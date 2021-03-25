«Сигнал для молодых»: как трансгендеры становятся чиновниками в США

Рейчел Левин стала помощником министра здравоохранения. Она — первый в Америке трансгендер, занявший такой высокий пост. Финальное решение об утверждении ее кандидатуры вынес Сенат США.

«Доктор Рейчел Левайн принесет стабильное лидерство и экспертизу, которые требуются нам, чтобы провести сограждан через эту пандемию — вне зависимости от их места проживания, расы, религии, сексуальной ориентации, гендерной идентичности и нетрудоспособности»,

— говорил президент США Джо Байден в январе текущего года.

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Еще до голосования 62-летнюю Рейчел Левин поддержала и сенатор Патти Мюррей: по ее словам, Левин должна стать «надежным голосом» пенсильванцев по важным вопросам здравоохранения.

«Я всегда говорила, что люди в нашем правительстве должны отражать общественность, которой оно служит, и сегодня мы делаем новый исторический шаг к тому, чтобы приблизиться к этой реальности. Я горжусь тем, что голосую за доктора Левин. Это прогресс для нашей страны, подтверждением которого является это назначение», — сказала она.

Рейчел Левин в прошлом идентифицировала себя как мужчину по имени Ричард, была жената и имела двоих детей. Однако в 2011 году она сменила пол, а еще через два — развелась со своей женой Мартой Пизли Левин. После этого никакой информации о личной жизни политика в СМИ не появлялось.

Медицинская карьера Левин началась в 1993 году, когда она устроилась в центр Penn State Hershey. За 22 года работы она успела создать и возглавить отделение подростковой медицины, а также запустить на базе медцентра клинику расстройств пищевого поведения.

Впечатленный ее опытом в области поведенческого и психического здоровья в 2015 году сенат штата единогласно проголосовал за ее перевод на должность главы системы здравоохранения Пенсильвании.

«За очень редким исключением, моя трансгендерность не является проблемой», — говорила тогда Левин газете Washington Post.

В 2020 году Левин достигла общенациональной популярности благодаря активной борьбе с пандемией коронавируса в своем штате, где были приняты агрессивные правила социального дистанцирования.

Сама чиновница заявила, что гордится работой, которую ей удалось выполнить в Департаменте здравоохранения Пенсильвании. «Я с нетерпением жду возможности продолжать служить пенсильванцам и всем американцам в составе администрации Байдена», — подчеркнула она.

Теперь ей предстоит курировать ключевые программы и медицинские учреждения, подведомственные департаменту — 10 региональных медучреждений по всей стране, Управление генеральной хирургии и Уполномоченный корпус Службы общественного здравоохранения США.

Вместе с Левин рекордное число ЛГБТК-кандидатов претендовало на посты в администрации Байдена. Сам политик подчеркивал, что намерен исправить ситуацию, которая сложилась за время президентства Дональда Трампа, и взять как можно больше членов трансгендерного сообщества на работу в Белый дом.

Например, одним из первых его шагов было возвращение на пост в Минобороны трансгендерной женщины Шоны Скелли, где она была помощником замминистра по закупкам, технологиям и логистике еще при Бараке Обаме. Теперь ее назначили ответственной за внесение изменений в структуру ведомства — в частности с ее помощью трансгендерам в январе 2021 года вновь разрешили служить в армии. До смены пола Шон Скелли успел отслужить 20 лет в ВМС США в качестве военно-морского летного офицера.

За последние несколько месяцев Байден также назначил Пита Буттиджича главой департамента транспорта — это первый случай в истории США, когда пост министра президент страны предложил открытому гею, и Сенат утвердил его кандидатуру. Сам Буттиджич открыто заявил о своей ориентации еще в 2015 году. В 2020-м он также баллотировался на пост президента США и на первых внутрипартийных выборах даже обошел Джо Байдена и сенатора Берни Сандерса.

Ранее, в ноябре 2020 года, представитель Демократической партии Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, получившим место в сенате одного из штатов. Макбрайд была приведена к присяге в Делавэре. После победы она сказала, что «невероятно благодарна» жителям своего штата. Демократ также выразила надежду, что результаты выборов станут «сигналом для молодых людей, которым сложно вписаться в [стандарты] этого мира», и покажут, что в американской демократии есть место для всех.

Еще до вступления в должность Макбрайд стала первым трансгендером, попавшим на стажировку в Белый дом (это было при администрации Барака Обамы), а в 2016 году стала первым трансгендером, выступившим на съезде Демократической партии США.

О ее личной жизни, при этом, известно немного — согласно данным и открытых источников, в 2014 году она вышла замуж за Эндрю Крея. Незадолго до свадьбы мужчине диагностировали рак последней стадии. Через четыре дня после торжества он скончался.

В одно время с Макбрайд в штате Вермонт кресло в местном законодательном органе получила 26-летняя трансгендерная девушка Тейлор Смолл, которая баллотировалась от Демократической партии. В городе Винуски она получила 41% голосов и вместе с коллегой-демократом Халом Кольстоном теперь будет представлять свой округ.

Смолл также занимает пост директора департамента здоровья в местном центре для людей из ЛГБТК-сообщества и борется с ущемлением их прав.

Первым открытым трансгендером на законотворческой должности в США, в свою очередь, стала 32-летняя журналистка Даника Роэм. Под именем Дэн Роэм она была ведущим репортером газет Gainesville Times и Prince William Times, а также редактором новостей в Montgomery County Sentinel, после чего решила баллотироваться на государственную должность. В 2017 году Роэм выиграла выборы в палату делегатов штата Вирджиния, передает NBC, и в 2019 была переизбрана. Сейчас она занимает пост в комитете по коммуникациям, технологиям и инновациям.

В свободное время Роэм занимается йогой и проводит время со своим молодым человеком и его девятилетней дочерью. По словам чиновницы, в ближайшие годы она также планирует написать книгу.