В Крыму задержали украинского шпиона с бомбой

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму россиянина, который, по данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, работал на разведку Украины. В спецслужбе отметили, что мужчина собирал информацию о различных объектах на полуострове.

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Отмечается, что Владислав Есипенко 1969 года рождения (эти данные он называет на видео с места задержания) фотографировал и снимал на видео местность, важные объекты жизнеобеспечения и места массового пребывания людей. В его машине сотрудники ФСБ нашли, предположительно самодельное взрывное устройство.

Как передает РИА «Новости», мужчина признался, что собирал информацию, чтобы после передать ее спецслужбам Украины. При этом россиянин назвал фамилию офицера, который его курировал. Что касается СВУ, то Есипенко заявил, что хранил его в своей машине для обеспечения собственной безопасности.

«Со слов задержанного Есипенко, указанную выше информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8 отдела 5 департамента СВР Украины полковника Кравчука, а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности», — отмечается в сообщении ФСБ.

Как отметил в комментарии РИА «Новости» представитель Киевского районного суда Симферополя задержанного мужчину арестовали на два месяца. Решение, по данным агентства, было вынесено 12 марта.

Момент задержания был заснят на видеокамеру. На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы блокируют автомобиль на обочине крымской автотрассы и укладывают задержанного на землю лицом вниз. Захват происходил при участии патруля ДПС. Машину обыскивали с собакой. Среди найденных вещей — нож, флажки Украины и ЕС, самодельная бомба, смартфон и кнопочный мобильный телефон.

Как передает ТАСС, вплоть до 2014 года в СМИ не было сообщений о том, что украинских шпионов разоблачали на территории России. В марте 2014 года на территории Крыма прошел референдум, по итогам которого полуостров перешел под российскую юрисдикцию. Начиная с этого времени, стали появляться сообщения о том, что российские силовики задерживают сотрудников разведки Украины, а также их агентов — украинских и российских граждан, которые подозревались в шпионаже в пользу украинской стороны. За семь лет стало известно о 26 таких инцидентах.

В 2014 году были задержаны четыре украинских шпиона, в 2015 году на территории России задержали только одного злоумышленника. Наибольшее количество таких случаев было зарегистрировано, согласно сведениям ТАСС, в 2016 году. Тогда российские спецслужбы разоблачили шесть человек.

«В 2017 году, по сведениям СМИ, были задержаны два человека, в 2018 году — пять, в 2019 году — трое, в 2020 году — пятеро. В 2021 году до 16 марта о задержаниях украинских шпионов не сообщалось», — говорится в материале агентства.

В январе прошлого года, например, адвокат жителя Крыма Николай Полозов сообщил, что его подзащитному Ивану Яцкину предъявили обвинение в шпионаже в пользу Украины.

«По версии следователей ФСБ, он собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ. По этому обвинению ему грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время сложно сказать, имеют ли данные обвинения под собой какую-либо основу», — отмечал он на своей странице в Facebook, подчеркнув, что материалы дела засекречены.

Полозов отметил, что в середине октября его подзащитного доставили в Москву. на момент написания поста — конец января 2020 года — Яцкин находился в СИЗО «Лефортово». Адвокат подчеркнул, что Яцкин — многодетный отец, который ожидал на тот момент прибавления в семье. Кроме того, у мужчины был ряд заболеваний, передает РИА «Новости».