«Иммунитет истощается»: стоит ли делать прививку после перенесенного ковида

Делать прививку от коронавируса стоит даже при условии ранее перенесенного заболевания в средней или тяжелой форме, подарившей организму массу антител, уверены российские врачи. Тем не менее, по словам инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, идти на вакцинацию стоит не ранее чем через полгода после выздоровления.

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«Опасности нет никакой, если после болезни прошло больше полугода. За это время организм успевает восстановиться. До этого в нем продолжаются активные иммунные процессы, тот же самый постковидный синдром. Иногда этот процесс занимает даже больше времени.

Поэтому, если человек перенес коронавирус в тяжелой форме, ему прививка не показана даже в течение года — все это время у него будет естественная защита от вируса. Если по определенным причинам нужен именно сертификат о вакцинации, и человек все же на нее решится, никакой катастрофы не возникнет. Но лучше все же подождать и дать время организму прийти в себя»,

— объяснил специалист «Газете.Ru».

Если сделать прививку слишком рано, ее воздействие на организм может просто оказаться нулевым, добавил в свою очередь профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Это будет бессмысленное мероприятие, поскольку существующий уровень иммунной системы и антител просто поглотит те материалы, которые должны провоцировать развитие иммунитета. После прививки в организме создаются белки, портретные для ковида. Они выходят в кровь чтобы провоцировать иммунную систему на развитие ответа. Однако там встретят антитела, которые, в свою очередь, их нейтрализуют», — сообщил вирусолог «Газете.Ru».

Наиболее оптимальным вариантом для вакцинации должен стать период, когда уровень антител в крови достигнет «серой зоны» — в таком случае результат теста будет и не положительный, и не отрицательный.

«Бояться делать прививку в любом случае не стоит – ничего страшного с вами точно не произойдет. Тот же цитокиновый шторм, про который говорят отдельные специалисты, просто невозможно вызвать таким образом. Более того, прививаться всем в свое время придется, так как достаточно очевидно, что иммунитет от естественно перенесенного заболевания истощается относительно быстро», — подчеркнул врач.

В целом люди, перенесшие коронавирус, могут не заботиться о вакцинации как минимум до осени 2021 года, считает заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, вызывать опасений не должно даже отсутствие антител, которое может показать тест.

«На самом деле, на антитела не следует ориентироваться никогда. Понятно, что антитела короткие живут не более двух месяцев, IgG — от четырех максимум до шести. А у нас остается Т-клеточная память пожизненная, которая строго специфическая, поэтому, если мы когда-то встречались с этим возбудителем, мы помним о нем всю оставшуюся жизнь. Если исчезли антитела после перенесенной коронавирусной инфекции, оснований для волнения нет — организм о встрече с этим коронавирусом не забудет», — рассказывал он в эфире телеканала «Доктор».

Вопрос вакцинации от коронавируса становится все более актуальным в связи с постепенным увеличением списка стран, готовых принять вакцинированных туристов из России.

Греция, например, с 14 мая готова встречать гостей из РФ при соблюдении одного из трех условий — предоставления отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, справки о наличии антител (для тех, кто переболел) либо сведений о вакцинации. После объявления таких условий интерес к авиабилетам в страну вырос на 75%, подсчитали в пресс-службе туристического сервиса OneTwoTrip.

«Российские препараты, в том числе «Спутник V», признаны Грецией, поэтому туристы, получившие прививку, могут свободно бронировать отдых», — говорил «Известиям» управляющий директор «Tez Tour Греция» Димитрис Харитидис.

Шри-Ланка также готова принимать россиян, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса: им даже не придется проходить карантин. Похожие правила ввела и Грузия. Въехать в страну также можно после предъявления отрицательного теста ПЦР на COVID-19, сделанного не позднее чем за 72 часа до путешествия, однако на третий день пребывания его придется сдать повторно.

Сертификат о вакцинации с 25 марта также открывает дорогу на Сейшелы и в Черногорию, где от туристов даже не потребуют свежих результатов ПЦР. Эстония отменила 10-дневный карантин для тех, кто был вакцинирован от COVID-19 либо переболел коронавирусом. Тем не менее россияне пока могут посетить эту страну только в рабочих или учебных целях.