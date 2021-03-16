Это не болезнь: где дети могут менять пол без согласия семьи

Этический совет Дании порекомендовал государственным органам позволить детям принимать решение о юридической смене пола с 10 лет. Об этом сообщает местное издание Berlingske.

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По словам председателя совета Анне-Марие Аксе Гердес, рекомендации основаны на мнении опрошенных медиков и исследователей. Эксперты считают, что дети, испытывающие гендерную дисфорию (восприятие несовпадения между гендерной идентичностью и полом), именно в возрасте 10-12 лет утверждаются в ощущении того, к какому полу принадлежат.

Менять пол терапевтически в стране разрешено с 12 лет — при этом в паспорте и других документах изменения в настоящее время не фиксируются.

«Мы просто прислушались к семьям и детям, которых этот вопрос касается, а также к словам экспертов по этой теме», — уточнила председатель совета. При этом она отметила, что сама не уверена в верности решения совета и подчеркнула, что проведено слишком мало исследований психологии детей 10-12 лет.

«Совет рекомендует проводить больше исследований, поскольку пока их очень мало. Например, мало информации о том, многие ли дети жалеют о юридической смене пола», — сказала Анне-Марие Аксе Гердес.

В датском парламенте мнения по поводу такой инициативы разделились. Так, она нашла поддержку у социал-демократов, а вот остальные партии высказались негативно: они предостерегли, что такой шаг правительства может сделать детей с дисфорией «жертвами эксперимента».

«Это совершенное безумие. Детям навязывают то, что им никак нельзя навязывать. В 18 лет человек должен иметь полное право сделать собственный свободный выбор, а вот юридическую смену пола ребенка мы не поддержим никоим образом»,

— заявил Berlingske официальный представитель по делам детей партии «Новые правые» Метте Тисен.

Между тем в ряде других стран закон уже позволяет детям менять пол без согласия родителей. Так, к государствам с самым низким возрастным порогом возможности смены пола относится Норвегия.

Еще в 2015 году в стране приняли закон, согласно которому проходить весь процесс (и медицинский, и юридический) смены пола дети могут с семи лет. После принятия закона в министерстве здравоохранения Норвегии заявили, что испытывают чувство гордости от нововведения. Тем не менее там добавили, что детям в возрасте от 7 до 16 лет все же стоит посоветоваться с семьей прежде, чем решиться на смену пола.

Не все родители восприняли закон позитивно. «Это разрушает все границы. Это же наши дети, они принимают решение, которое навсегда изменит их жизнь. И тот факт, что они могут сделать это без уведомления родителей, — просто ошеломляющий», — говорила член организации Parents' Rights in Education Лори Портер.

В Великобритании подобный закон приняли еще раньше – в 2014 году. Там менять пол без согласия родителей разрешили с девяти лет. Согласно закону, дети, которые хотят сменить пол, могут получать гормональные лекарства бесплатно от Фонда медицинского страхования. Тем не менее одного лишь заявления ребенка недостаточно – необходимо психиатрическое подтверждение гендерной дисфории.

При этом британские врачи из фонда психического здоровья Tavistock and Portman NHS Foundation Trust отмечали, что данный возраст был установлен с учетом данных исследований.

«Мы говорим о приостановке с помощью лекарств пубертатного периода при среднестатистических показателях начала половой зрелости, которая начинается в 12-14 лет. Следовательно, оптимальным возрастом начала терапии будет 9-10 лет»,

— замечала доктор Полли Кармайкл.

Тем не менее в декабре 2020 года суд в Британии ужесточил правила по приему препаратов, блокирующих половое созревание. Теперь в стране терапию по смене пола до 16 лет можно проводить, только если есть соответствующее постановление суда.

В 2015 году снизили возраст самостоятельного принятия решения об изменении пола и в штате Орегон США – там подростки могут менять пол с 15 лет. Тем не менее некоторые специалисты считают и этот возраст слишком ранним для таких серьезных трансформаций.

«Дети в возрасте 15 лет не могут в полной мере понять все последствия процедур, которые они проходят», — рассказывал телеканалу Fox News доктор Джек Дрешер, работающий с пациентами с сексуальными и гендерными расстройствами. По его словам, после завершения периода полового созревания многие подростки сами отказываются от идеи сменить пол.

В России же смена пола возможна только после 18 лет. Главный врач центра «Феникс», который занимается проблемами, связанными с желанием изменить пол, психиатр Ольга Бухановская объясняет это тем, что иногда под маской гендерной дисфории у детей могут скрываться психические расстройства, которые необходимо лечить.

«По статистике, процент транссексуалов не меняется, он очень небольшой: 1 случай на 100 тыс. человек. Несмотря на это, количество операций по смене пола за границей за последние десятилетия выросло в три раза: в Америке, Европе, Таиланде. Например, есть история о том, как мужчина-телеведущий менял пол четыре раза. И здесь налицо именно шизофрения, а не гендерная дисфория», — сказала она в интервью порталу Nation Magazine.

Отметим при этом, что по решению Всемирной организации здравоохранения с 2019 года гендерная дисфория не считается психическим расстройством.