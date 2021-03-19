Смертельная липосакция: кто ответит за смерть пациентки частной клиники

В Челябинской области расследуют уголовное дело в отношении пластического хирурга, пациентка которой скончалась после липосакции. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

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По словам мужа погибшей, его 46-летняя супруга Юлия Бакиева захотела сделать операцию в ноябре минувшего года. Обратиться решила в уже проверенную клинику «Медеор», где в 2016 году ей корректировали шрам от кесарева сечения. Новая пластическая операция, с помощью которой женщина хотела убрать лишний жир над шрамом на животе и изменить форму ягодиц, заняла четыре часа. За процедуру Юлия заплатила около 120 тыс. рублей.

«Буквально на следующий день ей стало плохо, появилась одышка, выяснилось, что ей повредили легкое при анестезии. 22 ноября ее на скорой вывезли из «Медеора» и положили в горбольницу №6. Ей выпустили воздух, она задышала полной грудью, насколько это возможно. Похвасталась мне еще, сказала: «Хоть высплюсь нормально, а то ночью из-за одышки спать невозможно». Но на следующий день ей стало плохо, и она умерла»,

— вспоминал муж Юлии Гани Бакиев в разговоре с порталом 74.ru.

Как позже установили судмедэксперты, повреждение в легком спровоцировало заражение крови и обширные некрозы подкожно-жировой клетчатки, а также мышечной ткани в области груди, живота, ягодиц и бедер.

По мнению брата погибшей, врачи допустили как минимум две ошибки, из-за которых организм женщины не справился с операцией.

«Первую сделал анастезиолог. Когда вводили трубку, повредили трахею и в плевральную полость попал воздух. После того, как воздух выпустили, она начала дышать и возможно все бы обошлось. Но потом начали усугубляться другие процессы. У нее обнаружили множественные некрозы в тех местах, где брали пункцию жировой ткани. То есть, произошло отторжение и организм не справился», — пояснил он сайту kp.ru.

После смерти Юлии Бакиевой без матери остались ее двое детей от прошлого брака — 24-летняя дочь и 16-летний сын. Гани Бакиев намерен добиваться компенсации морального вреда. «Сумма иска пока рабочая — по три миллиона супругу и детям», — рассказала адвокат семьи Бакиевых Елена Цыпина.

Сейчас в отношении врача, проводившего операцию, возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». По данным 74.ru, 30-летняя подозреваемая — известный пластический хирург в Челябинске. В своем Instagram она активно выкладывает результаты своей работы: фото пациенток под наркозом на операционном столе. Комментировать ситуацию медик отказалась.

В самой клинике «Медеор» просят не делать преждевременных выводов до окончания следствия. «По данному случаю ООО МЦ «МЕДЕОР» выражает искренние соболезнования. По состоянию на 17 марта 2021 г. доследственная проверка не окончена. Результаты судебно-медицинской экспертизы ООО МЦ «МЕДЕОР» неизвестны. Учитывая данные обстоятельства, делать какие-либо выводы преждевременно», — заявили в юридическом отделе медцентра.

При этом ранее на клинику уже неоднократно поступали жалобы пациентов. Так, в 2019 году «Медеор» оказалась в центре скандала из-за неправильного диагноза, который врач УЗИ поставила 38-летней пациентке.

«Врач направила меня на УЗИ, так как в анализах был завышен ТТГ (тиреотропный гормон). Пришла, доктор провела обследование и говорит: «Вы знаете, у вас просто огромный узел на щитовидке, почти четыре сантиметра. Все показатели — за рак. Я вам рекомендую незамедлительно обратиться к хирургу и сделать пункцию». Я была в таком шоке, это даже не передать! Вышла из кабинета в слезах», — рассказывала Полина Самкова 74.ru.

Через три дня, в течение которых проводилось внушительное количество платных анализов, Самкову принял хирург-онколог.

«Смотрю, он молчит — пишет и молчит. Думаю, ну все, пункция уже не нужна, все совсем плохо. Спрашиваю: «Я жить-то буду?» А он поднимает глаза и отвечает: «Долго и счастливо, вы здоровы». Оказалось, у меня есть узелок, но он меньше сантиметра. По словам врача, с нашей экологией и в моем возрасте это нормально, врач УЗИ ошиблась», — рассказывала девушка.

Еще одной челябинке – Ирине Кыштымовой – в 2019 году безосновательно удалили желчный пузырь. «Врач просто сказал: «Мне не нравится ваш желчный — у вас тут и камень, и полипы, его нужно удалять». Я, конечно, дала согласие. Заплатила больше 50 тыс. рублей. А когда пришла гистология, оказалось, что это был просто холецистит низкой степени активности (хроническое воспаление желчного пузыря) с гипертрофией слизистой», — вспоминала женщина.

Тем не менее, на ее претензии медик поспешил успокоить, что желчный пузырь бы все равно рано или поздно начал беспокоить пациентку из-за дисфункции. «Так у меня и дисфункция желудка есть, его тоже надо убрать?», — возмущалась женщина.

Обеим пациенткам так и не удалось добиться компенсации от клиники.

На медицинских форумах о «Медеоре» также отзываются негативно. «Отвратительная клиника, моего отца угробили», — писал пользователь по имени Евгений на сайте Prodoctorov.ru.

Многие челябинцы жалуются в первую очередь на некомпетентность врачей. «Ужасно абсолютно все. Уверена: такие врачи способны только калечить. Жалко здоровье, потраченных денег и времени на это ужасное место. Ситуация в том, что с потерей сознания обратилась к вашим «прекрасным» неврологам. Один отправил лечить желудок, вторая дала понять, что нужно лечить почки. О какой квалификации врачей можно говорить, если два профильных специалиста из вашей клиники ставят под вопрос работу друг друга?», — также возмущалась пользовательница Ирина.

Отдельной проблемой посетители клиники нызывают выкачивание денег за бесполезные процедуры.

«Посетил травматолога. Я понимаю, что сейчас время тяжёлое и суть клиник в СНГ, это в первую очередь заработать, а потом уже помочь. Но такое тупое обдиралово еще поискать надо. Прием стоит 1500 рублей. Ни тебе диагностики, пальпации, осмотра, врач отказался даже смотреть результаты МРТ, мол, не его направление, однако МРТ тазобедренного глянул и головой давай качать: ай-яй-яй, как все плохо. Я в шоке. Молчу уже про то, что врач записал в листке, якобы, с моих слов, никаких бесед с ним не вели. Тупо писал все, что захочется», — отметил пациент по имени Юрий.

Согласна с ним и Татьяна, которая так и не смогла добиться помощи с опухолью предплечья. «Неприятное ощущение, что тебя просто использовали для того, чтобы выкачать деньги за какой-то странный прием врача-хирурга, который подержал за руку 10 минут. Могли бы предупредить, что в консультацию за 1100 входит только мягкое ласковое поглаживание моей опухоли в течение 10-15 минут и не более», — заключила девушка.