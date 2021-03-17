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Вернуть активы из-за границы: Путин дал поручения прокурорам

Путин поручил Генпрокуратуре активизироваться в борьбе с коррупцией

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»
Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры поручил ведомству уделять больше внимания соответствию доходов и расходов чиновников. Помимо этого, глава государства указал, что важным вопросом остается развитие системы возвращения из-за границы активов, полученных незаконным способом.
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Генеральной прокуратуре РФ нужно обращать отдельное внимание на то, насколько расходы чиновников соответствуют их доходам, об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии надзорного ведомства в среду, 17 марта.

По его словам, под этот постоянный контроль должны подпадать все муниципальные чиновники и госслужащие. Помимо этого, глава государства указал, что важным вопросом остается развитие системы возвращения из-за границы активов, полученных незаконным способом.

По словам президента, Генпрокуратура должна полнее использовать потенциал межведомственной рабочей группы, сформированной под эгидой ведомства, для курирования такого рода деятельности.

«Нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и госслужащих их доходам. На повестке дня и совершенствование механизмов возврата из-за рубежа активов, полученных преступным путём. Прошу эффективно использовать возможности межведомственной рабочей группы, созданной недавно под эгидой Генеральной прокуратуры как раз для координации этой работы», — пояснил Путин.

По данным начальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктора Балдина, в рейтинге российских регионов по числу выявленных случаев взяточничества в 2020 году на первом месте оказалась Москва, передает РИА «Новости».

Как указал силовик, следом за столицей идут Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край.

Наименьшее число случаев взяточничества за прошлый год зафиксировали на Чукотке, в Еврейской автономной области, Марий Эл, Адыгее, Ингушетии, Туве и Хакасии, а также в Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

Лидерские позиции в рейтингах, связанных с коррупцией, по словам правоохранителя, всегда будут занимать регионы, где принимаются экономически важные решения, расположены федеральные органы власти, а также крупные промышленные центры.

«Вместе с тем одни лишь статистические данные не могут свидетельствовать о том, что указанные регионы наиболее или, наоборот, наименее подвержены коррупции как таковой. Здесь нужно учитывать различные факторы, и один из наиболее важных заключается в том, что коррупционные преступления являются высоколатентными», — обратил внимание представитель Генпрокуратуры.

Такая статистика в большей степени указывает на активность правоохранительных органов региона по выявлению таких случаев.

Ущерб от коррупционных преступлений в России по возбужденным в прошлом году уголовным делам оценивается в более чем 63 млрд рублей. По преступлениям о получении взяток сумма ущерба составила более 3 млрд, а по даче взяток – 2,1 млрд рублей.

На прошлой неделе депутаты Госдумы рассмотрели и одобрили в первом чтении законопроект, который освобождает некоторые категории госслужащих от ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства, если такое нарушение произошло по независящим от них обстоятельствам.

Согласно законопроекту № 1078992-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования мер ответственности за коррупционные правонарушения», чиновники, судьи, прокуроры и военнослужащие не будут наказаны, если нарушили закон при наличии не зависящих от них обстоятельств. Среди таких перечислены стихийные бедствия, боевые действия, забастовки, теракты и массовые заболевания.

Данный закон позволит чиновнику избежать ответственности за коррупцию, совершенную только «по независящим от него обстоятельствам», объяснял «Газете.Ru» первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Могут быть случаи, когда сведения утрачены в следствие пожара или наводнения, когда гражданин не может получить эти сведения из тех учреждений, где он их должен получить, чтобы указать в декларации или устранить конфликт интересов. Поэтому в этом законе идет речь исключительно о поведение лиц в ситуации непредвиденных обстоятельств. А насколько невыполнение обязанностей связанно с такими явлениями, вот эти моменты должна устанавливать комиссия по служебному поведению», — указывал парламентарий.

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