«Смертельная угроза»: как выбрать защитную маску от ковида

Генеральная прокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведут комплексную проверку госзакупок масок-респираторов. Об этом сообщили в Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) – именно эта организация и направила просьбу о проверке в ведомства.

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Ранее в АСИЗ обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей, они попросили провести независимую экспертизу. Специалисты АСИЗ проанализировали информацию госзакупок и данные лабораторных испытаний представленных им образцов и обнаружили вероятные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты.

В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты организации отметили, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19».

К качеству масок действительно необходимо относиться крайне ответственно, ведь при их коллективном ношении риск заражения у каждого отдельного человека снижается на 80%, напоминает терапевт Александр Лаврищев.

Ровно год назад, 19 марта 2020 года, в России зафиксировали первую смерть от COVID-19, а несколькими днями ранее в мире была объявлена пандемия. За это время люди испробовали не один вид средств индивидуальной защиты – «Газета.Ru» рассказывает, какому же типу масок стоит отдать предпочтение.

Классика, доступная каждому

Самое популярное средство индивидуальной защиты – классическая одноразовая медицинская маска. Она состоит из синтетического фильтрующего слоя, который располагается между двумя внешними слоями, а также гибкой алюминиевой вставки — носового зажима — для обеспечения более плотного прилегания. Маска закрепляется на лице с помощью эластичных ушных петель.

При ношении таких масок важно помнить — изначально они были созданы для людей, уже заразившихся вирусом, а также для хирургов. При этом хирурги носят маски также не для собственной защиты, а для безопасности пациентов: если вдруг врач чихнет во время операции, его слюна не попадет в рабочую зону. Кроме того, носить их можно не более двух часов.

Медицинские маски не очень хорошо прилегают к лицу, поэтому вирусы все равно могут проникнуть в организм – их уровень защиты, по данным ученых из Университета здравоохранения Северной Каролины США, составляет всего лишь около 30%.

Тем не мене такие маски достаточно удобны, гипоаллергенны и не приводят к раздражению кожи. Кроме того, они рекомендованы ВОЗ, так как все же обеспечивают базовый уровень фильтрации, а также проницаемы для воздуха, что облегчает процесс дыхания. Самое главное их преимущество — цена. За одну медицинскую маску сейчас придется заплатить от 5 рублей.

«Просто дизайнерский ход»

Если не нравится постоянно покупать большое количество одноразовых масок – можно приобрести одну многоразовую. Такие маски шьют из ткани – чаще всего из синтетической. Как правило, такие модели довольно удобны, также они стильно смотрятся, однако на этом их преимущества заканчиваются.

Часто изготовители забывают о фильтрующих слоях и изготавливают многоразовые маски лишь из одного-двух слоев ткани. Кроме того, синтетику невозможно обрабатывать для дополнительной дезинфекции – ее нельзя кипятить, обрабатывать ультрафиолетом и даже замачивать в «хлорке», так как накапливаемая влага и статическое электричество станут благодатной почвой для бактерий и вирусов почти мгновенно. Уровень защиты у такой маски, по данным Университета здравоохранения Северной Каролины, — всего 20%.

«Они лишь вызывают воспалительные изменения на коже лица, изменения со стороны носоглотки, потому что они не приспособлена для этого. Это просто такой дизайнерский ход», — отмечал инфекционист Евгений Тимаков в беседе с радиостанцией «Вести FM». Стоимость тканевых масок в среднем начинается от 100 рублей.

Клапан облегчит дыхание и повысит защиту

Модернизацией классической маски является маска с клапаном для дыхания. Такое отверстие помогает отводить часть естественной влаги, которая образуется при выдохе. Вместе с тем, чтобы окошко клапана лучше крепилось, маске добавляют несколько слоев — обычно они шестислойные. Благодаря этому повышается эффективность, степень защиты составляет около 60%.

На таких защитных масках, как правило, указывают пометку 2.5 PM — так в документации обозначают самые маленькие ультрадисперсные частицы. К ним относятся, например, пылинки и капельки влаги, которые парят в воздухе. Средняя стоимость такой маски составляет 300-500 рублей – в зависимости от того, одноразовая она или многоразовая.

Дорого, но эффективно

Более эффективные СИЗ — противоаэрозольные маски, или респираторы, которые часто используют на стройках и в промышленности. В отличие от обычных медицинских масок, они намного плотнее прилегают к лицу, что повышает степень их защиты. Также их верхняя часть сделана так, чтобы было удобно носить с очками.

Однако при использовании в медицинских целях, такие маски все равно необходимо менять каждые два-три часа, что накладно, ведь стоимость одного респиратора начинается от 500 рублей. Как правило, у них нет клапана для дыхания, из-за чего в них существенно сложнее дышать, чем в медицинской маске. Кроме того, из-за дыхания маска увлажняется и теряет эффективность.

При этом на таких масках обязательно указывают класс защиты, он начинается с аббревиатуры FFP, а затем идет цифра. FFP1 — задерживает до 80% мелких частиц и жидкостей; FFP2 — задерживает до 94% примесей в атмосфере и даже вещества средней токсичности; FFP3 — останавливает до 99% твердых и жидких частиц.

Экономия и многоразовость

Менее популярное средство защиты, на которое тем не менее стоит обратить внимание, — респираторы со сменными фильтрами. Они, в отличие от предыдущей модели, многоразовые и выполняются из гипоаллергенного материала. Их главная особенность видна уже из названия — в такие защитные маски нужно вкручивать фильтрующие капсулы.

Изначально подобные респираторы изготавливали исключительно в промышленных целях — они защищают от большинства токсичных газов и паров. Тем не менее они на 80% защищают и от инфекций.

Кроме того, сменных фильтров по заявлению производителя может хватать до 10 дней.

И хотя респираторы довольно дорогостоящие – их стоимость начинается от 1200 рублей — при регулярном использовании можно сэкономить, ведь менять потребуется только фильтры.

Защитят от слюны, но не от вируса

Изредка на россиянах в мегаполисах можно увидеть и пластиковые маски-щитки. Изначально они использовались для защиты зрения во время работ по резке или шлифовке металла, а также для защиты лица от мелких частиц. Щиток может защитить и от слюны больных, однако не спасет от мелких частиц вируса.

Стоимость таких масок невелика – от 200 рублей. Они удобны – не жмут и не вызывают раздражений на лице. Тем не менее носить такие щитки без респиратора или обычной медицинской маски смысла нет.

Все зависит от правильности использования

Терапевт-пульмонолог «красной зоны» Марина Казакова сообщила «Газете.Ru», что при выборе маски не стоит останавливать выбор на дорогих и профессиональных моделях. По ее словам, некоторые функции таких средств защиты могут не принести ожидаемого эффекта. Так, например, клапаны на масках хоть и облегчают дыхание, но повышают риск заражения окружающих.

«При правильном использовании в общественных местах обычной медицинской маски будет вполне достаточно. Другое дело – если вы медработник, в таком случае предпочтение стоит отдать респираторам», — заключила медик.