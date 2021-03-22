«Драк не припомню»: чем необычен конфликт слоних в Казанском цирке

После драки слонов в Казанском цирке интерес зрителей к представлению сильно возрастет — в ближайшее время билеты на него будут раскуплены, уверен генеральный директор Московского цирка Эдгард Запашный.

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«Кто-то говорит, что после этого зритель в цирки больше не пойдет, — сказал он «Газете.Ru». — Но, как показывает практика, все происходит с точности до наоборот. Интерес к этому мероприятию в Казани наоборот возрастет, у них продажи билетов пойдут в гору. Несмотря на волну хейта, на то, что хлынут комментарии и статьи, реакция нормального человека будет: «Пойду сам посмотрю». Это мы констатируем в своем цирке постоянно. Так устроен человек и русская душа», — объяснил руководитель Московского цирка.

По словам Запашного, самому Казанскому цирку и другим не стоит срочно вводить дополнительные меры обеспечения безопасности, так как случай сам по себе единичный.

«Ничего такого не произошло, чтобы вводить новые ограничения, связанные с выступлениями слонов. Это из ряда вон выходящий случай, который не станет чем-то регулярным», — уверен Запашный.

Дрессировщик тем не менее напомнил об опасности этих крупных животных. «Слоны — одни из самых агрессивных животных, несмотря на всю свою внешнюю миролюбивость и имидж безобидного добряка. В цирке слон также является одним из самых серьезных животных. Всякие были инциденты, но вот драк я за всю свою многолетнюю работу в цирке не помню. Они могут между собой повздорить, толкнуть, пихнуть. А тут одна слониха явно агрессировала по отношению к другой», — отметил он.

Что на самом деле повлияло на внезапную агрессию слонов, еще предстоит узнать, уверен Запашный. Сейчас этим вопросом занимается региональное управление Следственного комитета.

«По данному факту проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки будет дана правовая оценка действиям цирковых работников, допустившим проявление животными агрессии в момент представления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отчитались в СК.

В самом цирке ранее рассказали, что причиной конфликта между двумя слонихами, устроившими драку, стали весенние перемены в настроении.

«Одна из слоних приревновала дрессировщика к другой слонихе. Это произошло потому, что они воспринимают своего дрессировщика как своего мужчину. Случилось это именно в весенний период, когда у всех любовь, ревность и все сопутствующее», — рассказал директор Казанского цирка Рамиль Шарифуллин.

После окончания конфликта слонов смогли успокоить. По словам дрессировщика животных Сергея Гулевича, зачинщицу драки — слониху Дженни — похвалили, а вот пострадавшую Магду отругали за нарушение внутренней слоновьей иерархии.

«Одна из них доминирует над второй. При этом последняя стала примерять на себя корону. Дженни не давала Магде это сделать. Из-за этого и началась перепалка. Слоны, как и любые животные, могут бодаться между собой. Никакой аномалии в этом нет. Дженни просто решила поставить свою подружку на место. У них такие правила. Мы их никак не наказывали. Я даже похвалил Дженни, а Магду я поругал. Я ей показал, что не стоит брать лидерство в отношении с Дженни», — заявил дрессировщик.

При этом зоологи склонны предполагать, что на обостренную агрессию у слонов также могут повлиять условия, в которых они живут.

«Слоны — это одни из самых интеллектуальных животных, которые не уступают даже дельфинам и шимпанзе. Они себя в зеркале узнают. И вот представьте их жизнь в цирке. Для слона нахождение в таких условиях — это само по себе постоянный долгоиграющий стресс. Видимо, раздражение накапливается, но хорошо, что их еще дрессируют. Животное чем-то занимается, его выводят на манеж, хоть какая-то отдушина», — объяснил «Газете.Ru» биолог и автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин.

Согласен с коллегой и зоозащитник Владислав Рогимов. «Такая ситуация могла возникнуть из-за того, что слоны живут в плохих условиях. Самая большая проблема возникает с передвижными цирками, с тем, как животных перевозят. Зачастую, это очень травмирует их психику. Сегодня слоны подрались, а представьте, если он пойдет на людей, на детей? Кто будет в ответе – дрессировщик? Животное? Последние ведь делают это чаще всего от стресса, а не от того, что они жестокие и кровожадные», — сказал он «Газете.Ru».

Однако закрывать цирки Иван Затевахин категорически не советует. «Искоренить цирки сейчас нельзя, современных животных просто некуда будет девать — это должно само по себе уйти, то есть нужно не приобретать новых животных, не изымать их из дикой природы», — заключил он.