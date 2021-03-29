Минск потребует выдачи Тихановской по делу о теракте

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело против лидера оппозиции Светланы Тихановской по обвинению в подготовке теракта, приводит агентство «БелТа» слова генерального прокурора республики Андрея Шведа.

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По его словам, предполагаемый соучастник Тихановской — 35-летний уроженец Пинского района Брестской области Вячеслав Малейчук — уже дал признательные показания.

Как уточнил Швед, другими участниками преступления были активисты BYPOL — созданной бывшими силовиками группы, выступающей против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Объединение имеет свои YouTube- и Telegram-каналы, в которых публикует различные видео, связанные с силовиками, а также «сливает» данные сотрудников правоохранительных органов.

«Генеральной прокуратурой на основании материалов, представленных Комитетом государственной безопасности и МВД, в отношении Тихановской и участников так называемой инициативы BYPOL возбуждено уголовное дело за подготовку акта терроризма организованной группой по ст. 289 Уголовного кодекса. Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов», — пояснил Швед.

Он добавил, что согласно материалам проверки данная BYPOL также намеревалась обвинить представителей органов государственной власти «в совершении действий, создающих опасность гибели людей».

«Отмечу, что благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьезную террористическую угрозу. Уголовное дело для организации предварительного расследования направлено в следственное управление КГБ», — добавил генпрокурор.

Кроме того, его ведомство поручило КГБ организовать международный розыск всех участников группы и отправить Литве и Польше запросы об их выдаче.

«Настоящее уголовное дело является еще одним фактом, подтверждающим, что так называемая оппозиция для достижения своих преступных целей по захвату власти не гнушается ничем. Организовывает и совершает тяжкие преступления, направленные на причинение вреда жизни и здоровью наших граждан. Заявляю, что мы примем все меры к тому, чтобы ни одно лицо, посягающее на правопорядок, не ушло от строгой ответственности», — заверил силовик.

Три дня назад МВД Белоруссии сообщало, что одно взрывное устройство Малейчук заложил в мусорном баке возле детской площадки на улице Уборевича Минска. А второе — огнетушитель, наполненный пиротехническим порохом — вез в Борисовский район, но был задержан в военном городке в поселке Печи Бурковского сельсовета Брагинского района Гомельской области.

«Сегодня ночью в Печах оперативники ГУБОПиК МВД при силовой поддержке СОБРа задержали 35-летнего жителя Пинского района. Мужчина намеревался совершить террористический акт в местной воинской части, еще один — в Минске.

Правоохранителям удалось пресечь преступления, найти и обезвредить самодельные взрывные устройства», — сообщили в пресс-службе МВД.

Малейчук работал в частной компании и снимал квартиру в Московском районе Минска.

По словам самого задержанного, он хотел организовать взрыв в военной части с целью выражения своей гражданской позиции. Изготовил же бомбу Малейчук при информационной поддержке человека, с которым познакомился в Telegram-канале «Минск-97».

В этот же день президент Белоруссии Александра Лукашенко заявил, что этими взрывами оппозиция «попыталась бы начать раскачивать обстановку».

«Представители оппозиции накануне предупреждали белорусов, что «власти готовят провокации и хотят что-то взорвать». Меня это насторожило, у нас опыт есть. Ну представьте: шли бы люди, взрыв — сколько бы погибло людей, сколько бы пострадало…», — указал глава государства.

Глава республиканского МИД Владимир Макей пояснил, в свою очередь, что оппозиция свалила бы все на власть.

«Негодяи жуткие. Я говорил, что качать они нас будут по-разному. Мы фиксировали и фиксируем эти направления, где они уже переходят красную линию. Поэтому вы должны знать как бывший посол и нынешний государственный секретарь нашего объединения: мы спуску никому здесь не дадим, потому что может быть хуже», — обратился Лукашенко к экс-послу России в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, сейчас занимающему пост Союзного государства России и Белоруссии.

В BYPOL уголовное дело и заявления Минска охарактеризовали как «полный бред», сообщает TUT.BY.

«Мы сорвали планы властей по осуществлению теракта. В ответ в его подготовке обвинили нас. Главное — мы сохранили жизни людей. Инициатива продолжает работу в штатном режиме», — добавили активисты.

Ранее BYPOL сообщала, что белорусские власти хотят провести теракт «накануне одного из самого ожидаемого сегодня в Белоруссии события — Дня Воли».

«25 марта в рамках плана по дискредитации протестного движения и его полной ликвидации силами Комитета государственной безопасности готовится совершение террористического акта в одном из зданий органов внутренних дел», — указывали в группе.