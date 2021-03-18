«Гнусные нападки»: как в Чечне реагируют на обвинения в массовых казнях

В апреле 2017 года издание «Новая газета» передало Следственному комитету России список из 30 убитых жителей Чечни. 27 человек из этого списка были задержаны в декабре 2016 и в январе 2017 года в ходе полицейских спецопераций вместе с десятками других чеченцев.

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В обращении к правоохранителям «Новая газета» утверждала, что в конце января 2017 года на территории Полка патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова эти 27 чеченцев были убиты: двоих якобы расстреляли, остальных задушили.

Спустя четыре года, в феврале 2021 года, «Новая газета» выпустила первую часть расследования о внесудебных массовых казнях в Чечне. Ее основой стали служебные документы МВД Чечни, оказавшиеся в распоряжении издания: таблицы с фотографиями и персональными данными более 160 задержанных — среди них были 26 из 27 человек, об убийстве которых издание сообщало в 2017 году.

В понедельник, 15 марта, была опубликована вторая часть расследования. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах убийства минимум 13 человек из «списка 27».

Гезмахмаев подробно описал, каким образом происходили казни на территории полка имени Кадырова. По его словам, все 13 человек, свидетелем убийства которых он стал, были собраны в подвале казармы.

Первых жертв казнили выстрелом в голову, однако, как утверждает бывший полицейский, командиру полка Аслану Ирисханову это не понравилось — после выстрелов оставались следы от пуль и стойкий запах крови. Он предложил убивать путем асфиксии.

Бывший сотрудник полка сообщил, что лично допрашивал Махму Мускиева, которого называли одним из командиров боевиков. Впоследствии, как пишет издание, МВД Чечни официально заявило, что Мускиев не являлся членом подполья и никогда не задерживался по подозрению в терроризме.

«Он был очень худой, тихий и вызывал жалость. Его очень сильно били, а он плакал и соглашался со всем, в чем его обвиняли. Его определили в «амиры», сказали, что он привлек в бандгруппу 10 односельчан», — вспоминал Гезмахмаев. Он также уточнил, что его сослуживцу Сулейману Саралиеву в одну из их совместных смен приказали убить Мускиева.

На статью «Новой газеты» отреагировал министр печати Чечни Ахмед Дудаев. Он потребовал закрыть издание за распространение фейков.

«Жители Чеченской Республики требуют у руководства страны и региона принять меры, чтобы прекратить деятельность «Новой Газеты», — написал Дудаев в Instagram. Министр подчеркнул, что солидарен с мнением сограждан, и заявил, что работников издания нельзя считать журналистами.

Возмущение статьей выразил и духовный центр мусульман Ингушетии. «Мы полностью поддерживаем позицию братского нам чеченского народа», — сказал председатель духовного центра мусульман Ахмед Сагов от имени жителей Ингушетии.

Депутат Госдумы Адам Делимханов назвал «открытой провокацией» статью «Новой газеты» о внесудебных казнях. Парламентарий считает, что издание пытается «использовать чеченский народ для грязного сценария по развалу России».

«Мы, депутаты Государственной думы, члены Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Чеченской Республики, решительно осуждаем действия издания «Новая газета», направленные на разжигание ненависти и распространение в средствах массовой информации откровенно ложных сведений, умышленно порочащих честь и достоинство руководства Чеченской Республики и всего чеченского народа», — говорилось в обращении Делимханова.

Накануне в центре Грозного местные жители устроили массовую акцию из-за публикации «Новой газеты». Среди собравшихся оказались сотни родственников действующих и погибших бойцов полка полиции имени Кадырова. Жители республики обратились к Путину с просьбой дать оценку «клеветническим статьям».

Сами бойцы полка также обратились к президенту России Владимиру Путину из-за статей «Новой газеты». Видео было опубликовано в Instagram.

На кадрах показано, как бойцы выстроились на территории полка с гранатометами, автоматами, ручными пулеметами, снайперскими винтовками и щитами. На площадке также находилась бронетехника.

«Мы, бойцы полка полиции специального назначения имени легендарного человека, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, обращаемся к вам с просьбой обратить внимание на гнусные нападки фейкового издания, каковой является «Новая газета», в адрес наших бойцов», — заявил командир полка Замид Чалаев.

Силовики отметили, что готовы выполнить любой приказ президента. Кроме того, они пожаловались, что против них началась информационная война сразу после того, как была проведена спецоперация по уничтожению последней банды террористов в Чечне.

В Кремле полку имени Ахмата Кадырова посоветовали обратиться в суд. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 18 марта заявил, что для разрешения подобных споров существуют юридическая плоскость.

«Конечно, по нашему закону соответствующему, в том числе, закону «О СМИ» газеты публикуют материалы критического характера. И здесь, конечно, нужно в случае необходимости задействовать юридические процедуры.

Безусловно, безопасность журналистов должна быть абсолютно непререкаемой, ничто не должно представлять угрозу журналистам. Но в случае публикации клеветы, она, конечно, должна преследоваться по закону», — отметил Песков.

Между тем, по данным председателя правления центра «Мемориал» (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) Олега Орлова, чеченские силовики якобы задержали в Грозном троих родственников экс-сотрудника МВД Чечни Сулеймана Гезмахмаева

На сайте организации со ссылкой на односельчан, родственников и самого Гезмахмаева говорится, что полиция потребовала от задержанных сообщить, где сейчас находятся его мать, брат и сестра, а также заставить экс-сотрудника Полка написать письмо, в котором бывший полицейский отречется от своих слов.

«Газета.Ru» направила запрос в ГУ МВД по Чечне.