день до исчезновения они вместе ходили в театр. «Совершенно не понимаем, как такое могло произойти среди бела дня в большом городе в одном из центральных районов. Я – одна из последних, кто ее видел. Мы вместе ходили в театр 22 февраля. Было как-то очень весело, хорошо, теплая дружеская встреча. Чтобы были какие-то проблемы, из-за которых последовало это исчезновение, никто не предполагал», — признавалась она.

Согласно информации из открытых источников, утром в день пропажи Ирина Земченкова уже не выходила на связь с родственниками. Вместо привычного утреннего звонка от дочери Геннадий Кононов получил сообщение от ее мужа, который сообщил, что Ирина спит и не хочет, чтобы ее беспокоили.

В 11.10 с сотового телефона Ирины Земченковой зафиксирован последний исходящий звонок. По словам Екатерины, дочери пропавшей, с него звонил отец, чтобы узнать, как дела, и уточнить, когда они с сестрой вернутся.

Через час состоялся еще один телефонный разговор между Геннадием Кононовым и Александром Земченковым. Зять, по словам Кононова, сказал, что Ирина на работе, а на вопрос про внучек ответил, что они сейчас вместе с ним гуляют в парке, однако дать им трубку он не может, потому что девочки отошли от него. Позже выяснилось, что обе девушки в этот момент были на даче, а Земченков скрыл правду якобы для того, чтобы не беспокоить родственников.

Как удалось установить спустя 11 лет, на самом деле в этот момент Ирина Земченкова уже была мертва.

«Лично у меня сложилось такое чувство, что кто-то очень не хотел искать Иру и вообще заниматься этим делом, — признавалась в декабре 2020 года ее подруга Анастасия РИА «Новости». — Иначе как объяснить полное бездействие сотрудников правоохранительных органов? Квартиру и машину Земченковых они обыскали лишь через несколько месяцев. Изъяли домашний компьютер и записи с камер видеонаблюдения на доме. Разумеется, все файлы к тому времени стерли».