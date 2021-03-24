Отзывается на «кис-кис»: в Подмосковье нашли ребенка-маугли

Следователи организовали доследственную проверку по факту истязания и оставления в опасности 6-летней девочки, которую ранее обнаружили в захламленном подмосковном доме с 19 кошками. По данным ГУ МВД Московской области, стражи порядка патрулировали улицы города Талдома, когда заметили подозрительного мужчину, который попытался скрыться от правоохранителей. Он прыгнул в окно дома — полицейские последовали за ним. Там, на втором этаже, они и заметили ребенка около шести лет без одежды.

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В комнате, в которой почти не было мебели, царила полная антисанитария. Девочка перемещалась только на четвереньках — у нее атрофированы суставы. Кроме того, она не могла составить из слов полные предложения. Ребенок отзывался только на «кис-кис», а питался — кошачьим кормом, сообщила пресс-секретарь администрации Талдомского городского округа Елена Быкова.

Находившийся в доме мужчина пояснил, что девочку ему отдала знакомая, сказав, что считает дочь психически нездоровой, но боится обращаться к специалистам — вдруг девочку заберут в больницу.

В итоге правоохранители доставили ребенка в больницу. Как стало известно, ее мать зарегистрирована в Новой Москве. Ребенок находился на попечении знакомого матери и его сожительницы в Талдоме около трех месяцев. В подмосковном СК сообщили, что женщина, сидевшая в доме с девочкой, не является ее опекуном.

Сама мать девочки-маугли, которая, по данным Telegram-канала Mash, не имеет даже начального образования, призналась сотрудникам полиции, что ее дочь никак не могла научиться говорить. Она якобы бросалась на нее с кулаками и пыталась покусать. После этого мать девочки попросила своего знакомого пожить в купленной ею квартире в Талдоме и присмотреть за дочерью.

«Бомж чище одевается, чем он. Я даже не знаю, как его назвать. По помойкам лазил — у «Пятерочки», «Магнита». Видел раз, как он корм собачий тащил, зная, что у них нет собаки», — так знакомого матери описал местный житель Сергей Кокорев, передает телеканал «Москва 24».

Продукты женщина привозила один раз в две недели. Сама она в это время жила в квартире в Новой Москве вместе со старшей дочерью.

«В последнее время женщина стала замечать, что ее дочь сильно исхудала и живет вместе с кошками. Но она боялась, что ее положат в психушку вместе с младшим ребенком, и никому не говорила об условиях проживания дочери», — сообщил источник ФАН.

На женщину завели уголовное дело по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Судьбу 6-летней девочки после проверок решат органы опеки, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. «Как говорят медики, у девочки есть небольшой недобор веса, она не говорит, но контактная, социализированная. Дальнейшая судьба ребенка будет определена органами опеки по результатам проверок», — уточнила омбудсмен в разговоре с изданием «Подъем».

Кроме того, по факту инцидента Талдомская городская прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что позднее дадут оценку соблюдению требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних и об охране жизни и здоровья детей.