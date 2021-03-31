Облезает кожа: выявлен новый побочный эффект вакцины от COVID-19

У 74-летнего жителя штата Вирджиния после введения одной дозы вакцины от коронавируса компании Johnson&Johnson на теле появилась ярко-красная сыпь, а после стала слезать кожа. Об этом сообщил местный телеканал WRIC.

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Болезненная сыпь у Ричарда Террелла из города Гучленд развилась через четыре дня после вакцинации. «Я начал чувствовать небольшой дискомфорт в подмышечной впадине, а через несколько дней у меня появилась зудящая сыпь, а затем после этого я начал опухать, и вся моя кожа стала красной. Все произошло очень быстро.

Затем кожа облезла. Она была жалящей, жгучей и зудящей. Каждый раз, когда я сгибал руки или ноги, например, внутреннюю часть колена, было очень больно», — отмечал мужчина в беседе с WRIC.

Обеспокоенный происходящим американец обратился за помощью к дерматологу — в итоге его госпитализировали. Врачи пришли к выводу, что вакцинация вызвала у него резкий иммунный ответ

После пяти дней в больнице американец выздоровел и смог вернуться домой. При этом Террелл подчеркнул, что не сожалеет о своей вакцинации и призывает всех сделать прививку от коронавируса.

Реакция Террелла на прививку схожа с побочным эффектом, который ранее назвали «ковидными руками» — сыпь наблюдалась у некоторых реципиентов вакцины Moderna. Однако в основном она исчезает в течение недели, уточняет Daily Mail.

«Мы исключили все вирусные инфекции, мы исключили сам COVID-19, мы убедились, что его почки и печень в порядке, и, наконец, пришли к выводу, что причиной была вакцина, которую он получил. Кожа — самый большой орган, и когда она воспаляется, как у него, вы можете потерять много жидкости и электролитов», — пояснила доктор Фну Нутан, лечившая Террелла.

Врачи подозревают, что у Таррелла могли быть некоторые редкие генетические особенности — из-за них взаимодействие с ингредиентами вакцины могло вызвать неконтролируемую и болезненную реакцию.

Случай с Терреллом похож на замедленную аллергию, которая может представлять собой реакцию на лекарственный препарат, то есть гиперчувствительную реакцию иммунитета IV типа, считает аллерголог Виктор Никиншин.

«Клиническая картина указывает именно на это — аллергия могла быть вызвана как компонентом вакцины, так и совокупностью этих компонентов.

Такие случаи бывали и ранее, например, при введении прививки от столбняка, ветряной оспы и вакцины MMR — это комплексный препарат от кори, эпидемического паротита и краснухи», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

При этом невозможно достоверно определить возможную причину кожной реакции на основании одних лишь клинических проявлений. То есть вакцина могла спровоцировать несколько типов высыпаний, а дополнительный прием иных лекарств мог усугубить симптомы и вызвать гиперреакцию, добавляет иммунолог Вероника Харнидзе.

«Человек пожилой, логично, что принимает какие-то таблетки, даже, если не постоянно. Такая ситуация могла привести к наиболее частым проявлением скачка иммунитета: сыпи, крапивнице, ангиоотеку или синдрому Лайелла.

Последний вызывает сыпь, а через несколько часов на месте сыпи возникают большие плоские пузыри с серозным или серозно-геморрагическим содержимым, которые приводят к ранам. Кожа сходит кусками», — пояснила медик.

Специалисты подчеркивают, что кожные реакции — это наиболее частые проявления лекарственной гиперчувствительности. Кроме того, возможны изменения в крови и печени. В наиболее тяжелых случаях лекарственной реакции фиксируется подъем температуры тела, боль в мышцах и суставах. Харнидзе добавила, что наиболее уязвимая перед такой побочкой категория людей — аллергики и люди, страдающие аутоиммунными заболеваниями.

«Именно поэтому перед вакцинацией обязательно посещение аллерголога либо иммунолога. В некоторых центрах делают аллергопробы на препараты, а также изучают весь анамнез. Естественно наиболее подверженная категория: аллергики. Однако даже если человек никогда не страдал аллергией, реакция на новые препараты может быть непредсказуемой, и такие побочки могут проявиться у каждого», — заключил Никиншин.