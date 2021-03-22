Часы, машины и 500 млн: губернатора Пензенской области отправили в СИЗО

Басманный суд Москвы арестовал губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева до 20 мая 2021 года по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Об этом сообщает РИА «Новости». Защита главы региона просила заключить его под домашний арест, однако суд принял иное решение. «Суд посчитал, что такая мера пресечения не лишит его возможности скрыться или другим путем помешать ходу следствия, и отклонил ходатайство о домашнем аресте», — сказали в агентству в суде.

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Обвинение предъявлено и пятерым соучастникам: главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, а также заместителю главы региона Федору Федотову и водителю представительства Пензенской области при правительстве России Геннадию Маркову, которые выступали посредниками, сообщало главное управление СК.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте 6 обвиняемых», — уточнили в главке.

Белозерцева задержали утром 21 марта 2020 года — после обысков чиновника этапировали в Москву. В тот же день по делу Белозерцева были задержаны Борис Шпигель, его жена, Антон Колосков, Геннадий Марков и Федор Федотов.

Следствие полагает, что губернатор получал взятки за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

В частности, за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.

Кроме того, Шпигель осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева купил для него наручные часы Breguet за 5,75 млн рублей, которые передал через посредника — водителей представительства Маркова и Черницова. Также, по информации источника ТАСС, в конце августа 2020 года Шпигель совместно с Колосковым и супругой передали Белозерцеву в качестве взятки 20 млн рублей. Посредником был замдиректора представительства Федор Федотов.

По данным сайта госзакупок, учреждения системы здравоохранения Пензенской области с января по сентябрь 2020 года включительно заключили контракты с группой компаний «Биотэк» и ОАО «Фармация», которая входит в группу, на сумму около 700 млн рублей.

Источники «Интерфакса» и ТАСС в правоохранительных органах сообщили, что никто из задержанных не признает вину. Между тем, только в ходе обысков дома у Белозерцева, следователи обнаружили более 300 млн руб. наличными. В общей сложности, по данным источника ТАСС, найденная у губернатора сумма составила около 500 млн руб. наличными.

Следователи также намерены проверить Белозерцева на причастность к другим эпизодам преступной деятельности.

Между тем, член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ольга Дружинина сообщила СМИ, что в ИВС, где содержатся фигуранты уголовного дела, бизнесмену Борису Шпигелю стало плохо.

«У него очень серьезные проблемы со здоровьем, он имеет ряд заболеваний. Шпигель дышит с помощью специального аппарата, который у него с собой в ИВС», — пояснила она ТАСС.

Дружинина уточнила, что сотрудники изолятора вызывали скорую помощь и «готовы сделать это еще раз по первому требованию задержанного». В разговоре с «РИА Новости» правозащитница добавила, что скорую Шпигелю вызывали дважды.

Изданию РБК она рассказала, что бизнесмен плохо передвигается, у него одышка. «Ему дважды вызывали скорую в изолятор из-за хронических заболеваний, которыми он страдает. Он получает необходимую помощь, насколько это возможно в условиях изолятора. При нем постоянно таблетки, которые ему выдают, с его слов, он постоянно нуждается в капельницах», — заявила член ОНК.

Напомним, Белозерцев руководил Пензенской областью с 21 сентября 2015 года. В сентябре прошлого года его переизбрали на второй срок. Согласно декларации о доходах Белозерцева за 2019 год, он заработал более 5,2 млн руб.

Кроме того, у него в собственности три земельных участка, жилой дом, 1/4 доли в квартире и гараж. Доход его супруги за 2019 год составил более 211 тыс. руб. Ей принадлежат четверть доли в квартире и автомобиль Toyota.