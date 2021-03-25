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«Сигнал для молодых»: как трансгендеры становятся чиновниками в США

Женщину-трансгендера назначили помощником министра здравоохранения США

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Caroline Brehman/Reuters
Пост помощника министра здравоохранения США впервые заняла трансгендерная женщина Рейчел Левин, которая до 40 лет идентифицировала себя как мужчину по имени Ричард. За последние несколько лет Рейчел Левин успела возглавить систему здравоохранения штата Пенсильвания и приобрести популярность в свете агрессивной борьбы с коронавирусом. О карьере новой чиновницы-трансгендера и других представителях ЛГБТК-сообщества на высоких должностях в США — в материале «Газеты.Ru».
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Рейчел Левин стала помощником министра здравоохранения. Она — первый в Америке трансгендер, занявший такой высокий пост. Финальное решение об утверждении ее кандидатуры вынес Сенат США.

«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности»,

— говорил президент США Джо Байден в январе текущего года.

Еще до голосования 62-летнюю Рейчел Левин поддержала и сенатор Патти Мюррей: по ее словам, Левин должна стать «надежным голосом» пенсильванцев по важным вопросам здравоохранения.

«Я всегда говорила, что люди в нашем правительстве должны отражать общественность, которой оно служит, и сегодня мы делаем новый исторический шаг к тому, чтобы приблизиться к этой реальности. Я горжусь тем, что голосую за доктора Левин. Это прогресс для нашей страны, подтверждением которого является это назначение», — сказала она.

Рейчел Левин в прошлом идентифицировала себя как мужчину по имени Ричард, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011 году она сменила пол, а еще через два — развелась со своей женой Мартой Пизли Левин. После этого никакой информации о личной жизни политика в СМИ не появлялось.

Медицинская карьера Левин началась в 1993 году, когда она устроилась в центр Penn State Hershey. За 22 года работы она успела создать и возглавить отделение подростковой медицины, а также запустить на базе медцентра клинику расстройств пищевого поведения.

Впечатленный ее опытом в области поведенческого и психического здоровья в 2015 году сенат штата единогласно проголосовал за ее перевод на должность главы системы здравоохранения Пенсильвании.

«За очень редким исключением, моя трансгендерность не является проблемой», — говорила тогда Левин газете Washington Post.

В 2020 году Левин достигла общенациональной популярности благодаря активной борьбе с пандемией коронавируса в своем штате, где были приняты агрессивные правила социального дистанцирования.

Сама чиновница заявила, что гордится работой, которую ей удалось выполнить в Департаменте здравоохранения Пенсильвании. «Я с нетерпением жду возможности продолжать служить пенсильванцам и всем американцам в составе администрации Байдена», — подчеркнула она.

Теперь ей предстоит курировать ключевые программы и медицинские учреждения, подведомственные департаменту — 10 региональных медучреждений по всей стране, Управление генеральной хирургии и Уполномоченный корпус Службы общественного здравоохранения США.

Вместе с Левин рекордное число ЛГБТК-кандидатов претендовало на посты в администрации Байдена. Сам политик подчеркивал, что намерен исправить ситуацию, которая сложилась за время президентства Дональда Трампа, и взять как можно больше членов трансгендерного сообщества на работу в Белый дом.

Например, одним из первых его шагов было возвращение на пост в Минобороны трансгендерной женщины Шоны Скелли, где она была помощником замминистра по закупкам, технологиям и логистике еще при Бараке Обаме. Теперь ее назначили ответственной за внесение изменений в структуру ведомства — в частности с ее помощью трансгендерам в январе 2021 года вновь разрешили служить в армии. До смены пола Шон Скелли успел отслужить 20 лет в ВМС США в качестве военно-морского летного офицера.

За последние несколько месяцев Байден также назначил Пита Буттиджича главой департамента транспорта — это первый случай в истории США, когда пост министра президент страны предложил открытому гею, и Сенат утвердил его кандидатуру. Сам Буттиджич открыто заявил о своей ориентации еще в 2015 году. В 2020-м он также баллотировался на пост президента США и на первых внутрипартийных выборах даже обошел Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

Ранее, в ноябре 2020 года, представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, получившим место в сенате одного из штатов. Макбрайд была приведена к присяге в Делавэре. После победы она сказала, что «невероятно благодарна» жителям своего штата. Демократ также выразила надежду, что результаты выборов станут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира», и покажут, что в американской демократии есть место для всех.

Еще до вступления в должность Макбрайд стала первым трансгендером, попавшим на стажировку в Белый дом (это было при администрации Барака Обамы), а в 2016 году стала первым трансгендером, выступившим на съезде Демократической партии США.

О ее личной жизни, при этом, известно немного — согласно данным и открытых источников, в 2014 году она вышла замуж за Эндрю Крея. Незадолго до свадьбы мужчине диагностировали рак последней стадии. Через четыре дня после торжества он скончался.

В одно время с Макбрайд в штате Вермонт кресло в местном законодательном органе получила 26-летняя трансгендерная девушка Тейлор Смолл, которая баллотировалась от Демократической партии. В городе Винуски она получила 41% голосов и вместе с коллегой-демократом Халом Кольстоном теперь будет представлять свой округ.

Смолл также занимает пост директора департамента здоровья в местном центре для людей из ЛГБТК-сообщества и борется с ущемлением их прав.

Первым открытым трансгендером на законотворческой должности в США, в свою очередь, стала 32-летняя журналистка Даника Роэм. Под именем Дэн Роэм она была ведущим репортером газет Gainesville Times и Prince William Times, а также редактором новостей в Montgomery County Sentinel, после чего решила баллотироваться на государственную должность. В 2017 году Роэм выиграла выборы в палату делегатов штата Вирджиния, передает NBC, и в 2019 была переизбрана. Сейчас она занимает пост в комитете по коммуникациям, технологиям и инновациям.

В свободное время Роэм занимается йогой и проводит время со своим молодым человеком и его девятилетней дочерью. По словам чиновницы, в ближайшие годы она также планирует написать книгу.

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