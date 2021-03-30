Гранатомет, зверье и пламя: как пенсионер из Мытищ воевал с Росгвардией

В поселке Новые Вешки в подмосковных Мытищах заживо сгорел мужчина, который на протяжении 10 часов отстреливался от сотрудников правоохранительных органов, приехавших в его домовладение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, официальной информации на этот счет пока не поступало.

«Когда в доме начался пожар, ему было предложено сдаться. Он отказался выходить, остался в горящей части дома. Предварительно, погиб», — заявил источник.

Как сообщает РЕН ТВ, под завалами найдено сильно обгоревшее тело владельца дома.

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Штурм дома 61-летнего Владимира Барданова начался утром 30 марта. Изначально сотрудники правоохранительных органов пришли осмотреть дом на предмет незаконного хранения оружия. Однако мужчина на диалог не пошел, сообщали в ГУ МВД.

«Полицейские предъявили жене подозреваемого постановление суда о проведении осмотра жилого помещения и вошли на участок. В этот момент из окна дома мужчина открыл стрельбу из автоматического оружия и бросил две гранаты. Пострадавших нет».

В момент начала стрельбы помимо Владимира Барданова в доме находились трое взрослых и ребенок, которых он позже отпустил и забаррикадировался. СМИ сообщали, что в заложниках мужчина мог оставить своего зятя, однако в СК эту информацию опровергли.

На протяжении всего штурма Барданова пытались уговорить прекратить стрельбу — как сообщал портал «Москва.ру» для этого силовики даже разыскивали его пожилого отца, который мог бы повлиять на решение сына. На место событий приехала дочь хозяина дома, которая отказалась разговаривать с журналистами, заявив, что отец «никогда не стрелял». Далее она общалась только со следователями и, по их информации, звонила отцу.

К спецоперации привлекли спецподразделения Росгвардии СОБР «Рысь», «Булат» и ОМОН «Зубр». Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу, его увезли в ближайшую больницу на скорой помощи.

По данным РЕН ТВ, в арсенале Барданова помимо автоматического оружися и гранат также было охотничье ружье, четыре охотничьих карабина, пистолет и охотничья винтовка с нарезным стволом. Оружие могло остаться у мужчины после того, как он закрыл два частных охранных предприятия, принадлежавших ему, предположил Telegram-канал «Mash».

«Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», — рассказывал источник ТАСС. Одной из них он, в частности, подорвал лестницу на второй этаж особняка, чтобы затруднить штурм.

В ответ на действия мужчины сотрудникам правоохранительных органов пришлось обстрелять дом из гранатомета. После этого в здании начался сильный пожар, продолжавшийся на протяжении двух часов. Пожарных допустили к его тушению только после окончания перестрелки.

На месте проведения операции сейчас работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета. В отношении стрелка возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов по статье 317 УК РФ. Прокуратура взяла ход расследования на контроль.

close Пожар в доме в коттеджном поселке «Новые Вешки», где забаррикадировался мужчина и открыл... Пожар в доме в коттеджном поселке «Новые Вешки», где забаррикадировался мужчина и открыл стрельбу по силовикам, 30 марта 2021 года Максим Блинов/РИА «Новости»

По официальным данным, Владимир Барданов — генеральный директор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству. Он женат, у него двое взрослых детей — сын и дочь. При этом, как сообщает Telegram-канал «112», ранее мужчина уже имел судимости: одна из них по статье «Мошенничество» (приговор был вынесен в 1976 году), а вторая — за кражу часов по предварительному сговору группой лиц (2002 год).

Как сказал его бывший одноклассник, актер театра им. Моссовета Александр Бобровский, Барданов с юности казался «скрытым лидером».

«С тех пор я с ним не общался. Но могу сказать, что в школе мы дружили. Он был скрытым лидером, с большим авторитетом. Причем он ничего для этого не делал. Он все время сидел и рисовал фашистов: свастики, красивые шапки. Мы ему завидовали, потому что у него очень красиво все это получалось», — поделился Бобровский с mk.ru.

По словам жителей поселка, мало кто из них знал о таком необычном соседе. «У нас тут есть свои местные чаты, туда прислали его внешний вид, он там прям как барин, в какой-то шапке бобровой. Конечно, мы не знали вообще о нем», — сообщил журналистам один из местных жителей.

Другая жительница поселка часто видела Барданова на мотоцикле серебристого цвета. «Я всегда говорю — какой красивый мужчина, такой красивый и мотоцикл, — сказала она. — Хороший, не каждый ведь может кататься на таких шикарных мотоциклах».

Согласно базе ГИБДД, у устроившего перестрелку действительно большой автопарк: на Барданова оформлены автомобили Infiniti QX80, Mazda CX-7, мотоциклы Harley Davidson XL 1200V, BMW R1200GS и BMW К1300S, Kawasaki ZZR 1400. Из судебной базы данных также следует, что он владел внедорожником Jeep Cherokee и квадроциклом Yamaha YFM660R.

На участке подмосковного стрелка также обнаружили небольшой домашний зоопарк, в котором жили рысь, медведь, тигр, коровы, обезьяны, бараны и даже крокодилы. По словам местных жителей, на которых ссылается Telegram-канал Mash, все они попали к Барданову из зоопарка, который ранее охраняло одно из его охранных предприятий.