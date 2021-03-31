Защита плотоядных: в России начинают производить вакцину для животных

В России создали первую в мире вакцину против коронавируса нового типа для животных. Ее разработал Федеральный центр охраны здоровья животных Россельхознадзора. Об этом сообщил заместитель руководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

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«Вакцина против коронавирусной инфекции (COVID-19) плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков», разработанная подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), зарегистрирована в России. Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — сообщил он СМИ.

По заверению Константина Савенкова, массовое производство препарата может начаться уже в апреле на базе крупнейшей в стране платформы по производству препаратов для животных — Федерального центра охраны здоровья животных. Он добавил, что клинические испытания начались еще в октябре 2020 года — в них участвовали разные виды животных: собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие.

«Итоги исследований позволяют сделать заключение о безвредности вакцины и о ее высокой иммуногенной активности, поскольку у всех испытуемых вакцинированных животных в 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу», — уточнил замглавы Россельхознадзора.

Ученые продолжают изучать, на какой срок вырабатывается иммунитет после введения препарата. «На сегодняшний день этот показатель составляет не менее шести месяцев», — пояснил Савенков.

По его мнению, вакцина в условиях продолжающейся пандемии необходима, поскольку инфекция попадает на целый ряд видов животных. Случаи выявления этого заболевания зарегистрированы во многих странах мира.

Так, неделей ранее появились сведения о выявлении коронавирусной инфекции у трех домашних питомцев в Мексике и одного — в Италии. Незадолго до этого официальные источники Аргентины заявили о регистрации заболевания у четырех собак и кошек.

В 2020 году заражения мутировавшим вирусом SARS-CoV-2 были обнаружены в большинстве звероводческих хозяйств Дании, в связи с чем власти страны приняли решение о массовом уничтожении норок.

В России до настоящего момента официально установлены два факта заражения кошек новой коронавирусной инфекцией — в Москве и Тюмени.

Интерес к российской разработке уже проявляют и другие страны. «Вакцину планируют приобретать как отечественные звероводческие хозяйства, так и коммерческие структуры из Греции, Польши и Австрии. Интерес к «Карнивак-Ков» проявляют и предприятия из США, Канады и Сингапура», — рассказал Савенков.

Применение вакцины, по мнению российских ученых, может предостеречь развитие мутаций вируса, которые чаще всего происходят при межвидовой передаче возбудителя. При этом, отмечает Савенков, научного доказательства передачи новой коронавирусной инфекции от животных людям нет. Животные могут заражаться и некоторыми другими видами из семейства коронавирусов, отличными от SARS-CoV-2.

Ранее директор Института имени Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург выразил мнение, что заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных станет следующим этапом эпидемии COVID-19. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, коронавирус еще пока не реализовал свой патогенный потенциал. «И когда мы в течение года защитим человечество с помощью хороших вакцин, к этому моменту будут заражены домашние животные, а избавляться от любимых питомцев никто не собирается», — сказал Гинцбург.

Он указал, вокруг людей будут присутствовать постоянно очаги этого возбудителя, который также будет еще эволюционировать. Как отметил ученый, человечеству необходимо быть готовым к длительному сосуществованию с возбудителем коронавирусной инфекции.

«Вирус создан так, что если специально карандашиком рисовать самый неприятный вариант для человечества в плане взаимодействия с каким-то инфекционным объектом, — то был бы нарисован SARS-CoV-2», — заключил Гинцбург.