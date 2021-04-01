Тромбоз и интоксикация: чем опасны жаркие страны после ковида

С 1 апреля для российских туристов открыли границы еще несколько стран — в частности Кипр, Венесуэла и Шри-Ланка. Ранее путешественники из России могли забронировать туры на Кубу, Мальдивы, Сейшельские острова, в Турцию, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Занзибар, ЮАР, Бразилию, Перу, Мексику, Марокко, Тунис и Доминикану.

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В марте по количеству бронирований среди россиян лидировала Турция, авиасообщение с которой было возобновлено еще в прошлом году — с того момента республику посетили почти 1,5 млн туристов из России, пишет портал B2B.Ostrovok со ссылкой на туроператоров.

Напомним, что при себе все прибывающие в страны должны иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус и заполненную анкету. В некоторых государствах также требуется прохождение самоизоляции.

В то же время желание переболевших коронавирусом россиян сразу после болезни отправиться в отпуск в жаркие страны может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, отмечают врачи.

«Любая вирусная инфекция активирует иммунитет, в связи с чем в странах, где много солнца, может развиться рецидив заболевания и значительно ухудшиться состояние. В результате могут увеличиться лимфоузлы, произойти реактивация вирусной инфекции.

Также могут развиться тромбозы, поскольку инфекция повредила сосудистые стенки», — сказала «Газете.Ru» инфекционист Анна Баландина.

О риске развития тромбоза ранее сообщала и главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова.

«Ни в коем случае нельзя лететь в страны с жарким климатом, потому что невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии», — говорила она «Известиям». По словам Ивановой, по прилете, к примеру, на Бали туристы рискуют потратить целое состояние не на отдых, а лечение в местном госпитале.

При этом проблемы со здоровьем могут проявиться уже в самолете, так как при взлете и посадке возрастает нагрузка на сердце и сосуды, говорит терапевт Екатерина Яшина. «Резкая смена климата может повлечь за собой слабость, скачки давления, головную боль, а также обезвоживание на фоне повышенного потоотделения и возможной интоксикации. Напомню: клетки вируса могут оставаться в организме долгое время», — добавила собеседница «Газеты.Ru».

После перенесенной коронавирусной инфекции рекомендуется не менее месяца воздерживаться от переохлаждения и перегревания, отмечает инфекционист Баландина. «То есть выезжать куда-то можно не менее чем через месяц после отрицательного теста на ковид и при условии полного отсутствия клинических признаков», — разъяснила она.

Терапевт Яшина же считает, что процесс восстановления после средних и тяжелых форм ковида может длиться от 4 месяцев до полугода.

Если же человек все-таки закроет глаза на предупреждения медиков и решит поехать в жаркие страны после COVID-19, ему следует придерживаться определенных правил.

«Чтобы снизить негативные последствия после смены климата, рекомендуется дозировать солнечный свет. То есть, если вы выезжаете с территории, где мало солнца, туда, где его много, то загорать необходимо до 12.00 либо после 17.00, когда солнце менее активно. Не стоит с первого дня идти на пляж и часами лежать на солнце», — сказала Баландина.

Яшина в свою очередь призвала пить много воды, а также ограничить употребление спиртного и вредной пищи, которые могут негативно повлиять на работу внутренних органов.

«Не стоит ходить в места, где много людей, напиваться там и давать нагрузки на организм. Тогда все будет хорошо», — пояснила терапевт. «Надо заниматься своим здоровьем, посещать врача-терапевта, пульмонолога, врача физической и реабилитационной медицины, задавать им вопросы», — заключила специалист Минздрава Иванова.